İhtiyaç kredisi maliyet oranı, bankadan bankaya değişiklik gösterir. Bunu hesaplamak için her bir bankanın kredi koşullarını incelemeniz, anapara, toplam faiz ve tahsis ücretini öğrenmeniz gerekir. Daha sonrasında kredi hesaplama aracı ile yıllık maliyet oranı hesaplaması yapabilirsiniz. Bu işlem oldukça uğraştırıcı ve kafa karıştırıcı olabilmektedir. Özellikle onlarca farklı banka arasında seçim yaparken her biri hakkında bilgi edinmek son derece zaman alan bir süreçtir. HangiKredi sizin için her bir bankanın yıllık maliyet oranını sunar. Tek yapmanız gereken bankaların üzerine tıklamak ve oranları incelemektir. Böylece kendinize en uygun olan tercihi pratik bir şekilde yapabilir ve zamandan tasarruf etmiş olursunuz.