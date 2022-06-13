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İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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15.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
tarih

HangiKredi'ye Özel Kampanya Sponsor Banka
Enpara.com HangiKredi'ye Özel Kampanya HangiKrediye Özel Kampanya

Faiz Oranı

%1,63

Aylık Taksit

1.421,66 TL

Toplam Ödeme

17.059,92 TL
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ON Kredi Native Desktop
CEPTETEB CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,64

Aylık Taksit

1.422,75 TL

Toplam Ödeme

17.148,00 TL
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GarantiBBVA İhtiyaç Listeleme TNA Destop
YapıKredi Taksitli Nakit Avans
TEB - Türk Ekonomi Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,64

Aylık Taksit

1.422,75 TL

Toplam Ödeme

17.148,00 TL
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QNB Cardfinans TNA 5.000TL/0 Faiz Desktop
Finansal Rapor - İhtiyaç Listeleme - Native
QNB Finansbank Tanışma Kredisi Tanışma Kredisi

Faiz Oranı

%1,74

Aylık Taksit

1.433,68 TL

Toplam Ödeme

17.279,16 TL
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Kuveyttürk İhtiyaç 5.000TL/0 Faiz Native Desktop
Akbank Direkt Kredi Direkt Kredi

Faiz Oranı

%1,99

Aylık Taksit

1.461,20 TL

Toplam Ödeme

17.616,90 TL
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Garanti BBVA Sonbahar Kredisi Sonbahar Kredisi

Faiz Oranı

%2,24

Aylık Taksit

1.489,00 TL

Toplam Ödeme

17.943,00 TL
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Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

Kuveyt Türk İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%2,35

Aylık Taksit

1.501,31 TL

Toplam Ödeme

18.098,22 TL
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Albaraka Türk İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%2,50

Aylık Taksit

1.518,20 TL

Toplam Ödeme

18.293,40 TL
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Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,17

Aylık Taksit

1.594,81 TL

Toplam Ödeme

19.212,72 TL
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FastPay FastKredi

Faiz Oranı

%3,23

Aylık Taksit

1.601,76 TL

Toplam Ödeme

19.221,12 TL
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Tüketici Kredilerinde Vade Değişikliği
tarih

13.06.2022

yorumlar

0 Yorum

Tüketici Kredilerinde Vade Değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomide atılacak yeni adımları açıkladı. Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredisi vadeleri ile ilgili yeni kararlarını duyurdu.
İhtiyaç Kredisi Nedir, Nasıl Alınır?
tarih

4.04.2022

yorumlar

2 Yorum

İhtiyaç Kredisi Nedir, Nasıl Alınır?

Acil nakit ihtiyacını karşılamanın en çok kullanılan yollarından birisi ihtiyaç kredisi. Peki nedir ihtiyaç kredisi, nasıl alınır? Daha da önemlisi cayma hakkı var mı ve ödenememesi durumunda neler yapılabilir? 
Gazilere Faizsiz Kredi
tarih

3.02.2022

yorumlar

0 Yorum

Gazilere Faizsiz Kredi

Gazilere verilen krediler faizsiz ya da masrafsız olması ile dikkat çekmektedir. Devlet destekli krediler arasında yer alan bu hizmetin şartları ve kapsamı, her yıl güncellenmekte ve değişmektedir. Bu nedenle düzenli olarak takip edilmesinde fayda vardır. Peki gazilere faizsiz kredi 2022 yılında da verilmeye devam ediyor mu?

İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
500,00 TL 500.000,00 TL 1 - 36 Ay %15,9 %66,74

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 387,62 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %26,17 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 14.004,32 TL’dir.

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