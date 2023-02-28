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İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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20.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
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Enpara.com İhtiyaç Kredisi Sponsor Banka
Enpara.com Enpara.com İhtiyaç Kredisi HangiKrediye Özel Kampanya

Faiz Oranı

%1,28

Aylık Taksit

1.845,04 TL

Toplam Ödeme

22.140,48 TL
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Akbank 0 Faiz 20.000 TL Native Desktop
3 Ay Ertelemeli Kredi Sponsor Banka
ING 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,39

Aylık Taksit

1.860,84 TL

Toplam Ödeme

22.430,08 TL
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Yeni Müşterilere Özel Sponsor Banka
QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%1,39

Aylık Taksit

1.860,84 TL

Toplam Ödeme

22.430,08 TL
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Denizbank 10K TNA Native Desktop
YKB 10K TNA Native Desktop
Anadolubank İhtiyaç Kredisi HangiKrediye Özel Kampanya

Faiz Oranı

%1,79

Aylık Taksit

1.918,88 TL

Toplam Ödeme

23.026,56 TL
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Kuveyttürk İhtiyaç 5.000TL/0 Faiz Native Desktop
Akbank Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%1,94

Aylık Taksit

1.940,90 TL

Toplam Ödeme

23.400,80 TL
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OnBank İhtiyaç Listeleme 0,99 Faiz Destop
İş Bankası İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%1,95

Aylık Taksit

1.942,37 TL

Toplam Ödeme

23.408,44 TL
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Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%2,13

Aylık Taksit

1.968,98 TL

Toplam Ödeme

23.727,76 TL
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Finansal Rapor - İhtiyaç Listeleme - Native- Desktop
TEB - Türk Ekonomi Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%2,60

Aylık Taksit

2.039,34 TL

Toplam Ödeme

24.572,08 TL
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CEPTETEB CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%2,60

Aylık Taksit

2.039,34 TL

Toplam Ödeme

24.572,08 TL
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N Kolay 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%2,89

Aylık Taksit

2.083,41 TL

Toplam Ödeme

25.100,92 TL
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DenizBank İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,14

Aylık Taksit

2.121,78 TL

Toplam Ödeme

25.561,36 TL
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Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

Albaraka Türk İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%1,94

Aylık Taksit

1.940,90 TL

Toplam Ödeme

23.390,80 TL
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Kuveyt Türk İhtiyaç Kart

Kâr Payı Oranı

%2,19

Aylık Taksit

1.977,89 TL

Toplam Ödeme

23.734,68 TL
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FastPay FastKredi

Faiz Oranı

%3,23

Aylık Taksit

2.135,68 TL

Toplam Ödeme

25.628,16 TL
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Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,33

Aylık Taksit

2.151,18 TL

Toplam Ödeme

25.914,16 TL
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İhtiyaç Kredisi Nedir, Nasıl Alınır?
tarih

28.02.2023

yorumlar

1 Yorum

İhtiyaç Kredisi Nedir, Nasıl Alınır?

Acil nakit ihtiyacını karşılamanın en çok kullanılan yollarından birisi ihtiyaç kredisi. Peki nedir ihtiyaç kredisi, nasıl alınır? Daha da önemlisi cayma hakkı var mı ve ödenememesi durumunda neler yapılabilir? 
İhtiyaç Kredisi mi Nakit Avans mı?
tarih

15.02.2023

yorumlar

0 Yorum

İhtiyaç Kredisi mi Nakit Avans mı?

Bankaların nakit çözüm için sundukları en önemli iki seçenek ihtiyaç kredisi ve nakit avanstır; kolay bir şekilde alınabilen bu seçenekler ile anlık ihtiyacınıza göre nakit çekebilirsiniz.Nakit avans nedir, nasıl çekilir, faiz oranları nedir, geri ödemesi nasıl yapılır, kredi ve nakit avans arasındaki fark nedir, kredi faiz oranları nelerdir, kredi başvurusunda gerekli belgeler nelerdir gibi soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.
Türkiye'de Ucuza Tatil Yapılabilecek Yerler 
tarih

10.01.2023

yorumlar

0 Yorum

Türkiye'de Ucuza Tatil Yapılabilecek Yerler 

Keyifli bir tatil yaparken, bütçeyi de aşmamak isteyenler için, Türkiye’de ucuza tatil yapılabilecek yerler konusundaki alternatifleri inceledik. En önemli gelirlerinden birisi turizm olan, cennet güzelliğinde ülkemizde herkese uygun bir tatil adresi var.

İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
500,00 TL 500.000,00 TL 1 - 36 Ay %0 %65,29

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 55,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,36 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.055,08 TL’dir.

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