Hangikredi.com'a Özel Faiz Oranlarını Karşılaştırın Kredi Başvurunuzu Yapın!
Hangikredi.com'a özel faiz oranlarını karşılaştırınkredi başvurunuzu yapın!
SİZDEN GELEN YORUMLAR
Şubeye gitmeden hem karşılaştırma yaptım hem de başvuru. Zaman kazandırdığınız için teşekkürler.
Kemal B. - Muhasebeci
Evlilik arifesinde en düşük faiz oranlı krediyi siteniz üzerinden kolayca buldum.
Tamer T. – İhracat Sorumlusu
Tüm kredileri tek bir yerde görmek büyük kolaylık sağlıyor. Başvuru yapacağım krediyi kolayca buldum.
Hamza D. – Hizmet Sektörü Çalışanı
Hangikredi.com Nasıl Çalışır?
Hangikredi.com tüketici ile hizmet sağlayıcıyı buluşturan online bir platformdur.
Hizmet sağlayıcılardan aldığımızen güncel verilerle size hesaplama ve karşılaştırma olanağı sunar,
yaptığınızbaşvuruyu ücretsiz olarak seçtiğiniz kuruma iletiriz.
Bilgi Güvenliği
İşlemleriniziBDDK mevzuatına uygun olaraksistemimizden güvenle yapabilirsiniz. Başvuru sırasında girdiğiniz kişisel bilgileriniz başka şirketlerlepaylaşılmaz.
Şubeye Gitmeden Başvuru
Sadece tek bir form doldurarak
en uygun faiz oranına sahip bankaya hızla
online başvuru yapabilirsiniz.
Onaylı E-Posta Gönderimi
Sizin izniniz olmadan e-bülten,sms gönderimi
yapılmaz.
Ücretsiz Başvuru
Hangikredi.com’dan banka kredilerini karşılaştırmak vebaşvuru yapmaktamamen ücretsizdir.
Güncel Faiz Oranı
Bankaların sunduğuen güncel faiz oranlarını sunan Hangikredi.com’dan hesaplama yaparak
web’e özel faiz indirimlerinden faydalanabilirsiniz.
Hangikredi.com ücretsiz kredi hesaplama,en uygun faiz oranları karşılaştırma ve internetten kredi başvurusu yapma olanağı sağlayan bir portaldır. Tüm bireysel tüketici kredileri için Hangikredi.com üzerinden online kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Konut kredisi,ihtiyaç kredisi,taşıt kredisi ve esnaf kredisi (KOBİ kredileri) için kolayca kredi sorgulaması yapabilirsiniz.
Hangikredi.com ile kredi (ihtiyaç,konut,taşıt,esnaf) sorgulaması,araştırması ve başvurusu yapmak son derece hızlı,kolay,güvenli ve tamamen ücretsiz!
Kredi Faiz Oranları Hesaplaması:Kredi hesaplama işlemi ihtiyacınız olan tutar ve ödeme yapmayı düşündüğünüz vade süresi üzeriden yapılır. Herhangi bir bireysel kredi hesaplama işlemi sonucunda tüm bankaların ürünleri; faiz oranları,taksit tutarı,dosya masrafı ve toplam maliyet tutarı ile birlikte listelenir.
Banka Faiz Oranları Karşılaştırması:Kredi karşılaştırma işlemini tüm bankalar için yapabilirsiniz. Bütçenize en uygun kredi tekliflerini tüm ayrıntılarıyla karşılaştırabilirsiniz. En düşük faiz oranını ve maliyeti en az olan banka kredisini bulmak için kredi karşılaştırma aracından yararlanabilirsiniz.
En Uygun Kredi Başvurusu:Kararınızı verdikten sonra anında internetten kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvuruları yalnızca anlaşmalı bankalar için yapılabilmektedir. Açılan formlarda gerekli alanları doldurduktan sonra kredi başvurunuz tamamlanmış olur. Yapmış olduğunuz kredi başvurusu ile ilgili,banka tarafından en kısa sürede size dönüş sağlanacaktır.
Hesaplama Araçları:Kredi hesaplama araçları sayfamızı kullanarak aylık taksite göre ya da faiz oranına göre kredi hesaplayabilir,bütçenizi hesaplayabilir,ne kadar kredi çekebileceğinizi öğrenebilir ve kredi yapılandırma hesaplaması yapabilirsiniz.
En Uygun Kredi Faiz Oranları:Online kredi başvurusu yapmanın en önemli artısı,bankaların en uygun kredi faiz oranlarından yararlanabilme imkanıdır. Çünkü dijital ortamda gerçekleştirilen işlemler bankaların maliyetlerini aşağıya çekmektedir. Birçok banka da rekabet ortamı içerisinde bunu müşterilerine yansıtmakta. Böylece şubelerde olmayan en uygun kredi faiz oranlarını Hangikredi.com’da görebilirsiniz.
Hangikredi.com’a Özel Düşük Faizli Kredi:Anlaşmalı olduğumuz bankalar,Hangikredi.com kullanıcılarına özel düşük faiz oranları da sunabilmektedirler. Tüm kredi kategorilerinde mevcut olan düşük kredi faiz oranlarından yararlanmak için özel bir şart ya da kişisel koşullar aranmamaktadır.
Kredi Faiz Oranları Güvenirliği:Tarafımıza gelen kredi faiz oranları,ilgili bankaların genel müdürlüklerinden yollanan resmi ve güncel faiz oranlarıdır. Üstelik faiz oranları yalnızca bankalardan gelen bildirimlerle güncellenip kalmamaktadır. Faizler düzenli olarak kontrol edilmekte ve çapraz denetime tabi tutulmaktadır.
Hangikredi.com,BDDK mevzuatlarına uygun bir şekilde çalışmaktadır. Hesaplama,karşılaştırma ve inceleme süreçlerinde olduğu gibi başvuru aşamasında tüm veriler şifrelenerek sunuculara ve karşı taraflara (bankalara) aktarılmakta ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Kredi başvurusu sırasında verdiğiniz kişisel bilgileriniz yüksek güvenlikli sunucularda saklanmaktadır.
Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kredi veren bankaları portalımızda bulabilir ve online kredi başvusurunda bulunabilirsiniz. Sorgulama sonrasında kredi başvurusu yapabileceğiniz bankalar ise anlaşmalı olduğumuz bankalardır. Faizli kredi ürünlerinin yanı sıra faizsiz kredi veren bankalara da sitemizden ulaşabilirsiniz.
Sistemimizde yer alan ve en uygun kredi faiz oranlarına sahip olan bankaların listesi şöyledir (ihtiyaç kredisi,konut kredisi,taşıt kredisi ve esnaf kredisi alanlarında):
Akbank,Anadolubank,BankPozitif,Cepteteb,Denizbank,Fibabanka,QNB Finansbank,Enpara,Garanti BBVA,Halkbank,HSBC Bank,ICBC Bank,ING,Türkiye İş Bankası,Kuveyt Türk,N Kolay (Aktif Bank),Odeabank,Şeker Finans,Şekerbank,TEB,Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası.
Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan tüm bankalar eşzamanlı olarak Hangikredi.com’da yer almaktadırlar. Krediler ve faiz oranları da anında sistemimize tanımlanmaktadır. Sitemizden aşağıdaki bankalara kredi başvurusunda bulunabilirsiniz:
Akbank kredi başvurusu
Finansbank kredi başvurusu
Yapı Kredi kredi başvurusu
Denizbank kredi başvurusu
İş Bankası kredi başvurusu
Vakıfbank kredi başvurusu
Odeabank kredi başvurusu
Garanti BBVA kredi başvurusu
ING kredi başvurusu
TEB kredi başvurusu
Halkbank kredi başvurusu
HSBC kredi başvurusu
Kredi Faiz Oranları İndirimi:Hangikredi.com anlaşmaları bankaların kredi ürünleri,online başvurulara uygulanan özel indirimlere sahiptir. Tüm Hangi Kredi kullanıcıları konut kredisi,ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi alanlarında uygulanan bu faiz oranı indirimlerinden yararlanabilirler.
Hızlı Sorgu,Kolay Başvuru:Kredi sorgulama,kredi faizleri karşılaştırma ve online başvuru işlemlerinizi Hangikredi.com üzerinden yaparak saatlerinizi hatta belki günlerinizi alacak kıyaslamaları yalnızca birkaç dakika içerisinde oturduğunuz yerden yapmanız mümkün. Kredi sorgulama,kredi hesaplama ve kredi başvuru işlemlerinizi banka şubelerini tek tek gezmeden bilgisayar ya da mobil cihaz üzerinden kolayca tamamlayabilirsiniz. Kredi faiz oranları 2019 için Hangikredi.com'dan hemen sorgulama yapabilirsiniz.
Tüketiciler,bankaların faiz oranına,toplam geri ödeme miktarına,aylık taksit tutarına ve dosya masrafı gibi maliyet kalemlerine bakarlar. Bankalar da tüketicilerin kredi notuna bakarlar. Kredi notu,tüm bankacılık geçmişinizi içeren sayısal bir değerdir. Bankalar,kredi verecekleri kişinin kredi skorunun belli bir değerin üzerinde olmasını ister.
Kişisel kredi notunuz; geçmiş dönem kredi ve kredi kartı borç ödemeleriniz ile halihazırdaki borç ve gelir durumunuza göre belirlenir. Kredi puanının belirlenmesinde birden fazla unsur vardır. Örneğin sık yapılan kredi başvuruları da notunuzu olumsuz etkileyebilir. Kredi notuna hiçbir kurum ya da şahıs tarafından müdahale edilemez. Kredi puanı düşük tüketicinin ihtiyaç,konut veya taşıt kredisi ürünü için yaptığı bir başvuruyu onaylamak ya da ret etmek ise bankaların kendi inisiyatiflerindedir
Kredi notu öğrenme işlemini KKB'nin hizmeti olan Findeks'ten gerçekleştirebilirsiniz ya da dilerseniz müşterisi olduğunuz banka aracılığı ile de kredi notunuzu öğrenebilirsiniz.
Sorgulama,karşılaştırma ve inceleme yapıp,bütçeniz için en uygun kredi faiz oranlarını bulduktan sonra başvuru aşamasına geçebilirsiniz. Karar kıldığınız kredinin “Hemen Başvur” butonuna bastıktan sonra yönlendirileceğiniz sayfadaki formu doldurarak başvurunuzu tamamlayarabilirsiniz.
Başvuruda bulunduğunuz bankanın kredi uzmanları,başvurunuzu inceledikten sonra,başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Başvurunuz olumlu sonuçlanırsa kredi başvurusu için gereken belgelerle şubeye gitmeniz gerekir. Şubesiz bankacılık hizmeti veren (dijital platformda hizmet veren,yalnızca internet bankacılığı yapan) bankalar ise imzalanması gereken evraklar için kendi özel kuryeleri ya da kredi danışmanları aracılığı size ulaşırlar.
Online kredi başvurusu bir ön başvuru olup,esas kredi kullandırımı için bankalar bazı talep haklarını saklı tutarlar. Bu talepler arasında sizin kişisel kredi notunuza ve geçmiş dönem finans puanlarınıza göre kefil,gelir belgesi,ikametgah ya da fatura,maaş bordrosu veya vergi beyannamesi,sigorta vb. talep edilebilir.
Ev,araba,eşya,tatil,eğitim... Pek çok farklı alanda kullanabileceğiniz bireysel kredilerin,kullanım alanlarına uygun farklı türleri mevcut. Bankaların,bireysel tüketiciler için sunduğu krediler arasında konut kredisi,taşıt kredisi,ihtiyaç kredisi ve KOBİ kredisi türleri var. Bu kredi türleri de yine kullanıma uygun olarak eşya kredisi,tatil kredisi,ikinci el taşıt kredisi,arsa kredisi gibi kendi içlerinde alt türlere ayrılmakta. Taşıt,konut,ihtiyaç veya kobi gibi her türdekikredi hesaplama işlemini yapmak için tıklayın.
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Günümüz koşullarında ihtiyaçlarımız için kredi çekmek sıradan hale geldi. Kimimiz ev sahibi olmak,kimimiz araba almak,kimimiz düğün yapmak ya da tatile çıkmak için kredi kullanıyor. Düzenli ödemeler yapmaya çalışsak da bu bazen zor olabiliyor.
Konut kredisi başta olmak üzere bütün kredi türlerinde,kredi borcunu ödeyemeyenler için sunulan bir borç ödeme sistemi olduğunu biliyor musunuz? Bankacılık terimi olarak “refinansman” adı verilen bu kredi yapılandırma sistemi sayesinde,
İhtiyaç kredisi ya da taşıt kredisi borcunuza yapılandırma yaptırarak güncel ve düşük faiz oranlarından faydalanabilirsiniz.
İhtiyaç Kredisi
Min. Tutar500 TL
Max. Tutar1.000.000 TL
Vade süresi2-60 Ay
Min. Yıllık Maliyet Oranı%15,2300
Max. Yıllık Maliyet Oranı%34,8800
Örnek: 36 ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 345,83 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %16,2900'dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 12.499,88 TL'dir.