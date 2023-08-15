50.000 TL 36 ay vadeli tüketici kredisi kullanmak isteyenlerin toplamda ne kadar geri ödeme yapacaklarını doğru bir şekilde hesaplaması gelecek planları için de önemlidir. Bu şekilde 50.000 TL kredinin faizi ile birlikte ne kadara dönüşeceğini daha rahat görebilirsiniz. Kredi maliyet hesaplama formülü şu şekildedir:

Ödenecek Tutar = Kalan Anapara X Kredi Faiz Oranı + BSMV + KKDF

KKDF yani Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, aylık faiz üzerinden hesaplanmaktadır. Taksit tutarı ile birlikte geri ödenmesi gereken kalemlerden biridir. Banka Sigorta Muameleleri Vergisi yani BSMV ise kredi işlemleri ile ortaya çıkan ve krediyi kullanan kişiden alınıp banka tarafından devlete ödenen vergiye verilen isimdir. Bu verginin aylık faizi 10% olarak hesaplanır. Ayrıca, dosya masrafı, konut ya da araç sigortası, ferdi kaza ve hayat sigortası, ekspertiz ücreti ve ipotek masrafı gibi ek ihtiyaç kredi masrafları da vardır. Bütün bu gider kalemlerinin hepsi birleştirilerek geri ödenecek toplam miktar belirlenmiş olur.

