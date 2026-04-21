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İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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70.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
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QNB-İhtiyaç Kredisi-Listeleme-50K 3-3Ay 0 Faiz-All Desktop Faizsiz Fırsat Sponsor
Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0 (Faizsiz)

Tutar

50.000 TL

  • 3 ay vadeli, 25.000 TL kredi!
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!
Koşullar

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50.000 TL

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QNB Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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Akbank-İhtiyaç Kredisi-Listeleme-100K-12Ay 0,99Faiz-Desktop Fırsat Sponsor
Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0,99

Tutar

100.000 TL

  • Mobilden Akbanklı olanlara özel %0,99 faizli, 12 ay vadeli 100.000 TL kredi fırsatı!
Koşullar

Tutar

100.000 TL

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Akbank Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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Garanti-İhtiyaç Kredisi-Listeleme-50K 3 Ay 0Faiz-All Faizsiz Fırsat Sponsor
Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0 (Faizsiz)

Toplam

100.000 TL

  • 3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan faizsiz kredi!
  • 3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan taksitli avans hesap!
Koşullar

Toplam

100.000 TL

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Garanti BBVA Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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İhtiyaç Kredisi Sponsor Banka Sponsor
getirfinans İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,49

Aylık Taksit

7.692,89 TL

Toplam Ödeme

92.664,68 TL
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3 Ay Ertelemeli Kredi Sponsor Banka Sponsor
TEB - Türk Ekonomi Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%4,19

Aylık Taksit

8.098,13 TL

Toplam Ödeme

97.580,06 TL
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Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0 (Faizsiz)

Toplam

100.000 TL

  • 3 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi!
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan TNA ve 3 ay vadeli, 10.000 TL'ye varan taksitli kurtaran hesap!
Koşullar

Toplam

100.000 TL

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DenizBank Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0 (Faizsiz)

Tutar

55.000 TL

  • 3 ay vadel 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans!
  • 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap!
Koşullar

Tutar

55.000 TL

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Kampanyaya dair ayrıntılı bilgi ve değerlendirme detayına “koşullar” butonundan ulaşabilirsiniz
İş Bankası Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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Mobilden Yeni Müşterilere Özel

Toplam

200.000 TL

  • %1,99 oranlı, 12 ay taksitli, 100.000 TL'ye varan harcamalarda geçerli İhtiyaç Kart!
  • Sağlam Kart Troy ile 100.000 TL’ye kadar harcamalarda vade farksız 5 taksit!
Koşullar Müşteri Ol
Kuveyt Türk Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0-%3,09

Tutar

225.000 TL

  • 24 ay vadeli %3,09 faiz oranlı 200.000 TL kredi!
  • 3 ay vadeli  %0 faiz oranlı 25.000 TL taksitli nakit avans!
Koşullar

Tutar

225.000 TL

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QNB Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0 (Faizsiz)

Toplam

70.000 TL

  • 12 ay vadeli, 45.000 TL'ye varan kredi!
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı!
Koşullar

Toplam

70.000 TL

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Akbank Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%2,99

Tutar

250.000 TL

  • 24 ay vadeli, 250.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi!
Koşullar

Tutar

250.000 TL

Hemen Başvur
Alternatif Bank Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0-%4,19

Toplam

525.000 TL

  • Faizsiz 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!
  • %4,19'dan başlayan faiz oranıyla 500.000 TL'ye varan kredi!
Koşullar

Toplam

525.000 TL

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TEB - Türk Ekonomi Bankası Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%2,69

Tutar

100.000 TL

  • 12 ay vadeli 100.000 TL kredi fırsatı!
Koşullar

Tutar

100.000 TL

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QNB Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,09

Tutar

350.000 TL

  • 350.000 TL’ye kadar %3,09’dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi!
Koşullar

Tutar

350.000 TL

Müşteri Ol
Anadolubank Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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NBanka İhtiyaç Listeleme Desktop
Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

Toplam

300.000 TL

  • %3,49 faizli 12 ay vadeli, 250.000 TL'ye varan Avantajlı Kredi!
  • %2,99 faizli 50.000 TL'ye varan Süper Ek Hesap!
Koşullar Hemen Başvur
%2,99 ve %3,49 faiz oranları yeni müşteriler için geçerlidir.
ON Dijital Bankacılık Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%1,99-%2,99

Toplam

120.000 TL

  • %1,99 faizli 3 ay vadeli, 20.000 TL'ye kadar kredi!
  • %2,99 faizli 12 ay vadeli, 100.000 TL kredi fırsatı!
Koşullar

Toplam

120.000 TL

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Ziraat Dinamik Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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3 Ay Ertelemeli Kredi

Toplam

450.000 TL

  • 3,49 faizli 12 ay vadeli, 400.000 TL'ye varan Ertelemeli Kredi!
  • %2,99 faizli 50.000 TL'ye varan Süper Ek Hesap!
Koşullar Hemen Başvur
ON Dijital Bankacılık Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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Yeni Müşterilere Özel

Finansman Oranı

%0

Toplam

140.000 TL

  • Vade farksız 40.000 TL Finansman!
  • World kartlarınız ile 100.000 TL'ye kadar vade farksız 6 Taksit!
Koşullar

Toplam

140.000 TL

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Albaraka Türk Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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QNB Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%2,69

Aylık Taksit

7.242,60 TL

Toplam Ödeme

87.313,70 TL
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Ziraat Dinamik İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%2,99

Aylık Taksit

7.409,83 TL

Toplam Ödeme

89.320,46 TL
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%1,99 ve %2,99 faiz oranları yeni müşteriler için geçerlidir.

ING Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%3,39

Aylık Taksit

7.635,85 TL

Toplam Ödeme

91.980,20 TL
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Kredi başvurusu esnasında 3 ay erteleme teklifi çıkan müşteriler erteleme seçeneğinden faydalanabilir.

ON Dijital Bankacılık Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,49

Aylık Taksit

7.692,89 TL

Toplam Ödeme

92.717,18 TL
Detay Hemen Başvur
N Kolay Bes Teminatlı Kredi Bes Teminatlı Kredi

Faiz Oranı

%3,59

Aylık Taksit

7.750,15 TL

Toplam Ödeme

93.351,80 TL
Detay Hemen Başvur
Alternatif Bank Dijital İhtiyaç Kredisi Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,69

Aylık Taksit

7.807,61 TL

Toplam Ödeme

94.041,32 TL
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Enpara.com Enpara.com İhtiyaç Kredisi Enpara.com İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,79

Aylık Taksit

7.865,30 TL

Toplam Ödeme

94.383,60 TL
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ING Kamu Personellerine Özel Kredi Kamu Personellerine Özel Kredi

Faiz Oranı

%3,84

Aylık Taksit

7.894,22 TL

Toplam Ödeme

95.080,64 TL
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Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,89

Aylık Taksit

7.923,19 TL

Toplam Ödeme

95.480,78 TL
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Albaraka Türk Dijital Müşterilere Özel Finansman Kart Dijital Müşterilere Özel Finansman Kart

Kâr Payı Oranı

%3,90

Aylık Taksit

7.928,99 TL

Toplam Ödeme

95.550,38 TL
Detay Hemen Başvur
Dünya Katılım Tüketici İhtiyaç Finansmanı Tüketici İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%3,99

Aylık Taksit

7.981,29 TL

Toplam Ödeme

96.177,98 TL
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DenizBank İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,99

Aylık Taksit

7.981,29 TL

Toplam Ödeme

96.177,98 TL
Detay Hemen Başvur
Türkiye Finans 3 Ay Ertelemeli Finansman 3 Ay Ertelemeli Finansman

Kâr Payı Oranı

%4,05

Aylık Taksit

8.016,25 TL

Toplam Ödeme

96.195,00 TL
Detay Hemen Başvur

Sabit oran avantajı!

Kuveyt Türk İhtiyaç Kart İhtiyaç Kart

Kâr Payı Oranı

%4,11

Aylık Taksit

8.051,29 TL

Toplam Ödeme

96.615,48 TL
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N Kolay İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%4,19

Aylık Taksit

8.098,13 TL

Toplam Ödeme

97.580,06 TL
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CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%4,19

Aylık Taksit

8.098,13 TL

Toplam Ödeme

97.580,06 TL
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%4,19'dan başlayan faiz oranı ile 500.000 TL'ye kadar kredi!

İş Bankası İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

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%4,19

Aylık Taksit

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Toplam Ödeme

97.580,06 TL
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Akbank Sigortalı İhtiyaç Kredisi Sigortalı İhtiyaç Kredisi

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Cep Telefonu Kredisi Nedir? Nasıl Alınır?
tarih

21.04.2026

yorumlar

0 Yorum

Cep Telefonu Kredisi Nedir? Nasıl Alınır?

Akıllı telefonlar günümüzde iletişimden eğlenceye, iş hayatından eğitime kadar yaşamın her alanında vazgeçilmez hâle geldi. Ancak artan döviz kurları ve yüksek enflasyon nedeniyle yeni nesil cihazlara erişim her bütçe için kolay değil. Özellikle amiral gemisi modellerde peşin ödeme yapmakta zorlanan kullanıcılar için farklı finansman çözümleri ön plana çıkıyor. Bu noktada devreye giren cep telefonu kredisi alternatifleri, tüketicilere bütçelerini zorlamadan, taksitli ödeme imkânıyla istedikleri cihazlara ulaşma şansı sunuyor. Peki cep telefonu kredisi nedir, nasıl alınır ve hangi avantajları sağlar?
Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredilerinde En Avantajlı Vade Nasıl Bulunur?
tarih

21.04.2026

yorumlar

0 Yorum

Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredilerinde En Avantajlı Vade Nasıl Bulunur?

Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek ve acil ihtiyaçlarımızı karşılamak istediğimiz dönemlerde yolumuz genellikle finansman desteği seçenekleri ile kesişir. Ev sahibi olmak, uzun süredir planladığınız otomobile kavuşmak ya da hayatınızda dönüm noktası yaratacak önemli bir harcama yapmak isteyebilirsiniz. Rehberimizde konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri özelinde size en avantajlı kredi fırsatlarını sunacak vade seçiminin inceliklerini ele aldık. Bütçenizle uyumlu en doğru vade kararını nasıl verebileceğinizi yazımızda keşfedebilirsiniz. 
Kredi Başvurusu Neden Reddedilir? En Sık Görülen 7 Sebep
tarih

21.04.2026

yorumlar

0 Yorum

Kredi Başvurusu Neden Reddedilir? En Sık Görülen 7 Sebep

Acil ödemeleriniz ya da planladığınız yatırım için başvurduğunuz krediler her zaman beklediğiniz sonuçla tamamlanmayabilir. Bankalar temel olarak kredi kullandırma eğilimindedir. Buna rağmen olumsuz yanıt alıyorsanız başvurunun arka planında finansal profilinizle ilgili net bir risk göstergesi bulunuyor demektir. Kredi reddine yol açan nedenleri doğru şekilde analiz ettiğinizde ise finans kuruluşlarıyla ilişkinizi yeniden dengelemek ve süreci lehinize çevirmek düşündüğünüzden daha mümkün hale gelebilir.

İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
250,00 TL 2.000.000,00 TL 3 - 36 Ay %0,01 %218,02

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi/finansmanı çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz/kar payı oranına göre aylık taksit ödemesi 492,63 TL, banka tahsis ücreti 57,50 TL, yıllık maliyet oranı ise %51,76 TL'dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 17.792,18 TL'dir.

Güncel faiz oranlarını ve finans dünyası gelişmelerini e-posta adresinizi bırakarak hemen öğrenin.

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