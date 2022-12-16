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İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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10.000 TL 6 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
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HangiKredi'ye Özel Kampanya Sponsor Banka
Enpara.com HangiKredi'ye Özel Kampanya HangiKrediye Özel Kampanya

Faiz Oranı

%1,49

Aylık Taksit

1.776,98 TL

Toplam Ödeme

10.661,88 TL
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Denizbank İhtiyaç Listeleme TNA Native Desktop QRlı
Akbank 0 Faiz 10.000 TL Native Desktop
ON Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0,99

Aylık Taksit

1.739,59 TL

Toplam Ödeme

10.437,54 TL
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QNB Finansbank Tanışma Kredisi Tanışma Kredisi

Faiz Oranı

%0,98

Aylık Taksit

1.738,85 TL

Toplam Ödeme

10.483,10 TL
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Kuveyttürk İhtiyaç 5.000TL/0 Faiz Native Desktop
Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi Listeleme Alışveriş Kredisi Desktop
Akbank Direkt Kredi Direkt Kredi

Faiz Oranı

%1,97

Aylık Taksit

1.813,22 TL

Toplam Ödeme

10.929,32 TL
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İş Bankası Anında Yeni Yıl Kredisi Anında Yeni Yıl Kredisi

Faiz Oranı

%2,05

Aylık Taksit

1.819,30 TL

Toplam Ödeme

10.965,80 TL
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Alternatif Bank Dijital İhtiyaç Kredisi Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%2,08

Aylık Taksit

1.821,58 TL

Toplam Ödeme

10.979,48 TL
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CEPTETEB CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%2,35

Aylık Taksit

1.842,15 TL

Toplam Ödeme

11.102,90 TL
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Finansal Rapor - İhtiyaç Listeleme - Native- Desktop
TEB - Türk Ekonomi Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%2,35

Aylık Taksit

1.842,15 TL

Toplam Ödeme

11.102,90 TL
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QNB İhtiyaç Listeleme 0.98 Faiz Oranı Desktop
N Kolay 3 Ay Ertelemeli Yeni Yıl Kredisi 3 Ay Ertelemeli Yeni Yıl Kredisi

Faiz Oranı

%3,19

Aylık Taksit

1.906,84 TL

Toplam Ödeme

11.491,04 TL
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Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

Halkbank Hızlı Kredi

Faiz Oranı

%1,89

Aylık Taksit

1.807,16 TL

Toplam Ödeme

10.892,96 TL
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Albaraka Türk İhtiyaç Finansmanı

Faiz Oranı

%2,19

Aylık Taksit

1.829,95 TL

Toplam Ödeme

11.029,70 TL
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FastPay FastKredi

Faiz Oranı

%3,23

Aylık Taksit

1.909,95 TL

Toplam Ödeme

11.459,70 TL
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Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,33

Aylık Taksit

1.917,72 TL

Toplam Ödeme

11.556,32 TL
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Düğün ve Evlilik Masrafları Ne Kadar Tutar?
tarih

16.12.2022

yorumlar

3 Yorum

Düğün ve Evlilik Masrafları Ne Kadar Tutar?

Herkesin hayallerindeki düğünde sevdikleriyle bir arada olabilmesi için çeşitli masraflar yapması kaçınılmazdır. Düğün ve evlilik masraflarının üstesinden gelebilmek için birçok yöntem bulunur. Kapsamlı bir planlamadan uygun kredilere kadar birçok yöntem, bu mutlu gününüzü sevdiklerinizle eğlence ve huzur dolu geçirebilmeniz için yardımcı olur.
Türkiye'de Ucuza Tatil Yapılabilecek Yerler 
tarih

16.12.2022

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0 Yorum

Türkiye'de Ucuza Tatil Yapılabilecek Yerler 

Keyifli bir tatil yaparken, bütçeyi de aşmamak isteyenler için, Türkiye’de ucuza tatil yapılabilecek yerler konusundaki alternatifleri inceledik. En önemli gelirlerinden birisi turizm olan, cennet güzelliğinde ülkemizde herkese uygun bir tatil adresi var.
Eğitim Kredisi Nedir, Nasıl Alınır?
tarih

16.12.2022

yorumlar

0 Yorum

Eğitim Kredisi Nedir, Nasıl Alınır?

Eğitim harcamaları çoğu ailenin bütçesinde önemli bir yer kapladığı için zaman zaman eğitim kredisi ile desteklenmesi gerekebiliyor. Eğitim kredisi, öğrencinin eğitim masraflarını karşılayan aile bireylerine ya da düzenli olarak eğitim giderlerini üstlenen garantöre, eğitim harcamaları için verilen kredi çeşididir.

İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
500,00 TL 500.000,00 TL 1 - 36 Ay %0,01 %66,54

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 277,84 TL, banka tahsis ücreti 0,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,01 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.002,24 TL’dir.

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