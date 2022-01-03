İhtiyaç kredisi kendi içerisinde çok fazla türe ayrılan ve nakit ihtiyacınızı karşılamak için yapılan uygulamaya denir. İhtiyaç kredileri arasında alışveriş kredisi, tatil kredisi, evlilik kredisi, eğitim kredisi ve bedelli askerlik kredisi gibi pek çok seçenek bulunur. Kendiniz için en uygun ihtiyaç kredisini ay başına tekabül eden taksit miktarına bakarak seçebilirsiniz. Vade uzadıkça ay başına ödeyeceğiniz miktar da azalır. Fakat aynı şekilde, uzun vadelerde faiz oranları sebebiyle toplam ödeyeceğiniz miktar artar.

10.000 TL ihtiyaç kredisi 36 ay vadeli şekilde alınabilir. Kredi alıp alamayacağınızı belirleyen kriter kredi notudur. 0-699 arası kredi notu en riskli olarak adlandırılır ve yukarı doğru iyileşir. 700-1099 arası orta risk, 1100-1499 az risk, 1500-1699 iyi ve 1700-1900 çok iyi olarak nitelendirilir. Eğer kredi notunuz 0 ise 10.000 TL kredi almanız mümkün değildir. Bireysel ihtiyaç kredileri genellikle kredi notu iyi ve çok iyi olan kişilere rahatlıkla verilmektedir. Fakat 1099 ve daha düşük kredi notuna sahip olan kişilerin 10.000 TL 36 ay kredi vadesi alması düşük bir ihtimal olarak görülmektedir. Siz de 10.000 TL 36 ay kredi alıp alamayacağınızı kredi notunuza bakarak pratik bir şekilde hesaplayabilirsiniz.

