Faiz Oranı
Aylık Taksit
368,79 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|3.276,44 TL
|Toplam Ödeme
|13.326,44 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
383,56 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|3.808,16 TL
|Toplam Ödeme
|13.858,16 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
385,81 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|3.889,16 TL
|Toplam Ödeme
|13.939,16 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
389,56 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|4.024,16 TL
|Toplam Ödeme
|14.074,16 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
389,56 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|4.024,16 TL
|Toplam Ödeme
|14.074,16 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
394,09 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|4.187,24 TL
|Toplam Ödeme
|14.237,24 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
401,71 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Faiz Tutarı
|4.461,56 TL
|Toplam Ödeme
|14.461,56 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
437,77 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|5.759,72 TL
|Toplam Ödeme
|15.809,72 TL
19.10.2021
Kredi çekmek isteyenler için aracılık görevi üstlenen PTT, başvurunuzu ilgili bankaya yönlendirir ve başvurunuz banka tarafından değerlendirilir. Kredi başvurunuz banka tarafından onaylanırsa sözleşme imzalayarak kredinizi anında PTT şubesinden kullanabilirsiniz.
15.10.2021
0 Yorum
İhtiyaç kredisi en çok kullanılan bankacılık ürünlerinden birisi. Bilindiği üzere son aylarda bu kredi türünde yükselen bir kullandırım oranı vardı. Artışın kontrol altına alınması için, BDDK kararı ile tüketici kredilerinde vade sayısı değişti.
1.10.2021
0 Yorum
Bankaların nakit çözüm için sundukları en önemli iki opsiyon arasında ihtiyaç kredisi ve nakit avans bulunuyor. Kolay bir şekilde alınabilen bu seçenekler doğrultusunda anlık olarak ihtiyacınız olan nakit miktarına sahip olabilirsiniz.
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|500,00 TL
|1.000.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%21,1
|%42,09
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Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 368,06 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %21,53 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 13.300,16 TL’dir.
256 Yorum