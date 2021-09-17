Tüketici Kredilerinde Vadeler Düşürüldü

İhtiyaç kredisi en çok kullanılan bankacılık ürünlerinden birisi. Bilindiği üzere son aylarda bu kredi türünde yükselen bir kullandırım oranı vardı. Artışın kontrol altına alınması için, BDDK kararı ile tüketici kredilerinde vade sayısı değişti.