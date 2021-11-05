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10000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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10.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

3 Ay Ertelemeli Kredi Ayın Ürünü
ING 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,35
Faiz oranı, kredi notunuza göre değişebilir.

Aylık Taksit

368,79 TL

Toplam Ödeme

13.326,44 TL
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Kredi 10.000,00 TL
Tahsis Ücreti 50,00 TL
Faiz Tutarı 3.276,44 TL
Toplam Ödeme 13.326,44 TL
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Sonbahar Kredisi Sponsor Banka
Garanti BBVA Sonbahar Kredisi Sonbahar Kredisi

Faiz Oranı

%1,91

Aylık Taksit

410,96 TL

Toplam Ödeme

14.844,56 TL
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Kredi Tutarı 10.000,00 TL
Tahsis Ücreti 50,00 TL
Faiz Tutarı 4.794,56 TL
Toplam Ödeme 14.844,56 TL
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TEB - Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB İhtiyaç Kredisi HangiKrediye Özel Kampanya

Faiz Oranı

%1,59
Faiz oranı, kredi notunuza göre değişebilir.
%1,36

Aylık Taksit

369,52 TL

Toplam Ödeme

13.352,72 TL
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Kredi 10.000,00 TL
Tahsis Ücreti 50,00 TL
Faiz Tutarı 3.302,72 TL
Toplam Ödeme 13.352,72 TL
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CEPTETEB CEPTETEB İhtiyaç Kredisi HangiKrediye Özel Kampanya

Faiz Oranı

%1,59
Faiz oranı, kredi notunuza göre değişebilir.
%1,36

Aylık Taksit

369,52 TL

Toplam Ödeme

13.352,72 TL
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Kredi 10.000,00 TL
Tahsis Ücreti 50,00 TL
Faiz Tutarı 3.302,72 TL
Toplam Ödeme 13.352,72 TL
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QNB Finansbank Tanışma Kredisi Tanışma Kredisi

Faiz Oranı

%1,36
Faiz oranı, kredi notunuza göre değişebilir.

Aylık Taksit

369,52 TL

Toplam Ödeme

13.352,72 TL
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Kredi Tutarı 10.000,00 TL
Tahsis Ücreti 50,00 TL
Faiz Tutarı 3.302,72 TL
Toplam Ödeme 13.352,72 TL
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N Kolay N Kolay Kredi N Kolay Kredi

Faiz Oranı

%1,59
Faiz oranı, kredi notunuza göre değişebilir.

Aylık Taksit

386,56 TL

Toplam Ödeme

13.966,16 TL
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Kredi Tutarı 10.000,00 TL
Tahsis Ücreti 50,00 TL
Faiz Tutarı 3.916,16 TL
Toplam Ödeme 13.966,16 TL
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İş Bankası İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%1,60
Faiz oranı, kredi notunuza göre değişebilir.

Aylık Taksit

387,31 TL

Toplam Ödeme

13.993,16 TL
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Kredi Tutarı 10.000,00 TL
Tahsis Ücreti 50,00 TL
Faiz Tutarı 3.943,16 TL
Toplam Ödeme 13.993,16 TL
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Enpara.com Masrafsız Kredi Masrafsız Kredi

Faiz Oranı

%1,63

Aylık Taksit

389,56 TL

Toplam Ödeme

14.024,16 TL
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Kredi Tutarı 10.000,00 TL
Tahsis Ücreti 0,00 TL
Faiz Tutarı 4.024,16 TL
Toplam Ödeme 14.024,16 TL
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DenizBank İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%1,94
Faiz oranı, kredi notunuza göre değişebilir.

Aylık Taksit

413,29 TL

Toplam Ödeme

14.928,44 TL
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Kredi Tutarı 10.000,00 TL
Tahsis Ücreti 50,00 TL
Faiz Tutarı 4.878,44 TL
Toplam Ödeme 14.928,44 TL
Detay Hemen Başvur
Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,96
Faiz oranı, kredi notunuza göre değişebilir.

Aylık Taksit

414,85 TL

Toplam Ödeme

14.984,60 TL
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Kredi Tutarı 10.000,00 TL
Tahsis Ücreti 50,00 TL
Faiz Tutarı 4.934,60 TL
Toplam Ödeme 14.984,60 TL
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Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

Kuveyt Türk İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%1,53

Aylık Taksit

382,07 TL

Toplam Ödeme

13.804,52 TL
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Finansman Tutarı 10.000,00 TL
Tahsis Ücreti 50,00 TL
Kâr Payı Tutarı 3.754,52 TL
Toplam Ödeme 13.804,52 TL
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VakıfBank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%1,55
Faiz oranı, kredi notunuza göre değişebilir.

Aylık Taksit

383,56 TL

Toplam Ödeme

13.858,16 TL
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Kredi Tutarı 10.000,00 TL
Tahsis Ücreti 50,00 TL
Faiz Tutarı 3.808,16 TL
Toplam Ödeme 13.858,16 TL
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Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Faiz Oranı

%1,63

Aylık Taksit

389,56 TL

Toplam Ödeme

14.074,16 TL
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Kredi Tutarı 10.000,00 TL
Tahsis Ücreti 50,00 TL
Faiz Tutarı 4.024,16 TL
Toplam Ödeme 14.074,16 TL
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Halkbank Hızlı Kredi

Faiz Oranı

%1,63

Aylık Taksit

389,56 TL

Toplam Ödeme

14.074,16 TL
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Kredi Tutarı 10.000,00 TL
Tahsis Ücreti 50,00 TL
Faiz Tutarı 4.024,16 TL
Toplam Ödeme 14.074,16 TL
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Albaraka Türk İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%1,69

Aylık Taksit

394,09 TL

Toplam Ödeme

14.237,24 TL
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Finansman Tutarı 10.000,00 TL
Tahsis Ücreti 50,00 TL
Kâr Payı Tutarı 4.187,24 TL
Toplam Ödeme 14.237,24 TL
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FastPay FastKredi

Faiz Oranı

%1,79
Faiz oranı, kredi notunuza göre değişebilir.

Aylık Taksit

401,71 TL

Toplam Ödeme

14.461,56 TL
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Kredi Tutarı 10.000,00 TL
Tahsis Ücreti 0,00 TL
Faiz Tutarı 4.461,56 TL
Toplam Ödeme 14.461,56 TL
Detay
Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%2,25

Aylık Taksit

437,77 TL

Toplam Ödeme

15.809,72 TL
Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
Kredi Tutarı 10.000,00 TL
Tahsis Ücreti 50,00 TL
Faiz Tutarı 5.759,72 TL
Toplam Ödeme 15.809,72 TL
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Kamu Bankalarından Destek Kredisi
tarih

5.11.2021

yorumlar

51 Yorum

Kamu Bankalarından Destek Kredisi

Kamu bankaları başta olmak üzere dönemsel olarak özel bankaların da katılım gösterdikleri en uygun kredi seçeneklerinden biri de destek kredisi. Müşterilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan destek kredileri, uygun faiz oranları ve erteleyerek ödemeli sistemi neticesinde kolay kullanım ve kolay ödeme imkanı sunuyor.
PTT İhtiyaç Kredisi
tarih

19.10.2021

yorumlar

256 Yorum

PTT İhtiyaç Kredisi

Kredi çekmek isteyenler için aracılık görevi üstlenen PTT, başvurunuzu ilgili bankaya yönlendirir ve başvurunuz banka tarafından değerlendirilir. Kredi başvurunuz banka tarafından onaylanırsa sözleşme imzalayarak kredinizi anında PTT şubesinden kullanabilirsiniz.
Tüketici Kredilerinde Vadeler Düşürüldü
tarih

15.10.2021

yorumlar

0 Yorum

Tüketici Kredilerinde Vadeler Düşürüldü

İhtiyaç kredisi en çok kullanılan bankacılık ürünlerinden birisi. Bilindiği üzere son aylarda bu kredi türünde yükselen bir kullandırım oranı vardı. Artışın kontrol altına alınması için, BDDK kararı ile tüketici kredilerinde vade sayısı değişti.

İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
500,00 TL 1.000.000,00 TL 1 - 36 Ay %21,27 %39,33

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 368,79 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %21,71 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 13.326,44 TL’dir.

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