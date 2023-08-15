BİLGİLENDİRME

Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir. Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.