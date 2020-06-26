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Digital Onboarding yani uzaktan müşteri edinimi; bir bankanın müşterisi olabilmek için şubeye gitme, sayfalarca sözleşme okuma ve ıslak imza atma gibi zorunlulukları ortadan kaldıran bir sistemdir. Bir yasal düzenleme olarak taraflara sunulmuştur ve artık bankaların da sözleşme ve kimlik tespiti gibi işlemleri fiziksel olarak yürütmesine gerek kalmamıştır.
Uzaktan müşteri edinimi konusundaki uygulama esasları, “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” ile belirlenmiştir. Buna göre bir bankanın müşterisi olmak isteyen tüketici, bankanın hizmete açtığı bir servis, yani mobil uygulama ya da internet sitesi aracılığıyla, dijital ortamda yürütülecek işlemler ile müşteri olabilmektedir.
Digital Onboarding ile bir bankanın müşterisi olduğunuzda, o bankada adınıza bir banka hesabı açılır. Yani hesap açmak için ekstra bir girişimde bulunmanız gerekmez. Bankanın mobil uygulaması üzerinden gerekli bilgileri vermeniz ve müşteri temsilcisi ile görüntülü görüşme yapmanızın ardından, o bankada bir hesaba sahip olursunuz. Sözleşmeniz ise genellikle bir kurye ile tarafınıza gönderilir ve sadece teslim aldığınıza dair bir imza atmanız gerekir. Bazı bankalar, banka hesabınızı sözleşme tesliminden sonra da aktif hâle getirebilir.
Söz konusu banka size bir vadesiz mevduat hesabı açar. Altın, döviz, vadeli mevduat gibi hesaplardan birini açmak istediğinizde, bankanın şartlarını karşılıyor olmanız gerekir. Ardından bu hesapları da yine dijital kanallardan açabilirsiniz.
Uzaktan müşteri edinimi için bankaların bu işleme uygun bir altyapı sunmaları gerekir. Dolayısıyla şubeye gitmeden, sadece bu hizmeti size sunan bir bankanın müşterisi olabilirsiniz. Türkiye’de hizmet veren bankaların büyük çoğunluğu, ilgili yasal düzenleme ile birlikte altyapı servislerini hızlıca güncellemiş olup bu hizmeti vermeye uygun hâle getirmiştir. Digital Onboarding ile müşterisi olup hesap açabileceğiniz bankalardan bazıları şöyledir:
Digital Onboarding ile müşteri olabilmek kolaydır ve süreç çok da uzun sürmez. Müşteri olabilmek için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:
Digital Onboarding ile müşterisi olduğunuz bankada tasarruflarınızı değerlendirebilir, yatırım yapabilirsiniz. HangiKredi üzerinden tüm yatırım araçları için canlı veri akışı, son dakika güncellemeleri, hesaplama araçları ve karşılaştırma ekranlarına ulaşabilirsiniz.
Uzaktan müşteri edinimi hizmetinin en önemli özelliklerinden biri de evrak zorunluluğunu ortadan kaldırmasıdır. Bu işlem için ihtiyaç duyduğunuz tek belge, çipli T.C. kimlik kartınızdır. Kamera karşısında bizzat bulunmanız ve tek başınıza olmanız ise prosedürün basit şartlarıdır.
Digital Onboarding işleminizin tamamlanması ve hesabınızın açılabilmesi için bazı konularda hassas davranmanız gerekmektedir. Aşağıdaki detaylara dikkat etmemeniz hâlinde işleminizin tamamlanması zorlaşır, işlem tamamlanmayabilir ve güvenlik riskleri doğabilir.
Uzaktan müşteri edinimi süreci ile ilgili gerekli tüm güvenlik önlemleri, bankalar tarafından alınmaktadır. Ayrıca kimlik tespit sürecinde NFC ile T.C. kimlik kartındanki bilgiler alınır ve görüntülü görüşme esnasında biyometrik yüz doğrulama işlemi yapılır. Kullanılan teknolojiler ve sözleşme esasları gereği kimliğin kopyalanması da söz konusu değildir.
Sizin de birkaç detaya dikkat etmeniz hâlinde herhangi bir güvenlik riski oluşmaz. Öncelikle bankaya ait bir mobil uygulama kullandığınızdan emin olmalısınız. Kart şifresi, dijital bankacılık şifresi gibi güvenlik bilgilerini, görüşme yaptığınız müşteri temsilcisi de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşmamalısınız.
Dijital ortamda bir bankanın müşterisi olduktan sonra, kredi başvurusu gibi işlemleri de uzaktan yapma fırsatı yakalarsınız. Şubeye gitmeden kredi başvurusu yapabilmek için izleyeceğiniz adımları, ilgili yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.
Görüntülü görüşme aşamasına gelmeniz için izlemeniz gereken adımlar, bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Fakat çoğunda prosedür aynı adımlarla tamamlanır. Gerekli adımları tamamladıktan sonra, bir yakınınızla yaptığınız görüntülü görüşme gibi, müşteri temsilcisi ile iletişim kurarsınız. Bağlantı, ses ve görüntüsü kalitesi bu noktada ciddi önem taşır. Müşteri temsilcisi, sizin görüntülü görüşme esnasında söylediğiniz her şeyi dikkate alır ve gerekli işlemleri yapar.
Digital Onboarding hizmetini alabileceğiniz saatler de bankalara göre değişkenlik gösterir. Bazı bankalar 7 gün 24 saat uzaktan müşteri başvurularını kabul eder ve görüntülü görüşme yapar. Bazı bankalar ise belirli gün ve saat belirlemiş olabilir. Görüntülü görüşme yapabileceğiniz saatlere, ilgili bankanın internet sitesinden ya da mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.
Uzaktan müşteri edinimi ile müşteri olabilmeniz için, telefonunuzun sadece akıllı telefon statüsünde olması yeterli değildir. Ayrıca NFC özelliğinin de bulunması gerekir. Eski akıllı telefonlarda bu özellik bulunmayabilir. NFC özelliği olmayan ve akıllı telefon niteliği taşımayan eski model cep telefonları ile bu işlemin gerçekleşmesi mümkün değildir.
Aynı şekilde eski tip nüfus cüzdanları ile de işlem yapılmamaktadır. Yeni tip T.C. kimlik kartları, NFC ile okunabilecek teknolojik donanıma sahiptir. Eski kimliklerde bu özellik olmadığı için işlemin yapılması söz konusu değildir. Ayrıca Digital Onboarding işlemi için ehliyet ve pasaport da kabul edilmemektedir.