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50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
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Enpara.com İhtiyaç Kredisi Sponsor Banka
Enpara.com Enpara.com İhtiyaç Kredisi HangiKrediye Özel Kampanya

Faiz Oranı

%2,68

Aylık Taksit

2.411,35 TL

Toplam Ödeme

86.808,60 TL
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Akbank 0 Faiz 15.000 TL Native Desktop
Yeni Müşterilere Özel Sponsor Banka
ING Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%2,59

Aylık Taksit

2.372,07 TL

Toplam Ödeme

85.644,52 TL
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Yeni Müşterilere Özel Sponsor Banka
QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%2,72

Aylık Taksit

2.428,91 TL

Toplam Ödeme

87.690,76 TL
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Garanti İhtiyaç Listeleme 10.000 TNA Native Desktop
TEB - Türk Ekonomi Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%2,28

Aylık Taksit

2.239,22 TL

Toplam Ödeme

80.861,92 TL
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Vakıf Katılım İhtiyaç Finansmanı İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%2,49

Aylık Taksit

2.328,80 TL

Toplam Ödeme

84.086,80 TL
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İş Bankası İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%2,95

Aylık Taksit

2.531,06 TL

Toplam Ödeme

91.368,16 TL
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Akbank Direkt Kredi Direkt Kredi

Faiz Oranı

%3,13

Aylık Taksit

2.612,39 TL

Toplam Ödeme

94.321,04 TL
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Garanti BBVA Bayram Kredisi Bayram Kredisi

Faiz Oranı

%3,72

Aylık Taksit

2.887,16 TL

Toplam Ödeme

104.187,76 TL
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Türkiye Finans İhtiyaç Listeleme Native Desktop 12 Haziran
N Kolay 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%4,49

Aylık Taksit

3.263,23 TL

Toplam Ödeme

117.726,28 TL
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Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%4,79

Aylık Taksit

3.414,65 TL

Toplam Ödeme

123.177,40 TL
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Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

Halkbank Hızlı Kredi

Faiz Oranı

%1,89

Aylık Taksit

2.077,65 TL

Toplam Ödeme

75.070,40 TL
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Albaraka Türk İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%2,99

Aylık Taksit

2.549,03 TL

Toplam Ödeme

92.015,08 TL
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FastPay FastKredi

Faiz Oranı

%3,23

Aylık Taksit

2.658,09 TL

Toplam Ödeme

95.691,24 TL
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Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,75

Aylık Taksit

2.901,45 TL

Toplam Ödeme

104.702,20 TL
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  • 36 Ay Vade Ne Demek?

    36 ay vade, taşıt, tüketici veya ihtiyaç için alınan banka kredisinin 36 ay içerisinde taksitler halinde ödenmesi anlamına gelir. Bu süreç içerisinde belirlenen faiz miktarı ve anaparanın tamamı geri ödenmelidir. Taşıt satın almak için ya da ihtiyaca yönelik kredi almak için bankaya müracaat edildiğinde, kredi notu uygun olması halinde uygun faiz oranlı bir bankadan kredi temin edilebilir. Örneğin; 50.000 TL 36 ay kredi almak isteyen bir vatandaş, gereksinimlerini sağladıktan sonra istediği bankadan bu miktarı temin edebilir. Farklılıklar ya da ileriye yönelik ertelemeli gibi özel seçenekler dışında genellikle kredi çekildikten 30 gün sonra ilk taksit ödenmelidir. 50.000 TL ihtiyaç kredisi alındıktan sonra geri ödenecek olan miktarın toplamını ise faiz oranı belirler. Faiz oranını kişisel kredi notu etkileyebileceği için kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir.
     

  • 50.000 TL 36 Ay Vadeli Tüketici Kredisi için Başvuru Şartları Nelerdir?

    50.000 TL 36 ay vadeli kredi alabilmek için bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesi istenmektedir. Bankalar kullandırdıkları kredileri güvence altına almak için çeşitli şartların karşılanmasını isteyebilir. Kredi miktarı belirlenen şartları etkileyen faktörlerden biri olabilir. 50.000 TL krediyi 36 ay vade ile almak için genel olarak beklenen şartlar ise şu şekildedir:

    • 18 yaşını doldurmuş olmak
    • Yeterli seviyede kredi notuna sahip olmak
    • Krediyi geri ödeyebilmek için yeterli bir gelire sahip olmak ve bunun belgelenmesi
    • Yeterli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışmış olmak
    • Banka isterse kefil olarak bir kişinin bulunması
    • İpotek verilecek ise eş rızasının da yazılı olarak bankaya iletilmesi
       

  • 36 Ay Vadeli 50.000 TL Tüketici Kredisi İçin Kredi Notunuz Ne Olmalıdır?

    Bankalar kendilerini güvence altına almak için başvuru yapan vatandaşların önceki dönemlerde yaptığı kredi ödemelerinin düzenli olup olmadığını kontrol etmek isteyebilir. 36 ay vadeli 50.000 TL kredi almak için öncelikle kredi notunuzun yeterli seviyede olması beklenir. Kredi notunuzu öğrenmek için “Kredi Kayıt Bürosu” yani KKB’nin resmi web sitesine uğrayabilirsiniz. 50.000 TL 36 ay vadeli kredi almak için KKB’nin sunduğu bir diğer yeni hizmet olan Findeks’i de kullanabilirsiniz.

    Kredi notu, kullandığınız krediler ve bankacılık işlemlerindeki performansınıza göre belirlenen bir puandır. Anlık değişiklikler göstermez. Kredi notunuzun düşük ya da yüksek olması uzun süreler boyunca yaptığınız işlemler ile belirlenmektedir. Düşük kredi notuna sahip olan vatandaşlar sadece bekleyerek kredi notunu yükseltemez. Kredi notunuzun her zaman uygun seviyede kalması için aldığınız kredilerin ödemelerini geciktirmeden düzenli bir şekilde ödemeniz gereklidir.
     

  • 36 Ay Vadeli 50.000 TL Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

    Kredi notunuz uygun ise 50.000 TL ihtiyaç kredisi 36 ay vade ile kolaylıkla temin edebileceğiniz bir rakamdır. Kredi çekilirken dikkat edilmesi gereken öncelikli konu bankanın teklif ettiği faiz oranıdır. Faiz oranı kredi notuna göre değişiklik gösterebilir. Kredi notunuz uygun olduğu sürece sizin için uygun faizi veren bir bankadan istediğiniz zaman 50.000 TL 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Bankaya göre değişiklik gösteren faiz oranları ile 36 ay vadeli 50.000 TL kredi alabileceğinizi kurumlar şu şekildedir:

    • ING Bank
    • Garanti BBVA
    • TEB
    • QNB Finansbank
    • Enpara
    • Türkiye İş Bankası
    • Yapı Kredi
    • VakıfBank
    • Ziraat Bankası
    • Halkbank
    • Albaraka Türk
    • Kuveyt Türk
    • Fastpay
    • Akbank
    • Şekerbank
       

  • 36 Ay Vadeli 50.0000 TL Tüketici Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

    36 ay vadeli 50.000 TL kredi almak için öncelikli olarak tüm yükümlülükleri yerine getirmiş olmanız beklenir. Kredi notunuz ile ilgili bir sorun yok ise hem dijital kanallardan hem de bizzat banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 50.000 TL 36 ay vadeli kredi almak için en kolay yöntem dijital kanalları kullanmaktır. Hangikredi.com, kredi miktarı ve vadesini kolaylıkla ekleyip hesaplayabileceğiniz arayüzü sayesinde hangi bankanın ne kadar faizle kredi verdiğini hızlıca görmenizi sağlar. Bu sayede saniyeler içerisinde aylık taksit miktarını ve toplam olarak ne kadar geri ödeme yapacağınızı görebilirsiniz. Ayrıca, çıkan listedeki bankalara hemen başvurabilirsiniz.
     

  • 50.000 TL 36 Ay Vadeli Tüketici Kredisine Dijital Kanallardan Nasıl Başvurulur?

    Günümüzde bankaların hemen hemen hepsi internet bankacılığı ile kullanıcılarına daha hızlı hizmet sağlamaktadır. Bankaların resmi web sitelerinde bulunan ilgili sayfalardaki formu doldurarak kısa süre içerisinde 50.000 TL 36 ay vadeli kredi kolaylıkla temin edilebilir. Formu eksiksiz doldurup göndermeniz hızlı geri dönüş almanızı sağlar. Kredi notunuzun durumuna göre değişik faizler ile karşılaşabilirsiniz.
     

  • 50.000 TL 36 Ay Vadeli Tüketici Kredisi Maliyet Hesaplama Nasıl Yapılır?

    50.000 TL 36 ay vadeli tüketici kredisi kullanmak isteyenlerin toplamda ne kadar geri ödeme yapacaklarını doğru bir şekilde hesaplaması gelecek planları için de önemlidir. Bu şekilde 50.000 TL kredinin faizi ile birlikte ne kadara dönüşeceğini daha rahat görebilirsiniz. Kredi maliyet hesaplama formülü şu şekildedir:

    Ödenecek Tutar = Kalan Anapara X Kredi Faiz Oranı + BSMV + KKDF

    KKDF yani Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, aylık faiz üzerinden hesaplanmaktadır. Taksit tutarı ile birlikte geri ödenmesi gereken kalemlerden biridir. Banka Sigorta Muameleleri Vergisi yani BSMV ise kredi işlemleri ile ortaya çıkan ve krediyi kullanan kişiden alınıp banka tarafından devlete ödenen vergiye verilen isimdir. Bu verginin aylık faizi 10% olarak hesaplanır. Ayrıca, dosya masrafı, konut ya da araç sigortası, ferdi kaza ve hayat sigortası, ekspertiz ücreti ve ipotek masrafı gibi ek ihtiyaç kredi masrafları da vardır. Bütün bu gider kalemlerinin hepsi birleştirilerek geri ödenecek toplam miktar belirlenmiş olur.
     

  • 50.000 TL 36 Ay Vadeli Tüketici Kredisi için Tahsis Ücreti Zorunlu mudur?

    Kredi tahsis ücreti, bankaların kredi kullandırdıkları vatandaştan talep ettiği ek masraflardan biridir. Bankanın kredi almak isteyen müşterisi hakkında yaptığı araştırma ve kredi verme sürecindeki masrafların tamamı bu kapsamdadır. Evrak, kağıt, kırtasiye malzemeleri, banka personelinin harcadığı emek ve zaman için müşterinin çektiği krediye ek olarak tahsis edilir. Kredi çekerken ödenmesi zorunlu olan ek kalemlerden biridir. Örneğin; 50.000 TL 36 ay vadeli kredi çekmek isteyen bir vatandaşın geri ödeyeceği toplam miktar arasında tahsis ücreti de vardır.  

  • 50.000 TL 36 Ay Vadeli Tüketici Kredisi için Tahsis Ücreti Ne Kadardır?

    50.000 TL 36 ay vadeli kredi almak için herhangi bir bankaya başvurduğunuzda ödenmesi gereken kalemlerden biri olan tahsis ücreti için belirlenmiş bir rakam yoktur. Dosya masrafı olarak da bilinen tahsis ücreti, yönetmeliğe göre anaparanın binde beşinden fazla olamaz. TCMB bu oranı artırmak ve azaltma konusunda tek yetkili kurumdur. Bankadan bankaya değişiklik gösteren tahsis ücreti için başvuru yaptığınız bankadan net miktarı öğrenebilir, buna göre planlamanızı daha rahat yapabilirsiniz. 

  • 50.000 TL 36 Ay Vadeli Tüketici Kredisi Tahsis Ücreti Geri Alınabilir mi?

    Tahsis ücreti ile ilgili son düzenleme 7 Mart 2020 yılında çıkan Finansal Tüketiciden Alınacak Ücretler Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Bu yönetmelik sayesinde bankalara kredi kullandıracağı müşterilerinden tahsis ücreti kesme hakkı verilmiştir. Bununla ilgili kesin bir rakam olmasa bile üst limit olarak ana paranın binde 5’ini geçmemesi şart koşulmuştur. Bu sayede haksız rekabetin önüne geçilmiş ve mağduriyetlerin engellenmesi sağlanmıştır. Eğer bankalar sizden bu oran üzerinde bir dosya masrafı tahsis etmiş ise ödediğiniz fazla miktarı bankadan geri alabilirsiniz. 2014 yılı öncesinde bir kredi kullanmış ve dosya masrafı ödediyseniz yine kredi tahsis ücreti geri alımı için bankanıza başvurabilirsiniz.

    Söz konusu ücret yasal düzenlemeler ile belirlendiği için ödenen tutarın geri alınması çok da kolay olmamaktadır. Bunun için girişimlerde bulunabilirsiniz fakat günümüzde bu konu ile ilgili olumlu geri dönüşün olmadığı gözlemlenmektedir. Tahsis ücretini geri almak için ilçenizde bulunan Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunabilirsiniz. 50.000 TL 36 ay vadeli kredi çektiğiniz zaman da bu durum geçerlidir.
     

Tatil Kredisi Nedir ve Nasıl Alınır?
tarih

8.06.2023

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Tatil Kredisi Nedir ve Nasıl Alınır?

Yoğun geçen günlerin ardından tatil yaparak dinlenmek isteyebilirsiniz ancak planladığınız tatili gerçekleştirmek için öncelikle maddi açıdan hazırlıklı olmalısınız.Tatil destek kredisi, kamu bankaları tarafından verilir. Kullanım ve ödeme şekli gibi yönleriyle emsallerinden ayrılır. Bu kredi türünde toplam tutarın %80’i konaklama bedeli olarak seyahat acentesine aktarılır. Kalan %20’lik kısım ise diğer harcamalar için kullanılır. 
Kira Kredisi Nedir? Nasıl Başvurulur?
tarih

7.06.2023

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Kira Kredisi Nedir? Nasıl Başvurulur?

Kira kredisi, gayrimenkulün 1 senelik icar bedelini peşin ödemek isteyen bireylerin başvurduğu bir yöntemdir. Söz konusu kredi sağlandığında başvuru yapılan banka, 1 senelik kira bedelini mülk sahibine peşin olarak öder. Kira kredisi alan birey ise 12 ay vade ile ödemeleri doğrudan bankaya yatırır.
Avantajlı Bisiklet Kredileri ile Alınabilecek Farklı İhtiyaçlara Yönelik Bisikletler
tarih

30.05.2023

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Avantajlı Bisiklet Kredileri ile Alınabilecek Farklı İhtiyaçlara Yönelik Bisikletler

Sosyal hayatı destek kredi paketi kapsamında destek verilecek ana başlıklar belirlenirken, bu başlıklar içerisinde en çok dikkat çekenlerden biri bisiklet kredisi oldu. Özellikle de bu pandemi sürecinde oldukça zorlanan minikleri mutlu etmek isteyen, ancak ekonomik sebepler ile bisiklet almakta zorlanan aileler için bu kredi paketi çok tercih ediliyor. Bisiklet fiyatları pandemiden dolayı makul durumda. Bir de bu destekle beraber hem yetişkinler hem de çocuklar mutlulukla kullanacakları bisikletlerine kavuşmuş olacaklar.

İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
500,00 TL 500.000,00 TL 1 - 36 Ay %0 %125,01

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 0,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,00 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.000,08 TL’dir.

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