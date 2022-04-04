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İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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5.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
tarih

3 Ay Ertelemeli Kredi Ayın Ürünü
ING 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%2,19

Aylık Taksit

491,22 TL

Toplam Ödeme

5.919,64 TL
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İhtiyaç Kredisi Sponsor Banka
DenizBank İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%2,10

Aylık Taksit

488,03 TL

Toplam Ödeme

5.881,36 TL
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Direkt Kredi Sponsor Banka
Akbank Direkt Kredi Direkt Kredi

Faiz Oranı

%2,27

Aylık Taksit

494,07 TL

Toplam Ödeme

5.953,84 TL
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HangiKredi'ye Özel Kampanya Sponsor Banka
Enpara.com HangiKredi'ye Özel Kampanya HangiKredi'ye Özel Kampanya

Faiz Oranı

%1,94

Aylık Taksit

482,37 TL

Toplam Ödeme

5.788,44 TL
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YapıKredi Taksitli Nakit Avans
TEB - Türk Ekonomi Bankası Hoş Geldin Faizli Kredi Hoş Geldin Faizli Kredi

Faiz Oranı

%1,95

Aylık Taksit

482,73 TL

Toplam Ödeme

5.817,76 TL
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İş Bankası İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%1,95

Aylık Taksit

482,73 TL

Toplam Ödeme

5.817,76 TL
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QNB Finansbank Tanışma Kredisi Tanışma Kredisi

Faiz Oranı

%1,99

Aylık Taksit

484,14 TL

Toplam Ödeme

5.834,68 TL
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Garanti BBVA Bahar Kredisi Bahar Kredisi

Faiz Oranı

%2,80

Aylık Taksit

513,17 TL

Toplam Ödeme

6.183,04 TL
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HangiKredi Finansal Raporu
Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%3,29

Aylık Taksit

531,15 TL

Toplam Ödeme

6.398,80 TL
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Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

N Kolay İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%2,89

Aylık Taksit

516,45 TL

Toplam Ödeme

6.222,40 TL
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Halkbank Hızlı Kredi

Faiz Oranı

%1,71

Aylık Taksit

474,31 TL

Toplam Ödeme

5.716,72 TL
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Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Faiz Oranı

%1,94

Aylık Taksit

482,37 TL

Toplam Ödeme

5.813,44 TL
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Albaraka Türk İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%1,99

Aylık Taksit

484,14 TL

Toplam Ödeme

5.834,68 TL
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Kuveyt Türk İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%2,23

Aylık Taksit

492,64 TL

Toplam Ödeme

5.936,68 TL
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FastPay FastKredi

Faiz Oranı

%2,32

Aylık Taksit

495,86 TL

Toplam Ödeme

5.950,32 TL
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Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%2,50

Aylık Taksit

502,31 TL

Toplam Ödeme

6.052,72 TL
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İhtiyaç Kredisi Nedir, Nasıl Alınır?
tarih

4.04.2022

yorumlar

2 Yorum

İhtiyaç Kredisi Nedir, Nasıl Alınır?

Acil nakit ihtiyacını karşılamanın en çok kullanılan yollarından birisi ihtiyaç kredisi. Peki nedir ihtiyaç kredisi, nasıl alınır? Daha da önemlisi cayma hakkı var mı ve ödenememesi durumunda neler yapılabilir? 
Gazilere Faizsiz Kredi
tarih

3.02.2022

yorumlar

0 Yorum

Gazilere Faizsiz Kredi

Gazilere verilen krediler faizsiz ya da masrafsız olması ile dikkat çekmektedir. Devlet destekli krediler arasında yer alan bu hizmetin şartları ve kapsamı, her yıl güncellenmekte ve değişmektedir. Bu nedenle düzenli olarak takip edilmesinde fayda vardır. Peki gazilere faizsiz kredi 2022 yılında da verilmeye devam ediyor mu?
Düğün ve Evlilik Masrafları Ne Kadar Tutar?
tarih

3.01.2022

yorumlar

3 Yorum

Düğün ve Evlilik Masrafları Ne Kadar Tutar?

Herkesin hayallerindeki düğünde sevdikleriyle bir arada olabilmesi için çeşitli masraflar yapması kaçınılmazdır. Düğün ve evlilik masraflarının üstesinden gelebilmek için birçok yöntem bulunur. Kapsamlı bir planlamadan uygun kredilere kadar birçok yöntem, bu mutlu gününüzü sevdiklerinizle eğlence ve huzur dolu geçirebilmeniz için yardımcı olur.

İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
500,00 TL 500.000,00 TL 1 - 36 Ay %24,75 %65,59

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 383,56 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %25,21 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 13.858,16 TL’dir.

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