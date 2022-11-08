Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.494,59 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|15.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|75,00 TL
|Faiz Tutarı
|2.935,08 TL
|Toplam Ödeme
|18.010,08 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.601,76 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|15.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Faiz Tutarı
|4.221,12 TL
|Toplam Ödeme
|19.221,12 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.613,39 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|15.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|75,00 TL
|Faiz Tutarı
|4.360,68 TL
|Toplam Ödeme
|19.435,68 TL
8.11.2022
Kamu bankaları başta olmak üzere dönemsel olarak özel bankaların da katılım gösterdikleri en uygun kredi seçeneklerinden biri de destek kredisi. Müşterilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan destek kredileri, uygun faiz oranları ve erteleyerek ödemeli sistemi neticesinde kolay kullanım ve kolay ödeme imkanı sunuyor.
1.11.2022
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Dijital bankacılığın gelişmesi ile birlikte şubeye gitmeden kredi başvurusu yapmak da mümkün hâli geldi. Bu yöntem ile kredi doğrudan mevduat hesabına aktarılır.
12.10.2022
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Günümüz ekonomik dünyasının bir gerekliliği olarak her tür gelire sahip tüketici tipi artık kredi kullanıyor. Kredi alırken öncelikli olarak faiz oranlarına bakan tüketiciler, ellerine geçen miktarın azaldığını fark ediyor. Bu sürpriz azalmanın sebebi ise her kredi tipinin kendine özel belirlediği kredi masraflarından başka bir şey değil…
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|500,00 TL
|500.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%0,01
|%66,74
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Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 277,84 TL, banka tahsis ücreti 0,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,01 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.002,24 TL’dir.
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