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İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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50.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
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Enpara.com İhtiyaç Kredisi Sponsor Banka
Enpara.com Enpara.com İhtiyaç Kredisi HangiKrediye Özel Kampanya

Faiz Oranı

%1,37

Aylık Taksit

4.644,90 TL

Toplam Ödeme

55.738,80 TL
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Akbank 0 Faiz 20.000 TL Native Desktop
3 Ay Ertelemeli Kredi Sponsor Banka
ING 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,54

Aylık Taksit

4.706,23 TL

Toplam Ödeme

56.724,76 TL
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QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%1,39

Aylık Taksit

4.652,09 TL

Toplam Ödeme

56.075,08 TL
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YKB 10K TNA Native Desktop
Denizbank 10K TNA Native Desktop
QNB İhtiyaç Native 10K TNA Desktop
Akbank Direkt Kredi Direkt Kredi

Faiz Oranı

%1,88

Aylık Taksit

4.830,19 TL

Toplam Ödeme

58.237,28 TL
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İş Bankası İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%1,95

Aylık Taksit

4.855,93 TL

Toplam Ödeme

58.521,16 TL
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Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%2,10

Aylık Taksit

4.911,32 TL

Toplam Ödeme

59.185,84 TL
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N Kolay 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%2,89

Aylık Taksit

5.208,51 TL

Toplam Ödeme

62.752,12 TL
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Finansal Rapor - İhtiyaç Listeleme - Native- Desktop
DenizBank İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,25

Aylık Taksit

5.346,95 TL

Toplam Ödeme

64.413,40 TL
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Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

Halkbank Hızlı Kredi

Faiz Oranı

%1,89

Aylık Taksit

4.833,87 TL

Toplam Ödeme

58.281,44 TL
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Albaraka Türk İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%1,94

Aylık Taksit

4.852,25 TL

Toplam Ödeme

58.477,00 TL
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Kuveyt Türk İhtiyaç Kart

Kâr Payı Oranı

%2,19

Aylık Taksit

4.944,72 TL

Toplam Ödeme

59.336,64 TL
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Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,17

Aylık Taksit

5.316,02 TL

Toplam Ödeme

64.042,24 TL
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FastPay FastKredi

Faiz Oranı

%3,23

Aylık Taksit

5.339,21 TL

Toplam Ödeme

64.070,52 TL
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  • 24 Ay Vadeli 100.000 TL İhtiyaç Kredisi İçin Kredi Notu Kaç Olmalı?

    İhtiyaç kredisi, bankaların müşterilerine sunduğu ödenek türlerinden biridir. Aynı zamanda tüketici kredisi adıyla da bilinir. Bu tür krediler, genellikle acil nakit ihtiyacını karşılama amacıyla kullanılır. Bankalar, tüketicilere 1 ila 36 aya varan vadelerle kredi çekme olanağı sunar. Kredi çekmek isteyen banka müşterileri, bütçelerine ve ödeme imkânlarına uygun seçenekleri değerlendirir. Günümüzde neredeyse tüm işlemler bankaya gitmeden dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebilir.

    Kredi Kayıt Bürosu; yani KKB notu, banka müşterilerinin kredi alma olasılığını doğrudan etkileyen bir faktördür. Oldukça geniş kapsamlı değerlendirmeler sonucu belirlenen kredi notu, 0 ila 1900 arasında olabilir. Doğrusal olarak ilerleyen bu skor, ne kadar yüksek olursa kredi başvurunuzun olumlu sonuçlanması da o kadar mümkün olur. Örneğin 100.000 TL kredi çekmeyi düşünüyorsanız kredi notunuz mutlaka yüksek olmalıdır.

    Bankalar, müşterilerinin ödeme düzenlerini kontrol ederek kullandırdıkları krediyi güvence altına almayı hedefler. Örneğin 100.000 TL krediyi 24 ay vadeli olarak çekmek isterseniz öncelikle kredi puanınıza bakılır. Eğer kredi skorunuz yeterli düzeyde ise 100.00 TL kredi 24 ay vadeli olarak tarafınıza sunulacaktır.

    Kullandığınız krediler ve diğer bankacılık işlemlerindeki performansınız kredi notunuzu belirleyen başlıca unsurlardır. Düşük kredi notuna sahip olan banka müşterileri düzenli ödeme yaparak borç durumlarını düzeltebilir, kredi notunu yükseltebilir. Örneğin 100 bin TL krediyi 24 ay vade ile almak isteyen bir tüketicinin skoru 1500 - 1900 arasında ise başvurusunun olumlu sonuçlanması muhtemeldir.

  • 24 Ay Vadeli 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar Hangileri?

    100.000 TL kredi 24 ay vadeli olarak birçok bankadan temin edilebilir. Kredi almayı planlıyorsanız öncelikle farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını ve ödeme planlarını göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir. 100.000 TL 24 aylık ihtiyaç kredisi veren bankalar şu şekilde sıralanabilir:

    • ING Bank
    • Garanti BBVA
    • TEB
    • QNB Finansbank
    • Enpara
    • Türkiye İş Bankası
    • Yapı Kredi
    • VakıfBank
    • Ziraat Bankası
    • Halkbank
    • Albaraka Türk
    • Kuveyt Türk
    • Fastpay
    • Akbank
    • Şekerbank

    18 yaşını doldurmuş olan kişiler, 100.000 TL kredi 24 ay vadeli ihtiyaç kredisinden faydalanabilir. Başvuru yapmak için karşılanması gereken başka şartlar da mevcuttur. Belgelenebilir bir gelirin olması, 3 ay sigortalılık süresi ve iyi bir kredi notu ile 100.000 TL kredi 24 ay vade ile alınabilir. HangiKredi kredi hesaplama araçları ile tek bir tıkla farklı bankaların tekliflerini karşılaştırabilir, sizin için en uygun krediyi kolayca bulabilirsiniz.

  • 24 Ay Vadeli 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Günümüzde hemen hemen her banka dijital kanallar üzerinden hizmet vererek müşterilerine pratik ve hızlı bir deneyim sunar. İnternet bankacılığı ve mobil uygulamalar ile pek çok işlem yapılabilir, farklı hizmetlerden yararlanılabilir. Dilerseniz bankaların resmî web siteleri üzerinden 24 ay vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Tarafınıza sunulan formları eksiksiz şekilde tamamlamanız hâlinde başvurunuza daha hızlı geri dönüş almanız mümkün olacaktır.

  • 100.000 TL 24 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Maliyet Hesaplama Nasıl Yapılır?

    İhtiyaç kredisi maliyetleri, bankalar tarafından hesaplanarak müşterilere teklif olarak sunulur. Dilerseniz basit bir hesaplama ile 100.000 TL 24 ay kredinin geri ödemesini ve maliyetini belirleyebilir, geleceğe yönelik daha net planlar yapabilirsiniz. Dilerseniz 100.000 TL kredi 24 ay hesaplama işlemini “Ödenecek Tutar = Kalan Anapara x Kredi Faiz Oranı + BSMV + KKDF” formülü üzerinden yapabilirsiniz.

    Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), aylık faiz üzerinden hesaplanır. Bu miktar, taksit tutarıyla geri ödenen bir kalemdir. Banka Sigorta Muameleleri (BSMV) ise kredi işlemleri ile ortaya çıkan ve devlete %10 aylık faiz üzerinden ödenmesi gereken bir vergidir. Ayrıca ekspertiz ücreti, araç veya konut sigortası ve ipotek masrafı gibi harcamalar da maliyete dâhil olan kalemlerdir. 100.000 TL kredi 24 ay vadeli olarak çekildiğinde geri ödenecek miktar bu şekilde hesaplanabilir.

  • 24 ay Vadeli 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Neler?

    100.000 TL 24 ay kredi faizi, bankadan bankaya değişiklik arz edebilir. Bankaların 100.00 TL kredi 24 ay vadeli tekliflerinde faiz oranları, %1,63 ile %3,33 arasında değişir. Dilerseniz HangiKredi’nin web sitesinde yer alan ihtiyaç kredisi sorgulama araçlarını kullanabilir, birkaç tıklamayla 20’den fazla bankanın sunduğu teklifleri karşılaştırabilirsiniz. Üstelik tek bir platform üzerinden faiz oranı, aylık taksit ve toplam ödeme tutarı, dosya masrafı gibi pek çok bilgiye ulaşmanız da mümkün olur.

Düğün ve Evlilik Masrafları Ne Kadar Tutar?
tarih

16.03.2023

yorumlar

3 Yorum

Düğün ve Evlilik Masrafları Ne Kadar Tutar?

Herkesin hayallerindeki düğünde sevdikleriyle bir arada olabilmesi için çeşitli masraflar yapması kaçınılmazdır. Düğün ve evlilik masraflarının üstesinden gelebilmek için birçok yöntem bulunur. Kapsamlı bir planlamadan uygun kredilere kadar birçok yöntem, bu mutlu gününüzü sevdiklerinizle eğlence ve huzur dolu geçirebilmeniz için yardımcı olur.
En Avantajlı İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar
tarih

13.03.2023

yorumlar

0 Yorum

En Avantajlı İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar

Kişilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankalar her alanda farklı seçeneklerle kredi imkanı sunmakta. Bankaların geniş opsiyonları ve faiz oranları neticesinde geniş bir karşılaştırma ve en uygun krediyi bulma imkanı doğuyor.
İhtiyaç Kredisi Nedir, Nasıl Alınır?
tarih

28.02.2023

yorumlar

1 Yorum

İhtiyaç Kredisi Nedir, Nasıl Alınır?

Acil nakit ihtiyacını karşılamanın en çok kullanılan yollarından birisi ihtiyaç kredisi. Peki nedir ihtiyaç kredisi, nasıl alınır? Daha da önemlisi cayma hakkı var mı ve ödenememesi durumunda neler yapılabilir? 

İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
500,00 TL 500.000,00 TL 1 - 36 Ay %0 %79,41

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 55,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,36 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.055,08 TL’dir.

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