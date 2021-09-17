Faiz Oranı
Aylık Taksit
368,79 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|3.276,44 TL
|Toplam Ödeme
|13.326,44 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
383,56 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|3.808,16 TL
|Toplam Ödeme
|13.858,16 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
389,56 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|4.024,16 TL
|Toplam Ödeme
|14.074,16 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
389,56 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|4.024,16 TL
|Toplam Ödeme
|14.074,16 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
391,82 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|4.105,52 TL
|Toplam Ödeme
|14.155,52 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
394,09 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|4.187,24 TL
|Toplam Ödeme
|14.237,24 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
401,71 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Faiz Tutarı
|4.461,56 TL
|Toplam Ödeme
|14.461,56 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
437,77 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|5.759,72 TL
|Toplam Ödeme
|15.809,72 TL
17.09.2021
İhtiyaç kredisi en çok kullanılan bankacılık ürünlerinden birisi. Bilindiği üzere son aylarda bu kredi türünde yükselen bir kullandırım oranı vardı. Artışın kontrol altına alınması için, BDDK kararı ile tüketici kredilerinde vade sayısı değişti.
17.09.2021
2 Yorum
Acil nakit ihtiyacını karşılamanın en çok kullanılan yollarından birisi ihtiyaç kredisi. Peki nedir ihtiyaç kredisi, nasıl alınır? Daha da önemlisi cayma hakkı var mı ve ödenememesi durumunda neler yapılabilir?
16.09.2021
256 Yorum
Kredi çekmek isteyenler için aracılık görevi üstlenen PTT, başvurunuzu ilgili bankaya yönlendirir ve başvurunuz banka tarafından değerlendirilir. Kredi başvurunuz banka tarafından onaylanırsa sözleşme imzalayarak kredinizi anında PTT şubesinden kullanabilirsiniz.
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|500,00 TL
|1.000.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%21,27
|%39,33
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Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 368,79 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %21,71 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 13.326,44 TL’dir.
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