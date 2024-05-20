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Faiz Oranı
Aylık Taksit
5.527,12 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|70.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|350,00 TL
|Faiz Tutarı
|62.650,88 TL
|Toplam Ödeme
|133.000,88 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
5.831,01 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|70.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|402,50 TL
|Faiz Tutarı
|69.944,24 TL
|Toplam Ödeme
|140.346,74 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
5.831,01 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|70.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Faiz Tutarı
|69.944,24 TL
|Toplam Ödeme
|139.944,24 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
6.009,78 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|70.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|402,50 TL
|Faiz Tutarı
|74.234,72 TL
|Toplam Ödeme
|144.637,22 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
6.176,81 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|70.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|402,50 TL
|Faiz Tutarı
|78.243,44 TL
|Toplam Ödeme
|148.645,94 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
6.537,93 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|70.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|350,00 TL
|Faiz Tutarı
|86.910,32 TL
|Toplam Ödeme
|157.260,32 TL
20.05.2024
Gazilere verilen krediler faizsiz ya da masrafsız olması ile dikkat çekmektedir. Devlet destekli krediler arasında yer alan bu hizmetin şartları ve kapsamı, her yıl güncellenmekte ve değişmektedir. Bu nedenle düzenli olarak takip edilmesinde fayda vardır. Peki gazilere faizsiz kredi 2022 yılında da verilmeye devam ediyor mu?
20.05.2024
0 Yorum
Her günün aynı olduğunu düşünecek kadar monotonluktan sıkılan kişiler için farklı ülkeler gezmek, yepyeni bir enerjiye kavuşmanın en iyi yollarındandır.Konsolosluk işlemleriyle uğraşmamak ve onay alana kadar endişe duymamak için vize gerektirmeyen ülkelere seyahat edebilirsiniz. Sizin için hazırlanan bu yazıda vize almadan gidebileceğiniz ülkeleri öğrenebilirsiniz.
11.03.2024
230 Yorum
Kredi çekmek isteyenler için aracılık görevi üstlenen PTT, başvurunuzu ilgili bankaya yönlendirir ve başvurunuz banka tarafından değerlendirilir. Kredi başvurunuz banka tarafından onaylanırsa sözleşme imzalayarak kredinizi anında PTT şubesinden kullanabilirsiniz.
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|250,00 TL
|1.000.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%0,01
|%156,47
|
Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi/finansmanı çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz/kar payı oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 57,50 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,39 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.057,50 TL’dir.
0 Yorum