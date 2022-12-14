Tüketici Kredilerinde Vade Değişikliği

Tüketici kredileriyle ilgili tüm faaliyetler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerçekleştirilir. Özerk bir kamu kurumu olan BDDK, Türkiye’de faaliyet gösteren finans kuruluşlarını denetlemekle yükümlüdür. ve bankalar gibi finans kuruluşlarıyla ilgili tüm düzenlemeler BDDK’nın sorumluluk alanları içerisindedir.