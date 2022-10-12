Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.483,42 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|15.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|82,50 TL
|Faiz Tutarı
|2.801,04 TL
|Toplam Ödeme
|17.883,54 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.494,59 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|15.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|75,00 TL
|Faiz Tutarı
|2.935,08 TL
|Toplam Ödeme
|18.010,08 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.601,76 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|15.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Faiz Tutarı
|4.221,12 TL
|Toplam Ödeme
|19.221,12 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.613,39 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|15.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|75,00 TL
|Faiz Tutarı
|4.360,68 TL
|Toplam Ödeme
|19.435,68 TL
12.10.2022
Günümüz ekonomik dünyasının bir gerekliliği olarak her tür gelire sahip tüketici tipi artık kredi kullanıyor. Kredi alırken öncelikli olarak faiz oranlarına bakan tüketiciler, ellerine geçen miktarın azaldığını fark ediyor. Bu sürpriz azalmanın sebebi ise her kredi tipinin kendine özel belirlediği kredi masraflarından başka bir şey değil…
26.09.2022
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23 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici ve konut kredisi sözleşmelerinde yapılan düzenlemelere dair yeni bir duyuru yayınlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada düzenlemelere dair aktarılan bilgileri HangiKredi okurları için derledik.
13.06.2022
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomide atılacak yeni adımları açıkladı. Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredisi vadeleri ile ilgili yeni kararlarını duyurdu.
Min. Tutar: 500,00 TL
Max. Tutar: 500.000,00 TL
Vade Süresi 1 - 36 Ay
Min. Yıllık Maaliyet Oranı: %14,2
Max. Yıllık Maaliyet Oranı: %66,74
Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 387,62 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %26,17’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 14.004,32 TL’dir.
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