Bireysel ihtiyaç kredisi hesaplama işlemi yaparak en avantajlı (yalnızca ihtiyaç kredisi faiz oranı olarak değil) sahip kredi seçeneğine ulaştıysanız sırada başvuru adımı var. İhtiyaç kredisi başvurusu yaparken başvuru sahibinde aranan şartlara,kredinin koşullarına,talep dilecek olan belgelere ve imzalanması gereken evraklara dikkat etmek gerekiyor. Bu hem başvurunuzun boşa düşmesini önler hem de sonradan sıkıntı yaşamamanızı sağlar.

İhttiyaç kredisi başvurusu için öncelikle kanunen reşit olmanız gerekmektedir. Yani 18 yaşını doldurmadan yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu onaylanmayacaktır.

Bunun ardından tabii ki gelir belgesi ibraz edebiliyor olmanız gerekiyor Bu maaş bordronuz da olabilir,vergi levhanız da olabilir. Eğer çalışan iseniz,en azından son 3 aydır aynı iş yerinde çalıştığınızı gösteren bir SGK dokümanı sunmanız da istenecektir. Bazı bankalar için ise bu alt sınır 6 aydır.

En çok 60 aya kadar uzayabilen vadeler ile ihtiyaç kredisi kullanabileceğinizi tekrar hatırlatalım. Ayrıca kredi taksitleriniz,aylık resmi gelirinizin%50’sini geçemez.

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