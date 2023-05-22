Faiz Oranı
Aylık Taksit
4.833,87 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|275,00 TL
|Faiz Tutarı
|8.006,44 TL
|Toplam Ödeme
|58.281,44 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
4.911,32 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|250,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|8.935,84 TL
|Toplam Ödeme
|59.185,84 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
5.339,21 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Faiz Tutarı
|14.070,52 TL
|Toplam Ödeme
|64.070,52 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
5.534,40 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|250,00 TL
|Faiz Tutarı
|16.412,80 TL
|Toplam Ödeme
|66.662,80 TL
Finansman ihtiyacınızı karşılamak için 10.000 TL 6 ay vadeli kredi çekebilirsiniz. Farklı faiz oranlarıyla 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi veren çok sayıda banka bulunur. 10.000 TL kredi başvurusu yapmadan önce faiz oranlarını ve bankalar arasında değişen fırsatları inceleyebilirsiniz. Bütçenize uygun bir teklif bulduktan sonra sıra, kredi başvurusuna gelir.
Yaptığınız 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunun kabul edilmesi belirleyen bazı kriterler bulunur. Finansal performansınızı özetleyen kredi notu da bunlar arasındadır. Kredi notu, bankaların risk değerlendirmesi yapmasını sağlar. Bireylerin geçmiş ödeme düzeni ve borçlanma limitleri gibi etkenlere göre belirlenir. Kredi notu, 0 ile 1.900 arasında değişir.
Kredi skorunuz yüksek olduğunda yaptığınız başvuruların kabul edilme ihtimali artar. 10.000 TL 6 ay vadeli kredi çekmek için bu notun en az 1.100 olması gerekir. 10.000 TL kredi çekmeden önce söz konusu skoru öğrenmenizde fayda vardır. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından hesaplanan kredi notunuzu Findeks üzerinden öğrenebilirsiniz.
10 bin TL tutarında 6 ay vadeli kredi çekmek için başvurabileceğiniz farklı bankalar bulunur. Bankalar arasında değişen faiz oranları, sizin için en uygun olan teklifi belirlemenizi sağlar. HangiKredi üzerinden 10 bin TL kredi 6 ay vade seçeneği sunan bankalara dair detayları görebilirsiniz. Aşağıda tercih edebileceğiniz bankalardan bazıları yer alır:
Bankaların sunduğu 10.000 TL kredi, 6 aylık vade süresiyle ödeme kolaylığı sağlar. Üstelik sizi ertelemeli ödeme gibi imkânlar da bekler. Bazı bankalar, 10.000 TL kredide ilk taksiti 3 ay sonra ödeme fırsatı tanır. Dilerseniz 10.000 TL 6 ay vadeli kredi tercihinizi bu bankalardan yana yapabilirsiniz.
10.000 TL 6 ay vadeli kredi başvurusu için tercih edebileceğiniz alternatif yollar bulunur. Bankaların fiziki şubelerine giderek istediğiniz tutarda ve vadede kredi başvurusu yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu için bazı temel şartları taşımanız gerekir. Bu şartlar; 18 yaşından büyük olunması, minimum 3 yıldır sigortalı çalışılması ve gelirin belgelenmesidir.
10.000 TL kredide 6 ay vade seçeneği sunan bankalara online başvuru da yapabilirsiniz. Bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden hemen hemen tüm kredi işlemlerini yapmanız mümkün olur. 10.000 tl kredi 6 ay vade veren en uygun bankalara ilgili dijital kanallarda form doldurarak pratik şekilde başvurabilirsiniz.
İhtiyaç kredisi başvurularını, HangiKredi üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. HangiKredi, bankaların sunduğu faiz oranlarını ve diğer fırsatları gösterir. Ayrıca “Hemen Başvur” butonuyla sizi doğrudan bankaların resmî internet sitesine yönlendirir. Bu butona tıkladıktan sonra açılan sayfada yer alan formu doldurabilir, 10.000 TL 6 ay vadeli kredi başvurusu yapabilirsiniz.
Bütçenize uygun bir ödeme planı için kredi maliyetini öğrenmenizde fayda vardır. Böylece 10 bin TL kredi 6 aylık ödemesini sizi finansal açıdan zorlamayacak bir takvimde tamamlayabilirsiniz. Bu aşamada size yardımcı olacak bazı kredi hesaplama formülleri bulunur. 10.000 TL 6 ay kredi hesaplamasında yararlanılan formül aşağıda yer alır.
Ödenecek Tutar = (Kalan Anapara x Kredi Faiz Oranı) + BSMV + KKDF
Kalan anapara, her taksit döneminde 10.000 TL kredi 6 ay faiziyle çarpılır. Ayrıca toplam faize %5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve %15 Kaynak Kullanımı Destek Fonu (KKDF) uygulanır. Bu tutarlar, faiz uygulanmış anaparaya eklenir. 10.000 TL kredi faiz hesaplamasında çıkan sonucu vadeye bölerek aylık taksidi öğrenebilirsiniz.
10.000 TL 6 ay ihtiyaç kredisi alırken bazı hususlara dikkat etmeniz gerekir. Bunların başında bankalar arasında değişiklik gösteren faiz oranları gelir. Faiz oranı düşük olduğunda yapacağınız toplam geri ödeme tutarı aşırı yükselmez. Bu oranda tercih ettiğiniz banka ve vade seçeneği belirleyici olur. Genelde vade kısaldığında faiz oranları da düşer.
%0 faizle 10.000 TL 6 ay vadeli kredi çekme fırsatı tanıyan bankalar bulunur. Bankalar, yeni müşterilerine özel faizsiz kredi avantajı sunar. Böylece çekilen kredi tutarı kadar geri ödeme yapmak mümkün hâle gelir. Güncel faiz oranlarını takip ederek %0 faizle ihtiyaç kredisi çekebilirsiniz.
HangiKredi, ihtiyaç kredisi sorgulama sayfasında bu konuda size yol gösterecek bilgilere yer verir. Bu sayfadan güncel 10.000 tl kredi 6 ay faiz oranlarını görebilirsiniz. Ayrıca “Detay” kısmına tıkladığınızda karşınıza bankaların tekliflerine dair ayrıntılar da gelir. 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranlarını inceledikten sonra kredi başvurusu yapabilirsiniz.
22.05.2023
Genellikle dini hassasiyetler nedeniyle faizli kredi kullanmak istemeyen tüketiciler için katılım bankalarının bir çözümü var: Finansman! Kredilerin yanında çok bilinen bir yöntem olmasa da belli bir kesim tarafından çok fazla tercih edilebiliyor. Eşya alımı, eğitim, sağlık gibi alanlardaki nakit ihtiyaçlarınızı çözebileceğiniz ihtiyaç finansmanı nedir, hangi şartlarda verilir, hangi bankalar tarafından verilir, kredi notu önemli mi gibi detayları yazımızın ilerleyen bölümlerinde bulabilirsiniz.
22.05.2023
51 Yorum
Kamu bankaları başta olmak üzere dönemsel olarak özel bankaların da katılım gösterdikleri en uygun kredi seçeneklerinden biri de destek kredisi. Müşterilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan destek kredileri, uygun faiz oranları ve erteleyerek ödemeli sistemi neticesinde kolay kullanım ve kolay ödeme imkanı sunuyor.
8.05.2023
0 Yorum
Yoğun geçen günlerin ardından tatil yaparak dinlenmek isteyebilirsiniz ancak planladığınız tatili gerçekleştirmek için öncelikle maddi açıdan hazırlıklı olmalısınız.Tatil destek kredisi, kamu bankaları tarafından verilir. Kullanım ve ödeme şekli gibi yönleriyle emsallerinden ayrılır. Bu kredi türünde toplam tutarın %80’i konaklama bedeli olarak seyahat acentesine aktarılır. Kalan %20’lik kısım ise diğer harcamalar için kullanılır.
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|500,00 TL
|500.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%0
|%129,81
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Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 0,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,00 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.000,08 TL’dir.
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