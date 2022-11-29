Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.483,42 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|15.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|75,00 TL
|Faiz Tutarı
|2.801,04 TL
|Toplam Ödeme
|17.876,04 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.601,76 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|15.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Faiz Tutarı
|4.221,12 TL
|Toplam Ödeme
|19.221,12 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.613,39 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|15.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|75,00 TL
|Faiz Tutarı
|4.360,68 TL
|Toplam Ödeme
|19.435,68 TL
29.11.2022
Tüketici kredileriyle ilgili tüm faaliyetler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerçekleştirilir. Özerk bir kamu kurumu olan BDDK, Türkiye’de faaliyet gösteren finans kuruluşlarını denetlemekle yükümlüdür. ve bankalar gibi finans kuruluşlarıyla ilgili tüm düzenlemeler BDDK’nın sorumluluk alanları içerisindedir.
22.11.2022
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Kredi alırken öncelikli olarak faiz oranlarına bakan tüketiciler, ellerine geçen miktarın azaldığını fark edebilir. Bu sürpriz azalmanın sebebi ise her kredi tipinin kendine özel belirlediği kredi masraflarının olmasıdır. Bankalardan finansman talep ederken söz konusu maliyetleri hesaba katmanız tavsiye edilir. Elinize geçen net miktar, bu maliyetlerin kesilmesiyle belirlenir.
8.11.2022
51 Yorum
Kamu bankaları başta olmak üzere dönemsel olarak özel bankaların da katılım gösterdikleri en uygun kredi seçeneklerinden biri de destek kredisi. Müşterilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan destek kredileri, uygun faiz oranları ve erteleyerek ödemeli sistemi neticesinde kolay kullanım ve kolay ödeme imkanı sunuyor.
Min. Tutar: 500,00 TL
Max. Tutar: 500.000,00 TL
Vade Süresi 1 - 36 Ay
Min. Yıllık Maaliyet Oranı: %0,01
Max. Yıllık Maaliyet Oranı: %66,54
Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 277,84 TL, banka tahsis ücreti 0,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,01’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.002,24 TL’dir.
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