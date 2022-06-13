Faiz Oranı
Aylık Taksit
550,67 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|3.216,08 TL
|Toplam Ödeme
|13.266,08 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
573,90 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|3.773,60 TL
|Toplam Ödeme
|13.823,60 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
573,90 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Faiz Tutarı
|3.773,60 TL
|Toplam Ödeme
|13.773,60 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
586,51 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|4.076,24 TL
|Toplam Ödeme
|14.126,24 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
598,45 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|4.362,80 TL
|Toplam Ödeme
|14.412,80 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
653,35 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|5.680,40 TL
|Toplam Ödeme
|15.730,40 TL
13.06.2022
Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomide atılacak yeni adımları açıkladı. Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredisi vadeleri ile ilgili yeni kararlarını duyurdu.
4.04.2022
2 Yorum
Acil nakit ihtiyacını karşılamanın en çok kullanılan yollarından birisi ihtiyaç kredisi. Peki nedir ihtiyaç kredisi, nasıl alınır? Daha da önemlisi cayma hakkı var mı ve ödenememesi durumunda neler yapılabilir?
3.02.2022
0 Yorum
Gazilere verilen krediler faizsiz ya da masrafsız olması ile dikkat çekmektedir. Devlet destekli krediler arasında yer alan bu hizmetin şartları ve kapsamı, her yıl güncellenmekte ve değişmektedir. Bu nedenle düzenli olarak takip edilmesinde fayda vardır. Peki gazilere faizsiz kredi 2022 yılında da verilmeye devam ediyor mu?
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|500,00 TL
|500.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%25,89
|%76,39
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Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 388,40 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %26,36 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 14.032,40 TL’dir.
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