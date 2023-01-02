Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
1.977,89 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|20.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|100,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|3.734,68 TL
|Toplam Ödeme
|23.834,68 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
2.135,68 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|20.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Faiz Tutarı
|5.628,16 TL
|Toplam Ödeme
|25.628,16 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
2.151,18 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|20.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|100,00 TL
|Faiz Tutarı
|5.814,16 TL
|Toplam Ödeme
|25.914,16 TL
2.01.2023
Herkesin hayallerindeki düğünde sevdikleriyle bir arada olabilmesi için çeşitli masraflar yapması kaçınılmazdır. Düğün ve evlilik masraflarının üstesinden gelebilmek için birçok yöntem bulunur. Kapsamlı bir planlamadan uygun kredilere kadar birçok yöntem, bu mutlu gününüzü sevdiklerinizle eğlence ve huzur dolu geçirebilmeniz için yardımcı olur.
22.12.2022
231 Yorum
Kredi çekmek isteyenler için aracılık görevi üstlenen PTT, başvurunuzu ilgili bankaya yönlendirir ve başvurunuz banka tarafından değerlendirilir. Kredi başvurunuz banka tarafından onaylanırsa sözleşme imzalayarak kredinizi anında PTT şubesinden kullanabilirsiniz.
20.12.2022
0 Yorum
Yılbaşı kredisi, bankaların sene bitimine az süre kala sunduğu dönemsel bir avantaj olarak tanımlanabilir. Nakit ihtiyacınızı sizi finansal olarak zorlamayacak bir şekilde karşılamanızı sağlar.
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|500,00 TL
|500.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%0,01
|%66,54
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Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 277,84 TL, banka tahsis ücreti 0,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,01 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.002,24 TL’dir.
3 Yorum