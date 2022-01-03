Faiz Oranı
Aylık Taksit
445,01 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|6.020,36 TL
|Toplam Ödeme
|16.070,36 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
383,56 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|3.808,16 TL
|Toplam Ödeme
|13.858,16 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
395,61 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|4.241,96 TL
|Toplam Ödeme
|14.291,96 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
401,71 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|4.461,56 TL
|Toplam Ödeme
|14.511,56 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
420,32 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|5.131,52 TL
|Toplam Ödeme
|15.181,52 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
433,77 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|5.615,72 TL
|Toplam Ödeme
|15.665,72 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
458,04 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|6.489,44 TL
|Toplam Ödeme
|16.539,44 TL
Kelime anlamına göre bakıldığı zaman vade, bir borcun ödenmesi için gerekli olan ve size tanınan zaman anlamına gelir. Vadeli krediler kendi aralarında uzun, orta ve kısa olarak 3’e ayrılır. Bu krediler arasından kendi ihtiyacınıza ve ödeme imkânlarınıza göre seçim yapmanız mümkündür. 12 aya kadar olan krediler kısa vadeli, 12-60 ay arasındakiler ise orta vadeli kredilerdir. 36 ay vade, kredinizi geri ödemeniz için size sunulan yasal zaman anlamına gelir. Bu vade modeli, tercih ettiğiniz bankanın faiz oranlarına göre kredinizi 36 ay boyunca taksit taksit ödemenize imkân sağlar.
İhtiyaç kredisi kendi içerisinde çok fazla türe ayrılan ve nakit ihtiyacınızı karşılamak için yapılan uygulamaya denir. İhtiyaç kredileri arasında alışveriş kredisi, tatil kredisi, evlilik kredisi, eğitim kredisi ve bedelli askerlik kredisi gibi pek çok seçenek bulunur. Kendiniz için en uygun ihtiyaç kredisini ay başına tekabül eden taksit miktarına bakarak seçebilirsiniz. Vade uzadıkça ay başına ödeyeceğiniz miktar da azalır. Fakat aynı şekilde, uzun vadelerde faiz oranları sebebiyle toplam ödeyeceğiniz miktar artar.
10.000 TL ihtiyaç kredisi 36 ay vadeli şekilde alınabilir. Kredi alıp alamayacağınızı belirleyen kriter kredi notudur. 0-699 arası kredi notu en riskli olarak adlandırılır ve yukarı doğru iyileşir. 700-1099 arası orta risk, 1100-1499 az risk, 1500-1699 iyi ve 1700-1900 çok iyi olarak nitelendirilir. Eğer kredi notunuz 0 ise 10.000 TL kredi almanız mümkün değildir. Bireysel ihtiyaç kredileri genellikle kredi notu iyi ve çok iyi olan kişilere rahatlıkla verilmektedir. Fakat 1099 ve daha düşük kredi notuna sahip olan kişilerin 10.000 TL 36 ay kredi vadesi alması düşük bir ihtimal olarak görülmektedir. Siz de 10.000 TL 36 ay kredi alıp alamayacağınızı kredi notunuza bakarak pratik bir şekilde hesaplayabilirsiniz.
Günümüzde pek çok banka ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilere 10.000 TL 36 ay kredi imkânı sunmaktadır. Her bankanın faiz oranı birbirinden farklı olduğu için aylık taksit miktarı değişiklik gösterir. 36 ay vadeli 10.000 TL kredi alabileceğiniz bankalar şöyledir;
Her bankanın sizlere sunduğu ödeme kolaylığı ve faiz oranı değişiklik gösterir. Ayrıca faiz oranları belirli dönemlerde de değişiklik gösterebilir. Bu Merkez Bankası’nın verdiği kararlara göre hesaplanmaktadır. Merkez bankası alt ve üst faiz oranlarını belirler ve bankalar da size buna göre bir seçenek sunar. 3 ay ertelemeli, özel kampanya, masrafsız kredi gibi imkânları inceleyip kendinize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.
Kredi almak isteyen tüketiciler için en uğraştırıcı aşama başvuru aşamasıdır. Pek çok insan ihtiyaç kredi başvurusu nasıl yapılır bilmediği için bu aşamada zorluk çeker. Hangi Kredi ile hiçbir zorluk yaşamadan istediğiniz krediyi alabilirsiniz. Tercih ettiğiniz bankadan 10.000 TL 36 ay kredi başvurusunu pratik bir şekilde tamamlamak artık hangikredi.com ile oldukça kolay ve pratik. İnternet sitemizden istediğiniz banka ve faiz oranına göre hesaplamanızı yaptıktan sonra tek tıkla online başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Artık kredi almak için tercih ettiğiniz bankanın şubesine gitmek ve saatlerce beklemek zorunda kalmadan tüm işlemleri dakikalar içerisinde bitirebilirsiniz.
İhtiyaç kredisi maliyet oranı, bankadan bankaya değişiklik gösterir. Bunu hesaplamak için her bir bankanın kredi koşullarını incelemeniz, anapara, toplam faiz ve tahsis ücretini öğrenmeniz gerekir. Daha sonrasında kredi hesaplama aracı ile yıllık maliyet oranı hesaplaması yapabilirsiniz. Bu işlem oldukça uğraştırıcı ve kafa karıştırıcı olabilmektedir. Özellikle onlarca farklı banka arasında seçim yaparken her biri hakkında bilgi edinmek son derece zaman alan bir süreçtir. HangiKredi sizin için her bir bankanın yıllık maliyet oranını sunar. Tek yapmanız gereken bankaların üzerine tıklamak ve oranları incelemektir. Böylece kendinize en uygun olan tercihi pratik bir şekilde yapabilir ve zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
10.000 TL 36 ay ihtiyaç kredisini almak için belirli şartları yerine getiriyor olmak gerekir. Her şeyden önce kredi alacak kişinin 18 yaşını doldurmuş olması beklenir. Ayrıca krediyi geri ödeyebileceğinizi kanıtlayan bir gelire sahip olmanız ve sigortalı şekilde çalışıyor olmanız da aranılan kriterler arasındadır. Kredi notuna göre riskli grupta yer alan kişilerin kredi başvurusunun onaylanması genellikle mümkün görülmez. Ayrıca ihtiyaç kredisi için bazı belgeler aranmaktadır. Kimlik belgesi, ikamet belgesi, gelir belgesi gibi belgeleri hazırladığınız ve yüksek kredi notuna sahip olduğunuz müddetçe dilediğiniz bankadan 10.000 TL 36 ay kredi alabilirsiniz.
10.000 TL 36 ay kredi alırken her banka tahsis ücreti keser. Hangi bankayı tercih ederseniz edin bu ödemeyi görmeniz mümkündür. Fakat tahsis ücreti çok düşük bir meblağa tekabül eder ve genellikle her banka için 50 TL olarak hesaplanır. Diğer bir yandan bazı bankalar tahsis ücreti almadan işleminizi tamamlar. Bu tamamen bankanın kendi uygulamalarına ve politikasına göre belirlenir. Ayrıca tahsis ücreti, ödeyeceğiniz toplam paranın içerisine eklenir. HangiKredi ile bankaların talep ettiği tahsis ücretlerini tek tıkla inceleyebilirsiniz.
3.01.2022
Herkesin hayallerindeki düğünde sevdikleriyle bir arada olabilmesi için çeşitli masraflar yapması kaçınılmazdır. Düğün ve evlilik masraflarının üstesinden gelebilmek için birçok yöntem bulunur. Kapsamlı bir planlamadan uygun kredilere kadar birçok yöntem, bu mutlu gününüzü sevdiklerinizle eğlence ve huzur dolu geçirebilmeniz için yardımcı olur.
16.12.2021
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Günümüz ekonomik dünyasının bir gerekliliği olarak her tür gelire sahip tüketici tipi artık kredi kullanıyor. Kredi alırken öncelikli olarak faiz oranlarına bakan tüketiciler, ellerine geçen miktarın azaldığını fark ediyor. Bu sürpriz azalmanın sebebi ise her kredi tipinin kendine özel belirlediği kredi masraflarından başka bir şey değil…
16.12.2021
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Kredi kullanarak araba almak isteyenlerin aklına bu süreçte pek çok soru takılır. Bu sorulardan biri de taşıt kredisi mi yoksa ihtiyaç kredisi mi kullanmalıyım sorusu. Bireysel krediler kapsamında olan araba kredisi ve ihtiyaç kredisi, otomobil alımları için çeşitli avantajlara ve dezavantajlara sahip. Bu avantaj ve dezavantajları kısaca açıklamaya çalıştık.
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|500,00 TL
|500.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%24,75
|%63,31
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Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 383,56 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %25,21 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 13.858,16 TL’dir.
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