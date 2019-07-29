İhtiyaç Kredisi Hesaplama
Avantajlı faiz oranları ile ihtiyaç kredisi hesaplamak ve bankalara ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak Hangikredi.com’da güvenli ve ücretsiz!
İhtiyaç Kredisi Hesaplama
SİZDEN GELEN YORUMLAR
Şubeleri tek tek gezmemek işimi kolaylaştırdı. Üstelik başvurumu da sizden gerçekleştirdim,teşekkürler.
Tuğba K. – Sağlık Personeli
Çok güzel bir hizmet,tüm bankaları ve faiz oranlarını bir arada görmek çok işime yaradı.
Emin A. – Teknisyen
Bu güzel hizmet için teşekkür ediyorum,şubeye gitmeye gerek kalmadan telefonumdan hem kredileri karşılaştırdım hem başvurumu yaptım.
Halil D. – Aşçı
Yaz döneminde çokça tercih edilen ihtiyaç kredisi ürünlerinden biridir. Taksit erteleme ve uzun vadelerde geri ödeme imkanları sunar.
Bilhassa özel sağlık harcamalarında tercih edilen bir ihtiyaç kredisi türüdür. Bankalar ve sağlık kuruluşları arasındaki anlaşmalara göre farklı koşullarda kullanılabilir. Sağlık kredisi yerine sigorta şirketlerinin sunduğu özel sağlık sigortası poliçelerinden ya da tamamlayıcı sağlık sigortası avantajlarından faydalanabilirsiniz. Özel sağlık sigortası ile ilgili detaylı bilgi almak ve en avantajlı sağlık sigortasını bulmak için Sigorta sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Beyaz eşya ve mobilya alımında nakit desteği olarak sunulan bir kredi çeşididir. Birkaç bin lirayı aşmayan tutarlarda olduğu için bankaların çoğu dosya masrafı almazlar. Hesaplama yaparken bu bilgiyi dikkate almanızda fayda var.
Yeni evlenen çiftlere destek amacıyla sunulan bir ihtiyaç kredisi ürünüdür. Taksit erteleme imkanı veya artan taksitli borçlanma kampanyaları ile sunulur. Evlilik nedeni ile kredi almayı düşünüyorsanız hesaplama yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurabilirsiniz. Evlilik kredisi yerine eşya kredisi de kullanabilirsiniz.
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Son dönemde kredi kartı taksit sınırlaması ile ön plana çıkan bir ihtiyaç kredisi çeşididir. Özellikle teknoloji mağazalarının bankalar ile anlaşmaları üzerine dosya masrafsız olarak sunulmaktadır.Hesaplama yaparken bu bilgiye dikkat edebilirsiniz.
Eğitim kredisi,genel olarak eğitim ve öğretim yılı içerisinde ortaya çıkan masrafların karşılanması için hazırlanmış olsa da,daha çok özel okul (kolej,vakıf üniversiteleri vb) ödemeleri için tercih edilmektedir. Eğitim kredileri aylık geri ödeme tutarları düşük tüketici kredileridir. Eğitim kredisi hesaplama işlemi yaparken bu bilgiyi dikkate almanızda yarar var.
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Acil nakit ihtiyacınız için bankaların sunduğu anında kredi seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Belge toplamadan ve şubeye gitmeye gerek kalmadan düşük tutarda kredi kullanımına olanak tanıyan anında kredi seçenekleri ile acil para ihtiyacınız için hızlı kredi alabilirsiniz.
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Bireysel ihtiyaç kredisi hesaplama işlemi yaparak en avantajlı (yalnızca ihtiyaç kredisi faiz oranı olarak değil) sahip kredi seçeneğine ulaştıysanız sırada başvuru adımı var. İhtiyaç kredisi başvurusu yaparken başvuru sahibinde aranan şartlara,kredinin koşullarına,talep dilecek olan belgelere ve imzalanması gereken evraklara dikkat etmek gerekiyor. Bu hem başvurunuzun boşa düşmesini önler hem de sonradan sıkıntı yaşamamanızı sağlar.
İhttiyaç kredisi başvurusu için öncelikle kanunen reşit olmanız gerekmektedir. Yani 18 yaşını doldurmadan yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu onaylanmayacaktır.
Bunun ardından tabii ki gelir belgesi ibraz edebiliyor olmanız gerekiyor Bu maaş bordronuz da olabilir,vergi levhanız da olabilir. Eğer çalışan iseniz,en azından son 3 aydır aynı iş yerinde çalıştığınızı gösteren bir SGK dokümanı sunmanız da istenecektir. Bazı bankalar için ise bu alt sınır 6 aydır.
En çok 60 aya kadar uzayabilen vadeler ile ihtiyaç kredisi kullanabileceğinizi tekrar hatırlatalım. Ayrıca kredi taksitleriniz,aylık resmi gelirinizin%50’sini geçemez.
Sitemizden kredi hesaplaması yaparak en düşük faizli kredi veren bankaları bulabilir ve en düşük faizli krediye online başvuruda bulunabilirsiniz. Hangikredi.com'dan ihtiyaç kredisi hesaplaması yaparak ihtiyaç kredisi faiz oranlarını görmenin yanı sıra seçtiğiniz ürünler için tek tıkla kredi karşılaştırma da yapabilirsiniz.
İhtiyaç kredisi hesaplaması yaptınız,en düşük faizli krediyi buldunuz,başvuru yaptınız ve başvurunuz ön onaydan geçti. Sıra geldi bankaya belge ibraz etmeye. Bankalara tüketici ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız şu belgeleri ibraz etmeniz gerekir:
Kimlik Belgesi:Nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet olabilir.
İkamet Adresini Gösterir Belge:Muhtarlık ikametgahı veya başvuru sahibinin adına düzenlenmiş herhangi bir fatura olabilir.
Gelir Belgesi:Çalışanlar için maaş bordrosu veya imzalı mühürlü maaş yazısı,serbest meslek sahipleri için ticaret sicil gazetesi,vergi levhası ve bilanço tablosu; çiftçiler için arazi tapusu,çiftçilik belgeleri ve müstahsil makbuzu; emekliler için ise emekli maaşı hesabının cüzdanı gereklidir. Kira geliri ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız; tapu,kira sözleşmesi ve kiranın yattığına dair hesap hareketlerini gösterir evrak ibraz etmeniz gerekir.
İhtiyaç kredisi başvurusuda bulunduğunuz bankanın ilgili şubesi,eğer gerek görürse sizden kefil de isteyebilir. Kefil talep etmek veya etmemek,krediyi onaylayacak olan şubenin yetkisindedir. Ayrıca bankalar,Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet dökümleri de talep ederler.
Ayrıca,tüketici kredisi başvurusu sırasında bankalar sizden hayat sigortası yaptırmanızı da isteyebilirler. Genellikle yüksek tutarlarda (kredilerde) bir şart olarak öne sürülür,küçük meblağlara sahip kredi başvurularında göz ardı edilir. Hayat sigortanızı ister bankadan,ister dışarıdan kendiniz yaptırabilirsiniz. En iyi kredi ürününü bulmak için Hangikredi.com'da hızla ve güvenle kredi sorgulaması yapabilirsiniz.
Birçok kişi için ihtiyaç kredisi başvurusu,nakit para sıkışıklığında akla gelen ilk çözüm. Özellikle internet üzerinde sıkça yapılan hesaplamalar ve online kredi başvuruları,ret cevabının nedeni olabiliyor. Böyle durumlarda son başvurunuzdan 21 gün sonra tekrar denemenizi tavsiye ederiz.
Nakit paraya ihtiyacınız olduğunda tüketici kredisine başvurabilirsiniz. Düşük oranlar ve istediğiniz banka üzerinden faiz oranlarını karşılaştırarak en avantajlı seçeneğe kolayca ulaşabilirsiniz ancak tüketici kredisine başvurabilmeniz için bazı temel etmenler var. Kredinizin çıkması için bu temel etmenlere sahip olmanız gerekir. Kredi notunuza bağlı olarak ihtiyaç (tüketici) kredisi kullanabilirsiniz. Kredi notunuz ne kadar yüksekse kredi başvurunuzun onaylanma ihtimali de o kadar yüksek olacaktır.
Kredi puanınızın düşük olması nedeniyle bankalar tarafından olumsuz cevap alıyor olabilirsiniz. Bu durumda kredi puanınızın düşük mü yoksa yüksek mi olduğunu; geçmişe dönük kredi ve kredi kartı ödemelerinize,mevcut borç durumunuza ve gelir durumunuza göre tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Bu yöntemin alternatifi ise doğrudan ilgili kurumdan puanınızı öğrenmek olacaktır. En avantajlı ihtiyaç kredisini bulabilmek için Hangikredi.com'dan ihtiyaç kredisi hesaplaması yapabilirsiniz.
İhtiyaç kredisi kıyaslaması yaparken gördüğünüz ve bireysel kredi maliyet kalemleri arasında yer alan KKDV,“Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu” demektir. İhtiyaç kredilerinde faiz oranı üzerinden hesaplanır ve%15’lik bedel tüketiciden kesilerek (banka tarafından) hazineye aktarılır.
BSMV ise “Banka Sigorta Muameleleri Vergisi” anlamına gelmektedir. Yine uygulanan faizin%5’i oranında banka tarafından tüketiciden kesilir ve maliyeye aktarılır. Tüzel kişilerin yaptığı kredi başvurularında KKDF muaf tutulsa da BSMV için bu yönde bir uygulama söz konusu değildir.
Bir gayrimenkulün bankaya ipotek edilmesi suretiyle kullanılabilir. Maksimum vade süresi diğer ihtiyaç kredileri gibi 5 yıl yani 60 aydır. Kredilendirme oranı,teminat olarak gösterilen taşınmazın niteliğine göre değişebilir. Genellikle konut ve iş yerleri için bu oran%75,imarlı arsalar için%50’dir.
Yüksek tutarlı kredi kullanmak istiyorsanız hesaplama yaparken ipotekli ihtiyaç kredisi seçeneklerine dikkat edin.
İhtiyaç kredisi hesaplama işlemi yaparken temelde dikkat edilmesi gereken unsur bütçenin sarsılmamasıdır. Bu nedenle bütçe dostu ihtiyaç kredisini bulmak için aylık taksit miktarına dikkat ederek hesaplama yapmak gerekir. Bireysel ihtiyaç kredilerinde vade süreleri yasalar ile 60 ay olarak sınırlanmıştır. Yani isteseniz dahi 5 yıldan uzun süreli bir borçlanmaya giremezsiniz. Yine ihtiyaç kredisi özelinde bakarsak en fazla kredilendirme tutarı 50.000 TL ile sınırlıdır. Faiz oranları da Merkez Bankası tarafından belirlendiği için alt ve üst sınırları bellidir. Tüm bu sebeplerden ötürü,banka tüketici kredilerinde toplam geri ödeme miktarı,ev kredilerinde olduğu gibi ciddi farklıklar oluşturmaz.
Yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı düşük faizli ve uzun vadeli krediyi bulmak için tüketici kredisi hesaplama işlemi yaparken aylık geri ödeme tutarının,gelir gider dengenizi bozmayacak taksitlere denk gelmesine dikkat etmenizi öneririz (aradaki fark,büyük meblağlar olmadığı sürece tabii).
Bununla birlikte bireysel ihtiyaç kredisi hesaplama işlemi yaparken dosya masrafının,kredi tutarının binde 5’i olacağını da aklınızda bulundurmalısınız. Yine de kimi özel kredi ürünlerinde veya bazı bankaların kredi kampanyalarında dosya masrafları tahsis edilmeyebilir. Sıfır dosya masrafı uygulaması tamamen kredi veren bankanın inisiyatifindedir.İhtiyaç kredisi hesaplama işlemi yaparken saydığımız bütün bu noktalara dikkat ederek düşük faizli ihtiyaç kredisi seçeneğine ulaşabilirsiniz. Hangikredi.com hesaplama aracını kullanarak hızla ve güvenle ihtiyaç kredisi hesaplama işlemi gerçekleştirebilir,en düşük kredi faiz oranına sahip bankaya zahmetsizce online kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Hangikredi.com'dan,ihtiyaç kredisi faiz oranları 2019 oranları ile hemen hesaplama yapabilirsiniz.
Bireysel krediler ve tüketici kredisi seçenekleri pek çok farklı amaç için çekilebiliyor. İhtiyaç kredisi kategorisinde evlilik kredisi,öğrenci kredisi,tadilat kredisi,bayram kredisi,tatil kredisi gibi seçenekler üzerinden kredi alabilirsiniz.
Kredi veren bankalar tarafından farklı amaçlara yönelik farklı koşullarda sunulan birçok ihtiyaç kredisi ürünü bulunmakta. İhtiyaç kredisi hesaplama işlemi yaparken bu türleri göz önünde bulundurmanızda fayda var. Peki hangi ihtiyaç kredisi nedir? Ödeme takvimleri,faiz oranları ve başvuru şartları değişebilen bu bireysel kredi türlerini aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz.
İhtiyaç kredisi kullandığınızda,ödeyeceğiniz toplam geri ödeme tutarına bazı masraf kalemleri de eklenir. Bu masraf kalemleri şöyle:
Saydığımız bu masraf kalemleri tüm bankalarda ya da her kredi ürününde alınmamaktadır. Özellikle kredi tahsis ücreti pek çok bankada mevcut değildir. Hayat sigortası bankalardan talep edilmekle birlikte yapılması zorunlu değildir. Kredi dosya masrafı ise bazı durumlarda geri alınabilmektedir. Bütçe dostu,düşük faizli krediyi bulmak için kredi araştırmanızı yaparken tüm masraf kalemlerine dikkat etmenizde fayda var.
Dosya masrafı,bankaların kredi verirken aldığı ek ücretlerden biridir. Kredi dosya masrafı,çekilen kredinin belli bir oranına kadar alınabilir. Tüketici eğer isterse,Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak dosya masrafının iadesini talep edebilir.
Gelir gider dengeniz her zaman planladığınız gibi olmayabilir. Bütçenizi düşünerek çektiğiniz krediyi çeşitli nedenlerden dolayı ödeyemez duruma gelebilirsiniz. İhtiyaç kredisi borcunuzu ödeyemediğinizde bankanızdan yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz. Kredi yapılandırma,kalan ana borcunuzun yeniden vadelendirilmesi anlamına gelir. Yapılandırma faiz oranına göre yeniden vadelendiren kredinizin aylık taksit ödemeleri azalır ve bu da size ödeme kolaylığı sağlar.
Yapılandırma yapmak için iki durum söz konusu. Birincisi,tüketici kredisi borcunuzu ödeyemeyeceğinizi düşündüğünüzde bankadan talep ettiğiniz yapılandırma. Böyle bir yapılandırma teklifinin onaylanıp onaylanmaması bankanın inisiyatifindedir. İkincisi,borcunuzu 90 gün boyunca ödememeniz durumunda bankanın,size tanıdığı 7 günlük ek sürede talep edeceğiniz yapılandırmadır. Borcunuzu bu şekilde yapılandırarak ödemeye devam edebilirsiniz. Yapılandırmayı kabul etmediğinizde ise hakkınızda yasal takip süreci başlatılır.
Kredi borcu ödenmediğinde ne olacağı,kredi borcunu ödemekte zorlanan pek çok kişinin aklına takılan sorulardan. 90 gün boyunca borcunuzu ödemediğinizde banka size borcunuzu ödemeniz için 7 günlük bir ek süre tanır. Bu ek sürede bankanızdan yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz. Yapılandırma talebinde bulunmazsanız ya da yapılandırma talebiniz onaylanmazsa hakkınızda yasal takip başlatılır.
Hakkınızda yasal takip başlatıldığında dosyanız avukata ya da varlık şirketine aktarılır. Bu süreçte avukat ya da varlık şirketi ile anlaşarak yapılandırma talep edebilirsiniz. Uzlaşmaya varamamanız durumunda yasal takip süreci devam eder. Bu sürecin sonunda mal haczi,maaş haczi ya da hapis kararı çıkabilir. Hapis kararı çıkabilmesi için ödeme taahhüdünde bulunup,ödeme yapmamış olmanız gerekir. Hakkınızda maaş haczi kararı çıkarsa maaşınızın dörtte birine el konulur. Mal haczi ise sık rastlanmayan bir durumdur fakat yine de böyle bir karar çıkması durumunda borçluya ait değerli eşyalara haciz konulabilmekte.
Bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranları,Merkez Bankası (MB) kararlarına göre belirlenmektedir. Merkez Bankası’nın belirlediği oranlara göre bankalar da kendi faiz oranlarını belirlerler. Bankalar,MB’nın açıkladığı alt ve üst (faiz oranı) sınırlara göre faiz oranlarını belirlerken serbesttirler. Bireysel kredi faizleri,her bankada ve üründe değişiklik gösterebilir. Hatta bankalar,online başvurular ve şubeden başvurular için de farklı faiz oranları belirleyebilirler. Avantajlı kredi hesaplaması için ihtiyaç kredisi hesaplama aracımızı kullanabilir ve bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranlarını inceleyebilirsiniz.
Hangikredi.com kullanıcılarına özel olarak sunulan düşük faizli ihtiyaç kredileri de bu kapsamdadır. Tüketici kredisi hesaplama ve karşılaştırma işlemi sonrasında ihtiyaç kredisi başvurunuzu portalımız üzerinden tamamlamanız durumunda,size özel düşük faiz oranlarından (bireysel kredilerde) yararlanabileceğiniz bankalar şunlardır:
• Akbank,Anadolubank,Bank Asya,BankPozitif,Cepteteb,Denizbank,Fibabanka,QNB Finansbank,Enpara,Garanti BBVA,Halkbank,HSBC Bank,ICBC Bank,ING,Türkiye İş Bankası,Kuveyt Türk,Odeabank,Şekerbank,TEB,Yapı Kredi Bankası.
Acil nakit ihtiyacı için tüketicilerin başvuraileceği iki yol var:İhtiyaç kredileri ve nakit avans. Acil para ihtiyacı durumlarında bankalardan ihtiyaç kredisi desteği ya da nakit avans alabilirsiniz. İhtiyaç kredisi ile daha yüksek tutarlı ve uzun vadeli nakit desteği alabilirken nakit avans ile daha düşük tutarlı ve kısa vadeli acil nakit desteği sağlayabilirsiniz.
İhtiyaç duyduğunuz nakit para desteği yüklü bir meblağ değilse ve faizler düşükse nakit avans çekmek mantıklı olabilir. Buna karşın 1.000 liranın üzerinde bir tüketici kredisi çekmeyi düşünüyorsanız ve geri ödemede daha uzun vade seçeneklerinden faydalanmak istiyorsanız ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.Öte yandan nakit avans için hiçbir belgeye gerek yoktur ve istediğiniz an bankanın daha önceden belirlemiş olduğu oranlar çerçevesinde hemen nakit desteği sağlayabilirsiniz. İhtiyaç kredisi içinse gerekli belgelerle bankaya başvurmalı ve bankanın aradığı şartları yerine getiriyor olabilmeniz gerekir.
Acil para ihtiyacına hızla çözüm bulabilmek hangi bankaların daha kolay kredi verdiği tüketicilerin en çok merak ettikleri arasında.
Dışarıda herhangi bir işte çalışmayıp,ev içerisinde emek veren,ev ekonomisine katkı sağlayan,üreten ev kadınları özellikle son yollarda bankalar tarafından destekleniyor.
Zaman zaman herkesin nakit sıkıntısı yaşadığı olur. Böyle durumlarda bankadan kredi çekmek teferruatlı bir seçenek olsa da acil kredi seçenekleri imdadınıza yetişebilir.
İhtiyaç Kredisi
Min. Tutar500 TL
Max. Tutar1.000.000 TL
Vade süresi2-60 Ay
Min. Yıllık Maliyet Oranı%16,8800
Max. Yıllık Maliyet Oranı%35,0900
Örnek: 36 ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 350,07 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %17,2900'dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 12.652,52 TL'dir.