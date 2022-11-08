İhtiyaç Kredisi Masrafları Nelerdir?

Günümüz ekonomik dünyasının bir gerekliliği olarak her tür gelire sahip tüketici tipi artık kredi kullanıyor. Kredi alırken öncelikli olarak faiz oranlarına bakan tüketiciler, ellerine geçen miktarın azaldığını fark ediyor. Bu sürpriz azalmanın sebebi ise her kredi tipinin kendine özel belirlediği kredi masraflarından başka bir şey değil…