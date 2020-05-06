SİZDEN GELEN YORUMLAR
Şubeye gitmeden hem karşılaştırma yaptım hem de başvuru. Zaman kazandırdığınız için teşekkürler.
Kemal B. - Muhasebeci
Evlilik arifesinde en düşük faiz oranlı krediyi siteniz üzerinden kolayca buldum.
Tamer T. – İhracat Sorumlusu
Tüm kredileri tek bir yerde görmek büyük kolaylık sağlıyor. Başvuru yapacağım krediyi kolayca buldum.
Hamza D. – Hizmet Sektörü Çalışanı
HangiKredi Nasıl Çalışır?
HangiKredi tüketici ile hizmet sağlayıcıyı buluşturan online bir platformdur.
Hizmet sağlayıcılardan aldığımız en güncel verilerle size hesaplama ve karşılaştırma olanağı sunar,
yaptığınız başvuruyu ücretsiz olarak seçtiğiniz kuruma iletiriz.
Bilgi Güvenliği
İşlemlerinizi BDDK mevzuatına uygun olaraksistemimizden güvenle yapabilirsiniz. Başvuru sırasında girdiğiniz kişisel bilgileriniz başka şirketlerle paylaşılmaz.
Şubeye Gitmeden Başvuru
Sadece tek bir form doldurarak
en uygun faiz oranına sahip bankaya hızla
online başvuru yapabilirsiniz.
Onaylı E-Posta Gönderimi
Sizin izniniz olmadan e-bülten, sms gönderimi
yapılmaz.
Ücretsiz Başvuru
Hangikredi.com’dan banka kredilerini karşılaştırmak vebaşvuru yapmak tamamen ücretsizdir.
Güncel Faiz Oranı
Bankaların sunduğu en güncel faiz oranlarını sunan Hangikredi.com’dan hesaplama yaparak
web’e özel faiz indirimlerinden faydalanabilirsiniz.
HangiKredi ücretsiz kredi hesaplama, en uygun faiz oranları karşılaştırma ve internetten kredi başvurusu yapma olanağı sağlayan bir portaldır. Tüm bireysel tüketici kredileri için HangiKredi üzerinden online kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Konut kredisi, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve esnaf kredisi (KOBİ kredileri) için kolayca kredi sorgulaması yapabilirsiniz.
HangiKredi ile kredi (ihtiyaç, konut, taşıt, esnaf) sorgulaması, araştırması ve başvurusu yapmak son derece hızlı, kolay, güvenli ve tamamen ücretsiz!
Kredi Faiz Oranları Hesaplaması: Kredi hesaplama işlemi ihtiyacınız olan tutar ve ödeme yapmayı düşündüğünüz vade süresi üzeriden yapılır. Herhangi bir bireysel kredi hesaplama işlemi sonucunda tüm bankaların ürünleri; faiz oranları, taksit tutarı, dosya masrafı ve toplam maliyet tutarı ile birlikte listelenir.
Banka Faiz Oranları Karşılaştırması: Kredi karşılaştırma işlemini tüm bankalar için yapabilirsiniz. Bütçenize en uygun kredi tekliflerini tüm ayrıntılarıyla karşılaştırabilirsiniz. En düşük faiz oranını ve maliyeti en az olan banka kredisini bulmak için kredi karşılaştırma aracından yararlanabilirsiniz.
En Uygun Kredi Başvurusu: Kararınızı verdikten sonra anında internetten kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvuruları yalnızca anlaşmalı bankalar için yapılabilmektedir. Açılan formlarda gerekli alanları doldurduktan sonra kredi başvurunuz tamamlanmış olur. Yapmış olduğunuz kredi başvurusu ile ilgili, banka tarafından en kısa sürede size dönüş sağlanacaktır.
Hesaplama Araçları: Kredi hesaplama araçları sayfamızı kullanarak aylık taksite göre ya da faiz oranına göre kredi hesaplayabilir, bütçenizi hesaplayabilir, ne kadar kredi çekebileceğinizi öğrenebilir ve kredi yapılandırma hesaplaması yapabilirsiniz.
En Uygun Kredi Faiz Oranları: Online kredi başvurusu yapmanın en önemli artısı, bankaların en uygun kredi faiz oranlarından yararlanabilme imkanıdır. Çünkü dijital ortamda gerçekleştirilen işlemler bankaların maliyetlerini aşağıya çekmektedir. Birçok banka da rekabet ortamı içerisinde bunu müşterilerine yansıtmakta. Böylece şubelerde olmayan en uygun kredi faiz oranlarını HangiKredi'de görebilirsiniz.
HangiKredi’ye Özel Düşük Faizli Kredi: Anlaşmalı olduğumuz bankalar, HangiKredi kullanıcılarına özel düşük faiz oranları da sunabilmektedirler. Tüm kredi kategorilerinde mevcut olan düşük kredi faiz oranlarından yararlanmak için özel bir şart ya da kişisel koşullar aranmamaktadır.
Kredi Faiz Oranları Güvenirliği: Tarafımıza gelen kredi faiz oranları, ilgili bankaların genel müdürlüklerinden yollanan resmi ve güncel faiz oranlarıdır. Üstelik faiz oranları yalnızca bankalardan gelen bildirimlerle güncellenip kalmamaktadır. Faizler düzenli olarak kontrol edilmekte ve çapraz denetime tabi tutulmaktadır.
HangiKredi, BDDK mevzuatlarına uygun bir şekilde çalışmaktadır. Hesaplama, karşılaştırma ve inceleme süreçlerinde olduğu gibi başvuru aşamasında tüm veriler şifrelenerek sunuculara ve karşı taraflara (bankalara) aktarılmakta ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Kredi başvurusu sırasında verdiğiniz kişisel bilgileriniz yüksek güvenlikli sunucularda saklanmaktadır.
Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kredi veren bankaları portalımızda bulabilir ve online kredi başvusurunda bulunabilirsiniz. Sorgulama sonrasında kredi başvurusu yapabileceğiniz bankalar ise anlaşmalı olduğumuz bankalardır. Faizli kredi ürünlerinin yanı sıra faizsiz kredi veren bankalara da sitemizden ulaşabilirsiniz.
Sistemimizde yer alan ve en uygun kredi faiz oranlarına sahip olan bankaların listesi şöyledir (ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi ve esnaf kredisi alanlarında):
Akbank, Anadolubank, BankPozitif, Cepteteb, Denizbank, Fibabanka, QNB Finansbank, Enpara, Garanti BBVA, Halkbank, HSBC Bank, ICBC Bank, ING, Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk, N Kolay (Aktif Bank), Odeabank, Şeker Finans, Şekerbank, TEB, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası.
Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan tüm bankalar eşzamanlı olarak HangiKredi’de yer almaktadırlar. Krediler ve faiz oranları da anında sistemimize tanımlanmaktadır. Sitemizden aşağıdaki bankalara kredi başvurusunda bulunabilirsiniz:
Akbank kredi başvurusu
Finansbank kredi başvurusu
Yapı Kredi kredi başvurusu
Denizbank kredi başvurusu
İş Bankası kredi başvurusu
Vakıfbank kredi başvurusu
Odeabank kredi başvurusu
Garanti BBVA kredi başvurusu
ING kredi başvurusu
TEB kredi başvurusu
Halkbank kredi başvurusu
HSBC kredi başvurusu
Kredi Faiz Oranları İndirimi: HangiKredi anlaşmaları bankaların kredi ürünleri, online başvurulara uygulanan özel indirimlere sahiptir. Tüm HangiKredi kullanıcıları konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi alanlarında uygulanan bu faiz oranı indirimlerinden yararlanabilirler.
Hızlı Sorgu, Kolay Başvuru: Kredi sorgulama, kredi faizleri karşılaştırma ve online başvuru işlemlerinizi HangiKredi üzerinden yaparak saatlerinizi hatta belki günlerinizi alacak kıyaslamaları yalnızca birkaç dakika içerisinde oturduğunuz yerden yapmanız mümkün. Kredi sorgulama, kredi hesaplama ve kredi başvuru işlemlerinizi banka şubelerini tek tek gezmeden bilgisayar ya da mobil cihaz üzerinden kolayca tamamlayabilirsiniz. Kredi faiz oranları 2020 için HangiKredi'den hemen sorgulama yapabilirsiniz.
Tüketiciler, bankaların faiz oranına, toplam geri ödeme miktarına, aylık taksit tutarına ve dosya masrafı gibi maliyet kalemlerine bakarlar. Bankalar da tüketicilerin kredi notuna bakarlar. Kredi notu, tüm bankacılık geçmişinizi içeren sayısal bir değerdir. Bankalar, kredi verecekleri kişinin kredi skorunun belli bir değerin üzerinde olmasını ister.
Kişisel kredi notunuz; geçmiş dönem kredi ve kredi kartı borç ödemeleriniz ile halihazırdaki borç ve gelir durumunuza göre belirlenir. Kredi puanının belirlenmesinde birden fazla unsur vardır. Örneğin sık yapılan kredi başvuruları da notunuzu olumsuz etkileyebilir. Kredi notuna hiçbir kurum ya da şahıs tarafından müdahale edilemez. Kredi puanı düşük tüketicinin ihtiyaç, konut veya taşıt kredisi ürünü için yaptığı bir başvuruyu onaylamak ya da ret etmek ise bankaların kendi inisiyatiflerindedir
Kredi notu öğrenme işlemini KKB'nin hizmeti olan Findeks'ten gerçekleştirebilirsiniz ya da dilerseniz müşterisi olduğunuz banka aracılığı ile de kredi notunuzu öğrenebilirsiniz.
Sorgulama, karşılaştırma ve inceleme yapıp, bütçeniz için en uygun kredi faiz oranlarını bulduktan sonra başvuru aşamasına geçebilirsiniz. Karar kıldığınız kredinin “Hemen Başvur” butonuna bastıktan sonra yönlendirileceğiniz sayfadaki formu doldurarak başvurunuzu tamamlayarabilirsiniz.
Başvuruda bulunduğunuz bankanın kredi uzmanları, başvurunuzu inceledikten sonra, başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Başvurunuz olumlu sonuçlanırsa kredi başvurusu için gereken belgelerle şubeye gitmeniz gerekir. Şubesiz bankacılık hizmeti veren (dijital platformda hizmet veren, yalnızca internet bankacılığı yapan) bankalar ise imzalanması gereken evraklar için kendi özel kuryeleri ya da kredi danışmanları aracılığı size ulaşırlar.
Online kredi başvurusu bir ön başvuru olup, esas kredi kullandırımı için bankalar bazı talep haklarını saklı tutarlar. Bu talepler arasında sizin kişisel kredi notunuza ve geçmiş dönem finans puanlarınıza göre kefil, gelir belgesi, ikametgah ya da fatura, maaş bordrosu veya vergi beyannamesi, sigorta vb. talep edilebilir.
Ev, araba, eşya, tatil, eğitim... Pek çok farklı alanda kullanabileceğiniz bireysel kredilerin, kullanım alanlarına uygun farklı türleri mevcut. Bankaların, bireysel tüketiciler için sunduğu ana kredi kategorilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Bu ana kategoriler de farklı kullanım amaçlarına yönelik olarak kendi içinde eşya kredisi, tatil kredisi, ikinci el taşıt kredisi, arsa kredisi gibi alt türlere ayrılıyor. Kredilerin vade süreleri ise birbirinden farklı. İhtiyaç, taşıt ve KOBİ kredilerinde 60 aya kadar vadelendirme imkanı varken konut kredisinde bankadan bankaya değişebilmekle birilkte 360 aya kadar vadelendirme imkanı sunulabiliyor. Ayrıca taşıt ve konut kredisi ipotekli kredi ürünleri olduğundan kredi kullandırım oranı söz konusu. Bu oran kredi türü ve tutarına göre değişiklik gösterebilir.
Taşıt, konut, ihtiyaç veya KOBİ gibi her türdeki kredi hesaplama işlemini yapmak için Hangikredi'den destek alabilirsiniz.
Nakit para ihtiyacınız için anında kredi HangiKredi’de! HangiKredi kredi hesaplama aracını kullanarak hızla kredisi sorgulaması yapabilir, bankaların sunduğu tüm kredi ürünlerini tek ekranda inceleyebilir ve dilediğiniz kredi ürününe anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Anında kredi veren bankaların tümü HangiKredi’de!
Acil kredi lazım diyorsanız çözüm HangiKredi’de! Acil nakit para ihtiyacınız için hızlı bir çözüm arıyorsanız HangiKredi kredi hesaplama aracını kullanarak çekmek istediğiniz kredi tutar ve vadesine göre kredi sorgulaması yapabilirsiniz. Yapacağınız kredi sorgulaması ile acil kredi veren bankalara ait tüm kredi ürünlerini tek ekranda görüntüleyerek kredi ürünlerini inceleyebilir, kredi karşılaştırması yapabilir ve online kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.
Acil para lazım diyorsanız HangiKredi kredi sayfasından bu sorununuzu hızla çözebilirsiniz. Acil paraya ihtiyacım var diyenler için en hızlı şekilde çözüm sunan HangiKredi kredi sayfası ile dilediğiniz kredi tutar ve vadesi için kredi hesaplaması yaparak kredi veren bankaların tüm kredi ürünlerini inceleyebilirsiniz. Dilerseniz kredi ürünlerini karşılaştırabilir ve online kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.
Borç transferi ya da diğer adıyla borç kapatma kredisi, ihtiyaç kredisi borçlarınızı tek bir bankada toplamaya yarayan bir sistem. Borç transferi ile ilgili merak ettiklerinizi hazırladığımız yazıdan öğrenebilirsiniz.
2020 yılı asgari ücreti, her yıl düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısıyla duyuruldu. Asgari ücret brüt 2.943 TL olarak belirlendi. 2019 yılında net asgari ücret net 2.020 TL iken yeni yapılan zamla net 2.324 TL oldu.
Acil nakit ihtiyacını çözebilmek için en sık başvurulan yöntemlerin başında krediler geliyor. Bordrolu çalışan kesim için gelir-gider dengesi belli ve kayıtlı olduğu için bankalardan kredi almak daha kolay.
İhtiyaç Kredisi
Min. Tutar500 TL
Max. Tutar1.000.000 TL
Vade süresi2-60 Ay
Min. Yıllık Maliyet Oranı%11,9900
Max. Yıllık Maliyet Oranı%33,7600
Örnek: 36 ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 329,17 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %12,3700'dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 11.900,12 TL'dir.