Faiz Oranı
Aylık Taksit
471,87 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi
|5.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|25,00 TL
|Faiz Tutarı
|662,44 TL
|Toplam Ödeme
|5.687,44 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
473,61 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|5.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|25,00 TL
|Faiz Tutarı
|683,32 TL
|Toplam Ödeme
|5.708,32 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
470,13 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|5.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|25,00 TL
|Faiz Tutarı
|641,56 TL
|Toplam Ödeme
|5.666,56 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
491,22 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|5.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|25,00 TL
|Faiz Tutarı
|894,64 TL
|Toplam Ödeme
|5.919,64 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
474,31 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|5.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|25,00 TL
|Faiz Tutarı
|691,72 TL
|Toplam Ödeme
|5.716,72 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
482,37 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|5.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|25,00 TL
|Faiz Tutarı
|788,44 TL
|Toplam Ödeme
|5.813,44 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
484,14 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|5.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|25,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|809,68 TL
|Toplam Ödeme
|5.834,68 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
485,55 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|5.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|25,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|826,60 TL
|Toplam Ödeme
|5.851,60 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
495,86 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|5.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Faiz Tutarı
|950,32 TL
|Toplam Ödeme
|5.950,32 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
502,31 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|5.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|25,00 TL
|Faiz Tutarı
|1.027,72 TL
|Toplam Ödeme
|6.052,72 TL
4.04.2022
Acil nakit ihtiyacını karşılamanın en çok kullanılan yollarından birisi ihtiyaç kredisi. Peki nedir ihtiyaç kredisi, nasıl alınır? Daha da önemlisi cayma hakkı var mı ve ödenememesi durumunda neler yapılabilir?
3.02.2022
0 Yorum
Gazilere verilen krediler faizsiz ya da masrafsız olması ile dikkat çekmektedir. Devlet destekli krediler arasında yer alan bu hizmetin şartları ve kapsamı, her yıl güncellenmekte ve değişmektedir. Bu nedenle düzenli olarak takip edilmesinde fayda vardır. Peki gazilere faizsiz kredi 2022 yılında da verilmeye devam ediyor mu?
3.01.2022
3 Yorum
Herkesin hayallerindeki düğünde sevdikleriyle bir arada olabilmesi için çeşitli masraflar yapması kaçınılmazdır. Düğün ve evlilik masraflarının üstesinden gelebilmek için birçok yöntem bulunur. Kapsamlı bir planlamadan uygun kredilere kadar birçok yöntem, bu mutlu gününüzü sevdiklerinizle eğlence ve huzur dolu geçirebilmeniz için yardımcı olur.
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|500,00 TL
|500.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%23,7
|%54,5
|
Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 379,10 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %24,15 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 13.697,60 TL’dir.
2 Yorum