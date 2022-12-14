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İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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10.000 TL 6 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
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HangiKredi'ye Özel Kampanya Sponsor Banka
Enpara.com HangiKredi'ye Özel Kampanya HangiKrediye Özel Kampanya

Faiz Oranı

%1,49

Aylık Taksit

1.776,98 TL

Toplam Ödeme

10.661,88 TL
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Denizbank İhtiyaç Listeleme TNA Native Desktop QRlı
Akbank 0 Faiz 10.000 TL Native Desktop
ON Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0,99

Aylık Taksit

1.739,59 TL

Toplam Ödeme

10.437,54 TL
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QNB Finansbank Tanışma Kredisi Tanışma Kredisi

Faiz Oranı

%0,98

Aylık Taksit

1.738,85 TL

Toplam Ödeme

10.483,10 TL
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Kuveyttürk İhtiyaç 5.000TL/0 Faiz Native Desktop
Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi Listeleme Alışveriş Kredisi Desktop
Akbank Direkt Kredi Direkt Kredi

Faiz Oranı

%1,97

Aylık Taksit

1.813,22 TL

Toplam Ödeme

10.929,32 TL
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İş Bankası Anında Yeni Yıl Kredisi Anında Yeni Yıl Kredisi

Faiz Oranı

%2,05

Aylık Taksit

1.819,30 TL

Toplam Ödeme

10.965,80 TL
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Alternatif Bank Digital İhtiyaç Kredisi Digital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%2,08

Aylık Taksit

1.821,58 TL

Toplam Ödeme

10.979,48 TL
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CEPTETEB CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%2,35

Aylık Taksit

1.842,15 TL

Toplam Ödeme

11.102,90 TL
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Finansal Rapor - İhtiyaç Listeleme - Native- Desktop
TEB - Türk Ekonomi Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%2,35

Aylık Taksit

1.842,15 TL

Toplam Ödeme

11.102,90 TL
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QNB İhtiyaç Listeleme 0.98 Faiz Oranı Desktop
N Kolay 3 Ay Ertelemeli Yeni Yıl Kredisi 3 Ay Ertelemeli Yeni Yıl Kredisi

Faiz Oranı

%3,19

Aylık Taksit

1.906,84 TL

Toplam Ödeme

11.491,04 TL
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Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

Halkbank Hızlı Kredi

Faiz Oranı

%1,89

Aylık Taksit

1.807,16 TL

Toplam Ödeme

10.892,96 TL
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Albaraka Türk İhtiyaç Finansmanı

Faiz Oranı

%2,19

Aylık Taksit

1.829,95 TL

Toplam Ödeme

11.029,70 TL
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FastPay FastKredi

Faiz Oranı

%3,23

Aylık Taksit

1.909,95 TL

Toplam Ödeme

11.459,70 TL
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Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,33

Aylık Taksit

1.917,72 TL

Toplam Ödeme

11.556,32 TL
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İhtiyaç Kredisi Nedir, Nasıl Alınır?
tarih

14.12.2022

yorumlar

1 Yorum

İhtiyaç Kredisi Nedir, Nasıl Alınır?

Acil nakit ihtiyacını karşılamanın en çok kullanılan yollarından birisi ihtiyaç kredisi. Peki nedir ihtiyaç kredisi, nasıl alınır? Daha da önemlisi cayma hakkı var mı ve ödenememesi durumunda neler yapılabilir? 
İhtiyaç Kredisi Masrafları Nelerdir?
tarih

9.12.2022

yorumlar

0 Yorum

İhtiyaç Kredisi Masrafları Nelerdir?

Kredi alırken öncelikli olarak faiz oranlarına bakan tüketiciler, ellerine geçen miktarın azaldığını fark edebilir. Bu sürpriz azalmanın sebebi ise her kredi tipinin kendine özel belirlediği kredi masraflarının olmasıdır. Bankalardan finansman talep ederken söz konusu maliyetleri hesaba katmanız tavsiye edilir. Elinize geçen net miktar, bu maliyetlerin kesilmesiyle belirlenir.
Tüketici Kredilerinde Vade Değişikliği
tarih

29.11.2022

yorumlar

0 Yorum

Tüketici Kredilerinde Vade Değişikliği

Tüketici kredileriyle ilgili tüm faaliyetler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerçekleştirilir. Özerk bir kamu kurumu olan BDDK, Türkiye’de faaliyet gösteren finans kuruluşlarını denetlemekle yükümlüdür. ve bankalar gibi finans kuruluşlarıyla ilgili tüm düzenlemeler BDDK’nın sorumluluk alanları içerisindedir.

İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
500,00 TL 500.000,00 TL 1 - 36 Ay %0,01 %66,54

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 277,84 TL, banka tahsis ücreti 0,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,01 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.002,24 TL’dir.

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