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İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

TL

15.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
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DenizBank Taksitli Nakit Avans
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Faiz Oranı

%1,58

Aylık Taksit

1.416,22 TL

Toplam Ödeme

16.994,64 TL
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Akbank-0,99-Kredi-İhtiyaç Listeleme-Native-Mobil-yeni
Denizbank İhtiyaç Listeleme TNA Native Mobile
CEPTETEB CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,64

Aylık Taksit

1.422,75 TL

Toplam Ödeme

17.148,00 TL
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ON Kredi Native Mobil
QNB Cardfinans TNA 5.000TL/0 Faiz Mobil
YKB TNA İhtiyaç Listeleme Mobil
Garanti htiyaç Listeleme TNA Mobil
TEB - Türk Ekonomi Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,64

Aylık Taksit

1.422,75 TL

Toplam Ödeme

17.148,00 TL
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Finansal Rapor - İhtiyaç Listeleme - Native- Mobil
QNB Finansbank Tanışma Kredisi Tanışma Kredisi

Faiz Oranı

%1,74

Aylık Taksit

1.433,68 TL

Toplam Ödeme

17.279,16 TL
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N Kolay 1.99 Faiz Oranlı Mobil
Kuveyttürk İhtiyaç 5.000TL/0 Faiz Native Mobil
Akbank Direkt Kredi Direkt Kredi

Faiz Oranı

%2,19

Aylık Taksit

1.483,42 TL

Toplam Ödeme

17.883,54 TL
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İş Bankası İhtiyaç Listeleme Mobil TNA
Garanti BBVA Sonbahar Kredisi Sonbahar Kredisi

Faiz Oranı

%2,24

Aylık Taksit

1.489,00 TL

Toplam Ödeme

17.943,00 TL
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Kuveyt Türk İhtiyaç Finansmanı

Faiz Oranı

%2,19

Aylık Taksit

1.483,42 TL

Toplam Ödeme

17.883,54 TL
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Albaraka Türk İhtiyaç Finansmanı

Faiz Oranı

%2,29

Aylık Taksit

1.494,59 TL

Toplam Ödeme

18.010,08 TL
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FastPay FastKredi

Faiz Oranı

%3,23

Aylık Taksit

1.601,76 TL

Toplam Ödeme

19.221,12 TL
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Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,33

Aylık Taksit

1.613,39 TL

Toplam Ödeme

19.435,68 TL
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İhtiyaç Kredisi Masrafları Nelerdir?
tarih

12.10.2022

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İhtiyaç Kredisi Masrafları Nelerdir?

Günümüz ekonomik dünyasının bir gerekliliği olarak her tür gelire sahip tüketici tipi artık kredi kullanıyor. Kredi alırken öncelikli olarak faiz oranlarına bakan tüketiciler, ellerine geçen miktarın azaldığını fark ediyor. Bu sürpriz azalmanın sebebi ise her kredi tipinin kendine özel belirlediği kredi masraflarından başka bir şey değil…
Ticaret Bakanlığı’ndan Tüketici ve Konut Kredilerinde Yeni Düzenleme
tarih

26.09.2022

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Ticaret Bakanlığı’ndan Tüketici ve Konut Kredilerinde Yeni Düzenleme

23 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici ve konut kredisi sözleşmelerinde yapılan düzenlemelere dair yeni bir duyuru yayınlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada düzenlemelere dair aktarılan bilgileri HangiKredi okurları için derledik.
Tüketici Kredilerinde Vade Değişikliği
tarih

13.06.2022

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Tüketici Kredilerinde Vade Değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomide atılacak yeni adımları açıkladı. Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredisi vadeleri ile ilgili yeni kararlarını duyurdu.

İhtiyaç Kredisi

  • Min. Tutar: 500,00 TL

  • Max. Tutar: 500.000,00 TL

  • Vade Süresi 1 - 36 Ay

  • Min. Yıllık Maaliyet Oranı: %14,2

  • Max. Yıllık Maaliyet Oranı: %66,74

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 387,62 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %26,17’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 14.004,32 TL’dir.

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