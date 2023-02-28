Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
4.852,25 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|250,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|8.227,00 TL
|Toplam Ödeme
|58.477,00 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
4.944,72 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|9.336,64 TL
|Toplam Ödeme
|59.336,64 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
5.339,21 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Faiz Tutarı
|14.070,52 TL
|Toplam Ödeme
|64.070,52 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
5.377,96 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|250,00 TL
|Faiz Tutarı
|14.535,52 TL
|Toplam Ödeme
|64.785,52 TL
28.02.2023
Acil nakit ihtiyacını karşılamanın en çok kullanılan yollarından birisi ihtiyaç kredisi. Peki nedir ihtiyaç kredisi, nasıl alınır? Daha da önemlisi cayma hakkı var mı ve ödenememesi durumunda neler yapılabilir?
15.02.2023
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Bankaların nakit çözüm için sundukları en önemli iki seçenek ihtiyaç kredisi ve nakit avanstır; kolay bir şekilde alınabilen bu seçenekler ile anlık ihtiyacınıza göre nakit çekebilirsiniz.Nakit avans nedir, nasıl çekilir, faiz oranları nedir, geri ödemesi nasıl yapılır, kredi ve nakit avans arasındaki fark nedir, kredi faiz oranları nelerdir, kredi başvurusunda gerekli belgeler nelerdir gibi soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.
10.01.2023
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Keyifli bir tatil yaparken, bütçeyi de aşmamak isteyenler için, Türkiye’de ucuza tatil yapılabilecek yerler konusundaki alternatifleri inceledik. En önemli gelirlerinden birisi turizm olan, cennet güzelliğinde ülkemizde herkese uygun bir tatil adresi var.
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|500,00 TL
|500.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%15,9
|%65,09
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Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 364,54 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %20,70 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 13.173,44 TL’dir.
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