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İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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10.000 TL 6 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
tarih

Enpara.com İhtiyaç Kredisi Sponsor Banka
Enpara.com Enpara.com İhtiyaç Kredisi HangiKrediye Özel Kampanya

Faiz Oranı

%1,47

Aylık Taksit

1.775,48 TL

Toplam Ödeme

10.652,88 TL
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Direkt Kredi Sponsor Banka
Akbank Direkt Kredi Direkt Kredi

Faiz Oranı

%1,97

Aylık Taksit

1.813,22 TL

Toplam Ödeme

10.929,32 TL
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3 Ay Ertelemeli Kredi Sponsor Banka
ING 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,39

Aylık Taksit

1.769,48 TL

Toplam Ödeme

10.666,88 TL
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Yeni Müşterilere Özel Sponsor Banka
QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%1,39

Aylık Taksit

1.769,48 TL

Toplam Ödeme

10.666,88 TL
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Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi Listeleme Alışveriş Kredisi Desktop
İş Bankası 10.000 TL 5 ay TNA Native Desktop
Garanti İhtiyaç Listeleme 10.000 TL TNA Native Desktop
Kuveyttürk İhtiyaç 5.000TL/0 Faiz Native Desktop
DenizBank İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%0,99

Aylık Taksit

1.739,59 TL

Toplam Ödeme

10.487,54 TL
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CEPTETEB CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,64

Aylık Taksit

1.788,27 TL

Toplam Ödeme

10.779,62 TL
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TEB - Türk Ekonomi Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,64

Aylık Taksit

1.788,27 TL

Toplam Ödeme

10.779,62 TL
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Finansal Rapor - İhtiyaç Listeleme - Native- Desktop
İş Bankası Anında Yeni Yıl Kredisi Anında Yeni Yıl Kredisi

Faiz Oranı

%1,95

Aylık Taksit

1.811,71 TL

Toplam Ödeme

10.920,26 TL
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N Kolay 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%2,69

Aylık Taksit

1.868,21 TL

Toplam Ödeme

11.259,26 TL
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Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

Halkbank Hızlı Kredi

Faiz Oranı

%1,89

Aylık Taksit

1.807,16 TL

Toplam Ödeme

10.892,96 TL
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Albaraka Türk İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%2,19

Aylık Taksit

1.829,95 TL

Toplam Ödeme

11.029,70 TL
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FastPay FastKredi

Faiz Oranı

%3,23

Aylık Taksit

1.909,95 TL

Toplam Ödeme

11.459,70 TL
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Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,33

Aylık Taksit

1.917,72 TL

Toplam Ödeme

11.556,32 TL
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İhtiyaç Kredisi mi Nakit Avans mı?
tarih

20.01.2023

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İhtiyaç Kredisi mi Nakit Avans mı?

Bankaların nakit çözüm için sundukları en önemli iki seçenek ihtiyaç kredisi ve nakit avanstır; kolay bir şekilde alınabilen bu seçenekler ile anlık ihtiyacınıza göre nakit çekebilirsiniz.Nakit avans nedir, nasıl çekilir, faiz oranları nedir, geri ödemesi nasıl yapılır, kredi ve nakit avans arasındaki fark nedir, kredi faiz oranları nelerdir, kredi başvurusunda gerekli belgeler nelerdir gibi soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.
Türkiye'de Ucuza Tatil Yapılabilecek Yerler 
tarih

10.01.2023

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Türkiye'de Ucuza Tatil Yapılabilecek Yerler 

Keyifli bir tatil yaparken, bütçeyi de aşmamak isteyenler için, Türkiye’de ucuza tatil yapılabilecek yerler konusundaki alternatifleri inceledik. En önemli gelirlerinden birisi turizm olan, cennet güzelliğinde ülkemizde herkese uygun bir tatil adresi var.
Bedelli Askerlik Kredisi Nedir ve Nasıl Alınır?
tarih

5.01.2023

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0 Yorum

Bedelli Askerlik Kredisi Nedir ve Nasıl Alınır?

Bedelli askerlik kredisi, bankaların zorunlu vatani görevini daha kısa süreyle yapmak isteyenlere sunduğu bir seçenektir. İhtiyaç kredisi kapsamındaki bu finansal ürün, yasalardaki şartlara göre bedelli askerlik yapma hakkı olanlara verilir. 

İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
500,00 TL 500.000,00 TL 1 - 36 Ay %15,9 %65,09

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 375,98 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %23,41 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 13.585,28 TL’dir.

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