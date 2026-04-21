Faiz Oranı
%0 (Faizsiz)
Tutar
50.000 TL
Faiz Oranı
%0,99
Tutar
100.000 TL
Faiz Oranı
%0 (Faizsiz)
Toplam
100.000 TL
Faiz Oranı
%0 (Faizsiz)
Toplam
100.000 TL
Faiz Oranı
%0 (Faizsiz)
Tutar
55.000 TL
Toplam
200.000 TL
Faiz Oranı
%0-%3,09
Tutar
225.000 TL
Faiz Oranı
%0 (Faizsiz)
Toplam
70.000 TL
Faiz Oranı
%2,99
Tutar
250.000 TL
Faiz Oranı
%0-%4,19
Toplam
525.000 TL
Faiz Oranı
%2,69
Tutar
100.000 TL
Faiz Oranı
%3,09
Tutar
350.000 TL
Toplam
300.000 TL
Faiz Oranı
%1,99-%2,99
Toplam
120.000 TL
Toplam
450.000 TL
Finansman Oranı
%0
Toplam
140.000 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
7.635,85 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|70.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|350,00 TL
|Faiz Tutarı
|21.630,20 TL
|Toplam Ödeme
|91.980,20 TL
Kredi başvurusu esnasında 3 ay erteleme teklifi çıkan müşteriler erteleme seçeneğinden faydalanabilir.
Faiz Oranı
Aylık Taksit
7.888,43 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|70.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|402,50 TL
|Faiz Tutarı
|24.661,16 TL
|Toplam Ödeme
|95.063,66 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
8.573,74 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|70.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|350,00 TL
|Faiz Tutarı
|32.884,88 TL
|Toplam Ödeme
|103.234,88 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
8.731,12 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|70.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|402,50 TL
|Faiz Tutarı
|34.773,44 TL
|Toplam Ödeme
|105.175,94 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
8.877,60 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|70.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|402,50 TL
|Faiz Tutarı
|36.531,20 TL
|Toplam Ödeme
|106.933,70 TL
21.04.2026
Akıllı telefonlar günümüzde iletişimden eğlenceye, iş hayatından eğitime kadar yaşamın her alanında vazgeçilmez hâle geldi. Ancak artan döviz kurları ve yüksek enflasyon nedeniyle yeni nesil cihazlara erişim her bütçe için kolay değil. Özellikle amiral gemisi modellerde peşin ödeme yapmakta zorlanan kullanıcılar için farklı finansman çözümleri ön plana çıkıyor. Bu noktada devreye giren cep telefonu kredisi alternatifleri, tüketicilere bütçelerini zorlamadan, taksitli ödeme imkânıyla istedikleri cihazlara ulaşma şansı sunuyor. Peki cep telefonu kredisi nedir, nasıl alınır ve hangi avantajları sağlar?
21.04.2026
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Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek ve acil ihtiyaçlarımızı karşılamak istediğimiz dönemlerde yolumuz genellikle finansman desteği seçenekleri ile kesişir. Ev sahibi olmak, uzun süredir planladığınız otomobile kavuşmak ya da hayatınızda dönüm noktası yaratacak önemli bir harcama yapmak isteyebilirsiniz. Rehberimizde konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri özelinde size en avantajlı kredi fırsatlarını sunacak vade seçiminin inceliklerini ele aldık. Bütçenizle uyumlu en doğru vade kararını nasıl verebileceğinizi yazımızda keşfedebilirsiniz.
21.04.2026
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Acil ödemeleriniz ya da planladığınız yatırım için başvurduğunuz krediler her zaman beklediğiniz sonuçla tamamlanmayabilir. Bankalar temel olarak kredi kullandırma eğilimindedir. Buna rağmen olumsuz yanıt alıyorsanız başvurunun arka planında finansal profilinizle ilgili net bir risk göstergesi bulunuyor demektir. Kredi reddine yol açan nedenleri doğru şekilde analiz ettiğinizde ise finans kuruluşlarıyla ilişkinizi yeniden dengelemek ve süreci lehinize çevirmek düşündüğünüzden daha mümkün hale gelebilir.
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|250,00 TL
|2.000.000,00 TL
|3 - 36 Ay
|%0,01
|%218,02
|
Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi/finansmanı çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz/kar payı oranına göre aylık taksit ödemesi 492,63 TL, banka tahsis ücreti 57,50 TL, yıllık maliyet oranı ise %51,76 TL'dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 17.792,18 TL'dir.
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