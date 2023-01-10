Kamu Bankalarından Destek Kredisi

Kamu bankaları başta olmak üzere dönemsel olarak özel bankaların da katılım gösterdikleri en uygun kredi seçeneklerinden biri de destek kredisi. Müşterilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan destek kredileri, uygun faiz oranları ve erteleyerek ödemeli sistemi neticesinde kolay kullanım ve kolay ödeme imkanı sunuyor.