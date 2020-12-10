SİZDEN GELEN YORUMLAR
Şubeye gitmeden hem karşılaştırma yaptım hem de başvuru. Zaman kazandırdığınız için teşekkürler.
Kemal B. - Muhasebeci
Evlilik arifesinde en düşük faiz oranlı krediyi siteniz üzerinden kolayca buldum.
Tamer T. – İhracat Sorumlusu
Tüm kredileri tek bir yerde görmek büyük kolaylık sağlıyor. Başvuru yapacağım krediyi kolayca buldum.
Hamza D. – Hizmet Sektörü Çalışanı
HangiKredi Nasıl Çalışır?
HangiKredi tüketici ile hizmet sağlayıcıyı buluşturan online bir platformdur.
Hizmet sağlayıcılardan aldığımız en güncel verilerle size hesaplama ve karşılaştırma olanağı sunar,
yaptığınız başvuruyu ücretsiz olarak seçtiğiniz kuruma iletiriz.
Bilgi Güvenliği
İşlemlerinizi BDDK mevzuatına uygun olaraksistemimizden güvenle yapabilirsiniz. Başvuru sırasında girdiğiniz kişisel bilgileriniz başka şirketlerle paylaşılmaz.
Şubeye Gitmeden Başvuru
Sadece tek bir form doldurarak
en uygun faiz oranına sahip bankaya hızla
online başvuru yapabilirsiniz.
Onaylı E-Posta Gönderimi
Sizin izniniz olmadan e-bülten, sms gönderimi
yapılmaz.
Ücretsiz Başvuru
Hangikredi.com’dan banka kredilerini karşılaştırmak vebaşvuru yapmak tamamen ücretsizdir.
Güncel Faiz Oranı
Bankaların sunduğu en güncel faiz oranlarını sunan Hangikredi.com’dan hesaplama yaparak
web’e özel faiz indirimlerinden faydalanabilirsiniz.
HangiKredi ücretsiz kredi hesaplama, en uygun faiz oranları karşılaştırma ve internetten kredi başvurusu yapma olanağı sağlayan bir platformdur. Tüm bireysel tüketici kredileri için HangiKredi üzerinden online kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Konut kredisi, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve esnaf kredisi (KOBİ kredileri) için kolayca kredi sorgulaması yapabilir, şubeye gitmeden başvuruda bulunabilirsiniz.
HangiKredi ile en uygun kredi (ihtiyaç, konut, taşıt, esnaf) sorgulaması, araştırması ve başvurusu yapmak son derece hızlı, kolay, güvenli ve tamamen ücretsiz!
Kredi Faiz Oranları Hesaplaması: Kredi hesaplama işlemi ihtiyacınız olan tutar ve ödeme yapmayı düşündüğünüz vade süresi üzeriden yapılır. Herhangi bir bireysel kredi hesaplama işlemi sonucunda tüm bankaların ürünleri; faiz oranları, taksit tutarı, dosya masrafı ve toplam maliyet tutarı ile birlikte listelenir.
Banka Faiz Oranları Karşılaştırması: Kredi karşılaştırma işlemini tüm bankalar için yapabilirsiniz. Bütçenize en uygun kredi tekliflerini tüm ayrıntılarıyla karşılaştırabilirsiniz. En düşük faiz oranını ve maliyeti en az olan banka kredisini bulmak için kredi karşılaştırma aracından yararlanabilirsiniz.
En Uygun Kredi Başvurusu: Kararınızı verdikten sonra anında internetten kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvuruları yalnızca anlaşmalı bankalar için yapılabilmektedir. Açılan formlarda gerekli alanları doldurduktan sonra kredi başvurunuz tamamlanmış olur. Yapmış olduğunuz kredi başvurusu ile ilgili banka tarafından en kısa sürede size dönüş sağlanacaktır.
Kredi Hesaplama: Kredi hesaplama araçları sayfamızı kullanarak aylık taksite göre ya da faiz oranına göre kredi hesaplayabilir, bütçenizi hesaplayabilir, ne kadar kredi çekebileceğinizi öğrenebilir ve kredi yapılandırma hesaplaması yapabilirsiniz.
En uygun kredi seçeneklerini incelerken, başvurunuz sırasında belli engellerle karşılaşabilirsiniz. Kredi sicilinin temiz olmaması da en önemli engellerden birisi. Ödemelerinizi yasal sürece kadar geciktirmeniz ve düzenli ödemeler yapmamanız kredi notunuzu düşüreceği gibi sicilinizi de bozar.
Kredi sicilinizin temizlenmesi için mevcut borçlarınızın tamamını ödemelisiniz. Eğer bunu yapacak gücünüz yoksa, henüz siciliniz bozulmadan yani yasal süreç başlamadan bankaların borç yapılandırma sistemlerini kullanabilirsiniz. Bir diğer yöntem olarak kredi çekmek için başvuru yaptığınızda sunulan faiz oranları ile farklı bankalara borç transferi kredisi talebinde bulunabilirsiniz.
Bankalar kredi çekmek için müşterilerinden belli bir güvence istiyor. Bu nedenle sigortalı çalışıyor olmak bankaların öncelikli şartlarından biri. Sigortalı çalışan olmak ve sigortanın en az 3 aylık olması, banka gözünde gelirin devamlılığının olduğunun göstergesi niteliğinde. Genelde 3-4 ay gibi bir süre talep edilse de bankaların kendi prosedürleri gereği sigortalı çalışma süresinde inisiyatif kullanarak değişiklik yapabilir.
Ev, araba, eşya, tatil, eğitim... Pek çok farklı alanda kullanabileceğiniz bireysel kredilerin, kullanım alanlarına uygun farklı türleri mevcut. Bankaların, bireysel tüketiciler için sunduğu ana kredi kategorilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Bu ana kategoriler de farklı kullanım amaçlarına yönelik olarak kendi içinde eşya kredisi, tatil kredisi, ikinci el taşıt kredisi, arsa kredisi gibi alt türlere ayrılıyor. Kredilerin vade süreleri ise birbirinden farklı. İhtiyaç kredisinde 36ay, taşıt ve KOBİ kredilerinde 60 aya kadar vadelendirme imkanı varken konut kredisinde bankadan bankaya değişebilmekle birilkte 360 aya kadar vadelendirme imkanı sunulabiliyor. Ayrıca taşıt ve konut kredisi ipotekli kredi ürünleri olduğundan kredi kullandırım oranı söz konusu. Bu oran kredi türü ve tutarına göre değişiklik gösterebilir.
Taşıt, konut, ihtiyaç veya KOBİ gibi her türdeki kredi hesaplama işlemini yapmak için Hangikredi'den destek alabilirsiniz.
En uygun kredi ve en uygun kredi faizleri için karar vermenin ardından geriye nakit olarak parayı almak kalıyor. Eskiden kredi işlemleri daha uzun sürse de şimdi çok kısa bir zaman aralığında başvurunuzu tamamlayarak kredinizi alabilirsiniz. Genelde anında ihtiyaç kredileri 1 saat içerisinde, taşıt kredileri ortalama 3 iş günü ve konut kredileri ortalama 5 iş günü içerisinde çıkıyor. Bu noktada belgelerin tam olması süreçleri hızlandıran en önemli nokta. Özellikle konut kredisinde ekspertiz raporu ve tapu belgeleri tamamlanmışsa, bankaların sistemi de hızlanabilir. İhtiyaç kredilerinde bankanın belge talep etmesi durumunda sürecin uzayabileceğini de hatırlatmak isteriz.
Aylık kredi ya da kredi kartı borcu ödeme tutarınız, aylık maaşınızın yarısını geçmeyecek şekilde istediğiniz kadar kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu noktada önemli olan kredi notunuzun düşmemiş olması ve yasal takipte olmamanız. Eğer ödemelerinizi düzenli olarak yapmıyor ve kredi notunuz düşmüşse, en uygun faiz oranları üzerinden dahi kredi almanız mümkün olmayacaktır.
Bankaların kredi başvurularında uyguladıkları prosedürler farklılık gösterse de hisseli tapu konusunda hemen hemen aynı işlemler uygulanıyor. En düşük faiz oranları ile kredi almak için hisseli tapularınızın belli şartları sağlaması gerekiyor:
Bankalar tüm müşterileri için en uygun kredi seçeneklerini sunuyor. Gelir belgesi ise kredi çekmek için en önemli şart. Bankalar en uygun faiz oranları ile müşterilerini memnun ederken, geri ödeme alabilmek için de kendilerini gelir belgesi ile güvence altına alıyor. Gelir belgeniz yoksa kredi başvurusunda bulunmanız oldukça zor. Bunun yanında ipotek edecek bir gayrimenkulünüz varsa bankalardan kredi alabilirsiniz. Hangi Kredi üzerinden güncel kredi hesaplama yaparak, gelir durumunuza göre en uygun faiz oranlarını görebilirsiniz.
Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak, kredi sırasında alınan dosya masraflarını geri alabilirsiniz. Almış olduğunuz her kredi için ayrı ayrı başvuruda bulunmanız ve yine her kredi için ayrı olarak çıkan kararları bankalara bildirmeniz gerekiyor. Bankaların da değerlendirmesi sonucunda, kararın ışığında kredi çekmek için ödediğiniz dosya masrafını geri alabilirsiniz.
Kredi çekmek için başvuruda bulunduğunuzda onaylama gerçekleştiyse cayma hakkından yararlanma şansınız var. Bunun için banka ile bir sözleşme imzalamış olmanız gerekiyor. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 14 gün içinde cayma hakkına başvurarak, herhangi bir masraf olmaksızın iptal edebilirsiniz. Cayma hakkının kabul edilmesi durumunda 30 gün içerisinde kredinin tamamını ve o güne kadar işlenen faiz oranları ile ödeme yapmanız gerekiyor. 30 gün geçme durumunda ise elinizdeki para ile krediyi kapatabilirsiniz. Bu durumda karşınıza erken kapama cezası çıkabileceğini unutmayın.
Ölen kişinin kredi borcu genelde mirasçılarına kalır. Kredi çekmek için başvurduğunuzda sunulan hayat sigortası sayesinde ise bu durumun önüne geçebilirsiniz. Bankanın kredisine göre yapılandıran hayat sigortasını yaptırmanız durumunda, herhangi bir vefat durumunda borcunuz sigorta tarafından karşılanır. Bankalar kendilerini güvence altına almak için sigorta yapılmasını teklif etse de mirasçıların herhangi bir borç devralmaması için de oldukça önemli.
Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kredi veren bankaları portalımızda bulabilir ve online kredi başvusurunda bulunabilirsiniz. Sorgulama sonrasında kredi başvurusu yapabileceğiniz bankalar ise anlaşmalı olduğumuz bankalardır. Faizli kredi ürünlerinin yanı sıra faizsiz kredi veren bankalara da sitemizden ulaşabilirsiniz.
Sistemimizde yer alan ve en uygun kredi faiz oranlarına sahip olan bankaların listesi şöyledir (ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi ve esnaf kredisi alanlarında):
Akbank, Anadolubank, BankPozitif, CEPTETEB, Denizbank, Fibabanka, QNB Finansbank, Enpar.com, Garanti BBVA, Halkbank, HSBC Bank, ICBC Bank, ING, Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk, N Kolay (Aktif Bank), Odeabank, Şeker Finans, Şekerbank, TEB, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası.
Sitemizden aşağıdaki bankalara kredi başvurusunda bulunabilirsiniz:
Akbank kredi başvurusu
Finansbank kredi başvurusu
Yapı Kredi kredi başvurusu
Denizbank kredi başvurusu
İş Bankası kredi başvurusu
Vakıfbank kredi başvurusu
Odeabank kredi başvurusu
Garanti BBVA kredi başvurusu
ING kredi başvurusu
TEB kredi başvurusu
Halkbank kredi başvurusu
HSBC kredi başvurusu
Kredi sorgulama, en uygun kredi faizleri karşılaştırma ve online başvuru işlemlerinizi HangiKredi üzerinden yaparak saatlerinizi hatta belki günlerinizi alacak kıyaslamaları yalnızca birkaç dakika içerisinde oturduğunuz yerden yapmanız mümkün. Kredi sorgulama, kredi hesaplama ve kredi başvuru işlemlerinizi banka şubelerini tek tek gezmeden bilgisayar ya da mobil cihaz üzerinden kolayca tamamlayabilirsiniz. Kredi faiz oranları 2020 için HangiKredi'den hemen sorgulama yapabilirsiniz.
Tüketiciler, bankaların faiz oranına, toplam geri ödeme miktarına, aylık taksit tutarına ve dosya masrafı gibi maliyet kalemlerine bakarlar. Bankalar da tüketicilerin kredi notuna bakarlar. Kredi notu, tüm bankacılık geçmişinizi içeren sayısal bir değerdir. Bankalar, kredi verecekleri kişinin kredi skorunun belli bir değerin üzerinde olmasını ister.
Kişisel kredi notunuz; geçmiş dönem kredi ve kredi kartı borç ödemeleriniz ile halihazırdaki borç ve gelir durumunuza göre belirlenir. Kredi puanının belirlenmesinde birden fazla unsur vardır. Örneğin sık yapılan kredi başvuruları da notunuzu olumsuz etkileyebilir. Kredi notuna hiçbir kurum ya da şahıs tarafından müdahale edilemez. Kredi puanı düşük tüketicinin ihtiyaç, konut veya taşıt kredisi ürünü için yaptığı bir başvuruyu onaylamak ya da ret etmek ise bankaların kendi inisiyatiflerindedir
Kredi notu öğrenme işlemini KKB'nin hizmeti olan Findeks'ten gerçekleştirebilirsiniz ya da dilerseniz müşterisi olduğunuz banka aracılığı ile de kredi notunuzu öğrenebilirsiniz.
Sorgulama, karşılaştırma ve inceleme yapıp, bütçeniz için en uygun kredi faiz oranlarını bulduktan sonra başvuru aşamasına geçebilirsiniz. Karar kıldığınız kredinin “Hemen Başvur” butonuna bastıktan sonra yönlendirileceğiniz sayfadaki formu doldurarak başvurunuzu tamamlayarabilirsiniz.
Başvuruda bulunduğunuz bankanın kredi uzmanları, başvurunuzu inceledikten sonra, başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Başvurunuz olumlu sonuçlanırsa kredi başvurusu için gereken belgelerle şubeye gitmeniz gerekir. Şubesiz bankacılık hizmeti veren (dijital platformda hizmet veren, yalnızca internet bankacılığı yapan) bankalar ise imzalanması gereken evraklar için kendi özel kuryeleri ya da kredi danışmanları aracılığı size ulaşırlar.
Online kredi başvurusu bir ön başvuru olup, esas kredi kullandırımı için bankalar bazı talep haklarını saklı tutarlar. Bu talepler arasında sizin kişisel kredi notunuza ve geçmiş dönem finans puanlarınıza göre kefil, gelir belgesi, ikametgah ya da fatura, maaş bordrosu veya vergi beyannamesi, sigorta vb. talep edilebilir.
En Uygun Kredi Faiz Oranları: Online kredi başvurusu yapmanın en önemli artısı, bankaların en uygun kredi faiz oranlarından yararlanabilme imkanıdır. Çünkü dijital ortamda gerçekleştirilen işlemler bankaların maliyetlerini aşağıya çekmektedir. Birçok banka da rekabet ortamı içerisinde bunu müşterilerine yansıtmakta. Böylece şubelerde olmayan en uygun kredi faiz oranlarını HangiKredi'de görebilirsiniz.
HangiKredi’ye Özel Düşük Faizli Kredi: Anlaşmalı olduğumuz bankalar, HangiKredi kullanıcılarına özel düşük faiz oranları da sunabilmektedirler. Tüm kredi kategorilerinde mevcut olan düşük kredi faiz oranlarından yararlanmak için özel bir şart ya da kişisel koşullar aranmamaktadır.
Kredi Faiz Oranları Güvenirliği: Tarafımıza gelen kredi faiz oranları, ilgili bankaların genel müdürlüklerinden yollanan resmi ve güncel faiz oranlarıdır. Üstelik faiz oranları yalnızca bankalardan gelen bildirimlerle güncellenip kalmamaktadır. Faizler düzenli olarak kontrol edilmekte ve çapraz denetime tabi tutulmaktadır.
HangiKredi, BDDK mevzuatlarına uygun bir şekilde çalışmaktadır. Hesaplama, karşılaştırma ve inceleme süreçlerinde olduğu gibi başvuru aşamasında tüm veriler şifrelenerek sunuculara ve karşı taraflara (bankalara) aktarılmakta ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Kredi başvurusu sırasında verdiğiniz kişisel bilgileriniz yüksek güvenlikli sunucularda saklanmaktadır.
Emekliler için en uygun kredi seçeneklerini bankalardan bulmak mümkün. Yaş durumu ve geri ödemeler düşünüldüğünde sınırlandırmalar gelse de en iyi kredi seçeneklerinden yararlanmaları mümkün.
|Banka Kampanyaları
|Tutar
|Vade
|Üst Yaş Sınırı
|İş Bankası Emekli Kredisi
|100.000 TL
|36 ay
|70-80
|Garanti Bankası Emeklilere Özel Kredi
|100.000 TL
|36 ay
|70-80
|Vakıfbank Emeklilere Özel Kredi
|90.000 TL
|36 ay
|80
|DenizBank Emeklilik Kredisi
|55.000 TL
|36 ay
|80
|Aktif Bank PTT’den Emekliye Kredi
|50.000 TL
|36 ay
|80
|Halkbank Mutlu Emekli Kredisi
|50.000 TL
|36 ay
|64-70
|ING Bank Emeklilere Kredi
|50.000 TL
|36 ay
|70
|Ziraat Bankası Emekli Kredisi
|20.000 TL
|36 ay
|70-80
Bankalar farklı ihtiyaçlar için farklı kredi imkanları sunuyor. Faiz oranları, vade seçenekleri ve kredi türleri üzerinden rakamlar değişiklik gösteriyor. HangiKredi en uygun kredi seçenekleri için hesaplama aracı sunuyor. İstediğiniz vade ve faiz oranları ile kolaylıkla alabileceğiniz kredi tutarını öğrenebilirsiniz.
En uygun kredi veren bankaları görmek için öncelikle ihtiyacınızı ve istediğiniz kredi miktarını belirlemeniz gerekiyor. Bankaların güncel faiz oranları aylık ödeme miktarınızı ve toplam ödeme tutarını belirlediği için öncelikle bu kritere dikkat etmenizde fayda var.
|Banka Adı
|Max. Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz Oranı
|ING
|100.000 TL
|36 Ay
|%1,14
|İş Bankası
|1.000.000 TL
|36 Ay
|%1,30
|Garanti BBVA
|100.000 TL
|36 Ay
|%1,29-%1,77
|Akbank
|50.000 TL
|36 Ay
|%1,23-%1,83
|QNB Finansbank
|35.000 TL
|36 Ay
|%1,07
Faiz oranları kişinin kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.
Her banka farklı bireysel kredi seçenekleri sunuyor. Ucuz kredi başvurusu yapabilmek için en düşük faiz oranları veren bankaları tercih etmenizde fayda var. Aynı zamanda aylık geliriniz ve ödeme gücünüz neticesinde de kredi hesaplama yapabilir ve hangi bankanın daha iyi imkanlar sunduğunu keşfedebilirsiniz.
En uygun kredi araştırması için HangiKredi kredi sayfalarını ziyaret etmeniz yeterli. Tüm bankaların güncel faiz oranları ile çekmek istediğiniz tutar/vade kombinasyonuna göre kredi hesaplaması yaparak en avantajlı kredi seçeneğine kolayca ulaşabilirsiniz.
Ev kadını olan ve kendi işini kurmak isteyen vatandaşların önüne çıkan nakit çözümleri ve destekler her geçen gün artıyor. Kredi kolaylığının sağlanması ve çeşitliliğin artması oldukça avantajlı bir ekonomik ortam sağlıyor.
Herhangi bir taşıt ipotek gösterilerek kredi almak mümkün mü? Bu içerikte taşıt ipoteği ile bankalardan kredi alınabilir mi sorusuna cevap vereceğiz.
Dalgalı ekonomilerde sıklıkla kullanılan kavramlardan biri de faiz artırımıdır.
İhtiyaç Kredisi
Min. Tutar1.000 TL
Max. Tutar1.000.000 TL
Vade süresi2-36 Ay
Min. Yıllık Maliyet Oranı%21,2700
Max. Yıllık Maliyet Oranı%40,1400
Örnek: 36 ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 368,79 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %21,7100'dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 13.326,44 TL'dir.