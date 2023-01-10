Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
1.977,89 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|20.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|100,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|3.734,68 TL
|Toplam Ödeme
|23.834,68 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
2.135,68 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|20.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Faiz Tutarı
|5.628,16 TL
|Toplam Ödeme
|25.628,16 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
2.151,18 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|20.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|100,00 TL
|Faiz Tutarı
|5.814,16 TL
|Toplam Ödeme
|25.914,16 TL
10.01.2023
Keyifli bir tatil yaparken, bütçeyi de aşmamak isteyenler için, Türkiye’de ucuza tatil yapılabilecek yerler konusundaki alternatifleri inceledik. En önemli gelirlerinden birisi turizm olan, cennet güzelliğinde ülkemizde herkese uygun bir tatil adresi var.
5.01.2023
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Bedelli askerlik kredisi, bankaların zorunlu vatani görevini daha kısa süreyle yapmak isteyenlere sunduğu bir seçenektir. İhtiyaç kredisi kapsamındaki bu finansal ürün, yasalardaki şartlara göre bedelli askerlik yapma hakkı olanlara verilir.
5.01.2023
51 Yorum
Kamu bankaları başta olmak üzere dönemsel olarak özel bankaların da katılım gösterdikleri en uygun kredi seçeneklerinden biri de destek kredisi. Müşterilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan destek kredileri, uygun faiz oranları ve erteleyerek ödemeli sistemi neticesinde kolay kullanım ve kolay ödeme imkanı sunuyor.
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|500,00 TL
|500.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%0,01
|%65,09
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Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 277,84 TL, banka tahsis ücreti 0,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,01 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.002,24 TL’dir.
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