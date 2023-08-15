Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
3.237,17 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|27.692,08 TL
|Toplam Ödeme
|77.692,08 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
3.241,51 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|287,50 TL
|Kâr Payı Tutarı
|27.796,24 TL
|Toplam Ödeme
|78.083,74 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
3.373,00 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|287,50 TL
|Faiz Tutarı
|30.952,00 TL
|Toplam Ödeme
|81.239,50 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
3.399,61 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|250,00 TL
|Faiz Tutarı
|31.590,64 TL
|Toplam Ödeme
|81.840,64 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
3.439,72 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|250,00 TL
|Faiz Tutarı
|32.553,28 TL
|Toplam Ödeme
|82.803,28 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
3.462,10 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|287,50 TL
|Faiz Tutarı
|33.090,40 TL
|Toplam Ödeme
|83.377,90 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
3.579,61 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|287,50 TL
|Faiz Tutarı
|35.910,64 TL
|Toplam Ödeme
|86.198,14 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
3.648,26 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|287,50 TL
|Faiz Tutarı
|37.558,24 TL
|Toplam Ödeme
|87.845,74 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
3.689,74 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|287,50 TL
|Faiz Tutarı
|38.553,76 TL
|Toplam Ödeme
|88.841,26 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
4.165,00 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|287,50 TL
|Faiz Tutarı
|49.960,00 TL
|Toplam Ödeme
|100.247,50 TL
15.08.2023
Yoğun geçen günlerin ardından tatil yaparak dinlenmek isteyebilirsiniz ancak planladığınız tatili gerçekleştirmek için öncelikle maddi açıdan hazırlıklı olmalısınız.Tatil destek kredisi, kamu bankaları tarafından verilir. Kullanım ve ödeme şekli gibi yönleriyle emsallerinden ayrılır. Bu kredi türünde toplam tutarın %80’i konaklama bedeli olarak seyahat acentesine aktarılır. Kalan %20’lik kısım ise diğer harcamalar için kullanılır.
15.08.2023
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Mikrofinans kuruluşları, finansal kaynakları çeşitli yöntemlerle yoksullukla mücadele amacı doğrultusunda kullanan kurumlara verilen genel isimdir. Çok düşük gelirli kişilere finansal yardımlar sağlayan mikrofinans kuruluşları, yerel kalkınmanın önemli dinamiklerinden biridir. Bu yazıdan mikrofinans ve uygulamanın işleyişi hakkında tüm merak ettiklerinize kolayca ulaşabilirsiniz.
14.08.2023
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Kalkınmayı desteklemek amacıyla çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmecilere bankalar aracılığıyla finansal destek sağlanır. İşletmelerin sermaye ihtiyaçlarını gidermelerini sağlayan işletme kredileri, iş yeri sahiplerine rahat bir soluk aldırır. Uygun ödeme şartlarıyla ön plana çıkan işletme kredisinin birden fazla türü bulunur. İşletme kredileri hakkında daha fazla bilgiyi yazımızın devamında öğrenebilirsiniz.
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|500,00 TL
|500.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%0
|%115,58
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Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 0,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,00 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.000,08 TL’dir.
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