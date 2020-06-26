Digital Onboarding yani uzaktan müşteri edinimi; bir bankanın müşterisi olabilmek için şubeye gitme, sayfalarca sözleşme okuma ve ıslak imza atma gibi zorunlulukları ortadan kaldıran bir sistemdir. Bir yasal düzenleme olarak taraflara sunulmuştur ve artık bankaların da sözleşme ve kimlik tespiti gibi işlemleri fiziksel olarak yürütmesine gerek kalmamıştır.

Uzaktan müşteri edinimi konusundaki uygulama esasları, “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” ile belirlenmiştir. Buna göre bir bankanın müşterisi olmak isteyen tüketici, bankanın hizmete açtığı bir servis, yani mobil uygulama ya da internet sitesi aracılığıyla, dijital ortamda yürütülecek işlemler ile müşteri olabilmektedir.