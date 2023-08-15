Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
2.598,39 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|43.542,04 TL
|Toplam Ödeme
|93.542,04 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
2.603,11 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|287,50 TL
|Kâr Payı Tutarı
|43.711,96 TL
|Toplam Ödeme
|93.999,46 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
2.746,66 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|287,50 TL
|Faiz Tutarı
|48.879,76 TL
|Toplam Ödeme
|99.167,26 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
2.775,79 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|250,00 TL
|Faiz Tutarı
|49.928,44 TL
|Toplam Ödeme
|100.178,44 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
2.819,73 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|250,00 TL
|Faiz Tutarı
|51.510,28 TL
|Toplam Ödeme
|101.760,28 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
2.844,27 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|287,50 TL
|Faiz Tutarı
|52.393,72 TL
|Toplam Ödeme
|102.681,22 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
2.973,37 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|287,50 TL
|Faiz Tutarı
|57.041,32 TL
|Toplam Ödeme
|107.328,82 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
3.048,94 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|287,50 TL
|Faiz Tutarı
|59.761,84 TL
|Toplam Ödeme
|110.049,34 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
3.620,26 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|287,50 TL
|Faiz Tutarı
|80.329,36 TL
|Toplam Ödeme
|130.616,86 TL
50.000 TL 36 ay vadeli tüketici kredisi kullanmak isteyenlerin toplamda ne kadar geri ödeme yapacaklarını doğru bir şekilde hesaplaması gelecek planları için de önemlidir. Bu şekilde 50.000 TL kredinin faizi ile birlikte ne kadara dönüşeceğini daha rahat görebilirsiniz. Kredi maliyet hesaplama formülü şu şekildedir:
Ödenecek Tutar = Kalan Anapara X Kredi Faiz Oranı + BSMV + KKDF
KKDF yani Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, aylık faiz üzerinden hesaplanmaktadır. Taksit tutarı ile birlikte geri ödenmesi gereken kalemlerden biridir. Banka Sigorta Muameleleri Vergisi yani BSMV ise kredi işlemleri ile ortaya çıkan ve krediyi kullanan kişiden alınıp banka tarafından devlete ödenen vergiye verilen isimdir. Bu verginin aylık faizi 10% olarak hesaplanır. Ayrıca, dosya masrafı, konut ya da araç sigortası, ferdi kaza ve hayat sigortası, ekspertiz ücreti ve ipotek masrafı gibi ek ihtiyaç kredi masrafları da vardır. Bütün bu gider kalemlerinin hepsi birleştirilerek geri ödenecek toplam miktar belirlenmiş olur.
50.000 TL 36 ay vadeli kredi almak için herhangi bir bankaya başvurduğunuzda ödenmesi gereken kalemlerden biri olan tahsis ücreti için belirlenmiş bir rakam yoktur. Dosya masrafı olarak da bilinen tahsis ücreti, yönetmeliğe göre anaparanın binde beşinden fazla olamaz. TCMB bu oranı artırmak ve azaltma konusunda tek yetkili kurumdur. Bankadan bankaya değişiklik gösteren tahsis ücreti için başvuru yaptığınız bankadan net miktarı öğrenebilir, buna göre planlamanızı daha rahat yapabilirsiniz.
36 ay vade, taşıt, tüketici veya ihtiyaç için alınan banka kredisinin 36 ay içerisinde taksitler halinde ödenmesi anlamına gelir. Bu süreç içerisinde belirlenen faiz miktarı ve anaparanın tamamı geri ödenmelidir. Taşıt satın almak için ya da ihtiyaca yönelik kredi almak için bankaya müracaat edildiğinde, kredi notu uygun olması halinde uygun faiz oranlı bir bankadan kredi temin edilebilir. Örneğin; 50.000 TL 36 ay kredi almak isteyen bir vatandaş, gereksinimlerini sağladıktan sonra istediği bankadan bu miktarı temin edebilir. Farklılıklar ya da ileriye yönelik ertelemeli gibi özel seçenekler dışında genellikle kredi çekildikten 30 gün sonra ilk taksit ödenmelidir. 50.000 TL ihtiyaç kredisi alındıktan sonra geri ödenecek olan miktarın toplamını ise faiz oranı belirler. Faiz oranını kişisel kredi notu etkileyebileceği için kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir.
50.000 TL 36 ay vadeli kredi alabilmek için bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesi istenmektedir. Bankalar kullandırdıkları kredileri güvence altına almak için çeşitli şartların karşılanmasını isteyebilir. Kredi miktarı belirlenen şartları etkileyen faktörlerden biri olabilir. 50.000 TL krediyi 36 ay vade ile almak için genel olarak beklenen şartlar ise şu şekildedir:
36 ay vadeli 50.000 TL kredi almak için öncelikli olarak tüm yükümlülükleri yerine getirmiş olmanız beklenir. Kredi notunuz ile ilgili bir sorun yok ise hem dijital kanallardan hem de bizzat banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 50.000 TL 36 ay vadeli kredi almak için en kolay yöntem dijital kanalları kullanmaktır. Hangikredi.com, kredi miktarı ve vadesini kolaylıkla ekleyip hesaplayabileceğiniz arayüzü sayesinde hangi bankanın ne kadar faizle kredi verdiğini hızlıca görmenizi sağlar. Bu sayede saniyeler içerisinde aylık taksit miktarını ve toplam olarak ne kadar geri ödeme yapacağınızı görebilirsiniz. Ayrıca, çıkan listedeki bankalara hemen başvurabilirsiniz.
Bankalar kendilerini güvence altına almak için başvuru yapan vatandaşların önceki dönemlerde yaptığı kredi ödemelerinin düzenli olup olmadığını kontrol etmek isteyebilir. 36 ay vadeli 50.000 TL kredi almak için öncelikle kredi notunuzun yeterli seviyede olması beklenir. Kredi notunuzu öğrenmek için “Kredi Kayıt Bürosu” yani KKB’nin resmi web sitesine uğrayabilirsiniz. 50.000 TL 36 ay vadeli kredi almak için KKB’nin sunduğu bir diğer yeni hizmet olan Findeks’i de kullanabilirsiniz.
Kredi notu, kullandığınız krediler ve bankacılık işlemlerindeki performansınıza göre belirlenen bir puandır. Anlık değişiklikler göstermez. Kredi notunuzun düşük ya da yüksek olması uzun süreler boyunca yaptığınız işlemler ile belirlenmektedir. Düşük kredi notuna sahip olan vatandaşlar sadece bekleyerek kredi notunu yükseltemez. Kredi notunuzun her zaman uygun seviyede kalması için aldığınız kredilerin ödemelerini geciktirmeden düzenli bir şekilde ödemeniz gereklidir.
Kredi notunuz uygun ise 50.000 TL ihtiyaç kredisi 36 ay vade ile kolaylıkla temin edebileceğiniz bir rakamdır. Kredi çekilirken dikkat edilmesi gereken öncelikli konu bankanın teklif ettiği faiz oranıdır. Faiz oranı kredi notuna göre değişiklik gösterebilir. Kredi notunuz uygun olduğu sürece sizin için uygun faizi veren bir bankadan istediğiniz zaman 50.000 TL 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Bankaya göre değişiklik gösteren faiz oranları ile 36 ay vadeli 50.000 TL kredi alabileceğinizi kurumlar şu şekildedir:
Günümüzde bankaların hemen hemen hepsi internet bankacılığı ile kullanıcılarına daha hızlı hizmet sağlamaktadır. Bankaların resmi web sitelerinde bulunan ilgili sayfalardaki formu doldurarak kısa süre içerisinde 50.000 TL 36 ay vadeli kredi kolaylıkla temin edilebilir. Formu eksiksiz doldurup göndermeniz hızlı geri dönüş almanızı sağlar. Kredi notunuzun durumuna göre değişik faizler ile karşılaşabilirsiniz.
Kredi tahsis ücreti, bankaların kredi kullandırdıkları vatandaştan talep ettiği ek masraflardan biridir. Bankanın kredi almak isteyen müşterisi hakkında yaptığı araştırma ve kredi verme sürecindeki masrafların tamamı bu kapsamdadır. Evrak, kağıt, kırtasiye malzemeleri, banka personelinin harcadığı emek ve zaman için müşterinin çektiği krediye ek olarak tahsis edilir. Kredi çekerken ödenmesi zorunlu olan ek kalemlerden biridir. Örneğin; 50.000 TL 36 ay vadeli kredi çekmek isteyen bir vatandaşın geri ödeyeceği toplam miktar arasında tahsis ücreti de vardır.
Tahsis ücreti ile ilgili son düzenleme 7 Mart 2020 yılında çıkan Finansal Tüketiciden Alınacak Ücretler Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Bu yönetmelik sayesinde bankalara kredi kullandıracağı müşterilerinden tahsis ücreti kesme hakkı verilmiştir. Bununla ilgili kesin bir rakam olmasa bile üst limit olarak ana paranın binde 5’ini geçmemesi şart koşulmuştur. Bu sayede haksız rekabetin önüne geçilmiş ve mağduriyetlerin engellenmesi sağlanmıştır. Eğer bankalar sizden bu oran üzerinde bir dosya masrafı tahsis etmiş ise ödediğiniz fazla miktarı bankadan geri alabilirsiniz. 2014 yılı öncesinde bir kredi kullanmış ve dosya masrafı ödediyseniz yine kredi tahsis ücreti geri alımı için bankanıza başvurabilirsiniz.
Söz konusu ücret yasal düzenlemeler ile belirlendiği için ödenen tutarın geri alınması çok da kolay olmamaktadır. Bunun için girişimlerde bulunabilirsiniz fakat günümüzde bu konu ile ilgili olumlu geri dönüşün olmadığı gözlemlenmektedir. Tahsis ücretini geri almak için ilçenizde bulunan Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunabilirsiniz. 50.000 TL 36 ay vadeli kredi çektiğiniz zaman da bu durum geçerlidir.
15.08.2023
Yoğun geçen günlerin ardından tatil yaparak dinlenmek isteyebilirsiniz ancak planladığınız tatili gerçekleştirmek için öncelikle maddi açıdan hazırlıklı olmalısınız.Tatil destek kredisi, kamu bankaları tarafından verilir. Kullanım ve ödeme şekli gibi yönleriyle emsallerinden ayrılır. Bu kredi türünde toplam tutarın %80’i konaklama bedeli olarak seyahat acentesine aktarılır. Kalan %20’lik kısım ise diğer harcamalar için kullanılır.
15.08.2023
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Mikrofinans kuruluşları, finansal kaynakları çeşitli yöntemlerle yoksullukla mücadele amacı doğrultusunda kullanan kurumlara verilen genel isimdir. Çok düşük gelirli kişilere finansal yardımlar sağlayan mikrofinans kuruluşları, yerel kalkınmanın önemli dinamiklerinden biridir. Bu yazıdan mikrofinans ve uygulamanın işleyişi hakkında tüm merak ettiklerinize kolayca ulaşabilirsiniz.
14.08.2023
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Kalkınmayı desteklemek amacıyla çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmecilere bankalar aracılığıyla finansal destek sağlanır. İşletmelerin sermaye ihtiyaçlarını gidermelerini sağlayan işletme kredileri, iş yeri sahiplerine rahat bir soluk aldırır. Uygun ödeme şartlarıyla ön plana çıkan işletme kredisinin birden fazla türü bulunur. İşletme kredileri hakkında daha fazla bilgiyi yazımızın devamında öğrenebilirsiniz.
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|500,00 TL
|500.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%0
|%115,58
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Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 0,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,00 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.000,08 TL’dir.
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