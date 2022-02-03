Faiz Oranı
Aylık Taksit
889,86 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi
|5.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|25,00 TL
|Faiz Tutarı
|339,16 TL
|Toplam Ödeme
|5.364,16 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
894,20 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|5.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|25,00 TL
|Faiz Tutarı
|365,20 TL
|Toplam Ödeme
|5.390,20 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
902,54 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|5.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|25,00 TL
|Faiz Tutarı
|415,24 TL
|Toplam Ödeme
|5.440,24 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
905,81 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|5.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|25,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|434,86 TL
|Toplam Ödeme
|5.459,86 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
910,18 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|5.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|25,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|461,08 TL
|Toplam Ödeme
|5.486,08 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
922,99 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|5.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|25,00 TL
|Faiz Tutarı
|537,94 TL
|Toplam Ödeme
|5.562,94 TL
3.02.2022
Gazilere verilen krediler faizsiz ya da masrafsız olması ile dikkat çekmektedir. Devlet destekli krediler arasında yer alan bu hizmetin şartları ve kapsamı, her yıl güncellenmekte ve değişmektedir. Bu nedenle düzenli olarak takip edilmesinde fayda vardır. Peki gazilere faizsiz kredi 2022 yılında da verilmeye devam ediyor mu?
3.01.2022
3 Yorum
Herkesin hayallerindeki düğünde sevdikleriyle bir arada olabilmesi için çeşitli masraflar yapması kaçınılmazdır. Düğün ve evlilik masraflarının üstesinden gelebilmek için birçok yöntem bulunur. Kapsamlı bir planlamadan uygun kredilere kadar birçok yöntem, bu mutlu gününüzü sevdiklerinizle eğlence ve huzur dolu geçirebilmeniz için yardımcı olur.
16.12.2021
0 Yorum
Günümüz ekonomik dünyasının bir gerekliliği olarak her tür gelire sahip tüketici tipi artık kredi kullanıyor. Kredi alırken öncelikli olarak faiz oranlarına bakan tüketiciler, ellerine geçen miktarın azaldığını fark ediyor. Bu sürpriz azalmanın sebebi ise her kredi tipinin kendine özel belirlediği kredi masraflarından başka bir şey değil…
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|500,00 TL
|500.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%24,75
|%58,85
|
Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 383,56 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %25,21 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 13.858,16 TL’dir.
0 Yorum