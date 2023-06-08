Bankalar kendilerini güvence altına almak için başvuru yapan vatandaşların önceki dönemlerde yaptığı kredi ödemelerinin düzenli olup olmadığını kontrol etmek isteyebilir. 36 ay vadeli 50.000 TL kredi almak için öncelikle kredi notunuzun yeterli seviyede olması beklenir. Kredi notunuzu öğrenmek için “Kredi Kayıt Bürosu” yani KKB’nin resmi web sitesine uğrayabilirsiniz. 50.000 TL 36 ay vadeli kredi almak için KKB’nin sunduğu bir diğer yeni hizmet olan Findeks’i de kullanabilirsiniz.

Kredi notu, kullandığınız krediler ve bankacılık işlemlerindeki performansınıza göre belirlenen bir puandır. Anlık değişiklikler göstermez. Kredi notunuzun düşük ya da yüksek olması uzun süreler boyunca yaptığınız işlemler ile belirlenmektedir. Düşük kredi notuna sahip olan vatandaşlar sadece bekleyerek kredi notunu yükseltemez. Kredi notunuzun her zaman uygun seviyede kalması için aldığınız kredilerin ödemelerini geciktirmeden düzenli bir şekilde ödemeniz gereklidir.

