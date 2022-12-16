Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.807,16 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|842,96 TL
|Toplam Ödeme
|10.892,96 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.829,95 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|979,70 TL
|Toplam Ödeme
|11.029,70 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.909,95 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Faiz Tutarı
|1.459,70 TL
|Toplam Ödeme
|11.459,70 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.917,72 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|1.506,32 TL
|Toplam Ödeme
|11.556,32 TL
16.12.2022
Herkesin hayallerindeki düğünde sevdikleriyle bir arada olabilmesi için çeşitli masraflar yapması kaçınılmazdır. Düğün ve evlilik masraflarının üstesinden gelebilmek için birçok yöntem bulunur. Kapsamlı bir planlamadan uygun kredilere kadar birçok yöntem, bu mutlu gününüzü sevdiklerinizle eğlence ve huzur dolu geçirebilmeniz için yardımcı olur.
16.12.2022
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Keyifli bir tatil yaparken, bütçeyi de aşmamak isteyenler için, Türkiye’de ucuza tatil yapılabilecek yerler konusundaki alternatifleri inceledik. En önemli gelirlerinden birisi turizm olan, cennet güzelliğinde ülkemizde herkese uygun bir tatil adresi var.
16.12.2022
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Eğitim harcamaları çoğu ailenin bütçesinde önemli bir yer kapladığı için zaman zaman eğitim kredisi ile desteklenmesi gerekebiliyor. Eğitim kredisi, öğrencinin eğitim masraflarını karşılayan aile bireylerine ya da düzenli olarak eğitim giderlerini üstlenen garantöre, eğitim harcamaları için verilen kredi çeşididir.
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|500,00 TL
|500.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%0,01
|%66,54
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Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 277,84 TL, banka tahsis ücreti 0,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,01 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.002,24 TL’dir.
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