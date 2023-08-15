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50.000 TL 24 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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50.000 TL 24 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
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BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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Enpara 0,99 İhtiyaç Kredisi Desktop
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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Akbank 0 Faiz 15.000 TL Native Desktop
Yeni Müşterilere Özel Sponsor Banka
QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%2,59

Aylık Taksit

3.070,31 TL

Toplam Ödeme

73.974,94 TL
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Yeni Müşterilere Özel Sponsor Banka
ING Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%2,89

Aylık Taksit

3.198,27 TL

Toplam Ödeme

77.008,48 TL
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BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
hangikredi.com
YKB 20K TNA İhtiyaç Listeleme QR Desktop
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
hangikredi.com
Garanti İhtiyaç Listeleme 10.000 TNA Native Desktop
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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Denizbank İhtiyaç Listeleme 0 Faiz 10K Desktop
CEPTETEB CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%2,99

Aylık Taksit

3.241,51 TL

Toplam Ödeme

78.083,74 TL
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Vakıf Katılım İhtiyaç Finansmanı İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%2,99

Aylık Taksit

3.241,51 TL

Toplam Ödeme

78.046,24 TL
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TEB - Türk Ekonomi Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%2,99

Aylık Taksit

3.241,51 TL

Toplam Ödeme

78.083,74 TL
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Akbank Direkt Kredi Direkt Kredi

Faiz Oranı

%3,39

Aylık Taksit

3.417,41 TL

Toplam Ödeme

82.305,34 TL
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Alternatif Bank Dijital İhtiyaç Kredisi Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,40

Aylık Taksit

3.421,87 TL

Toplam Ödeme

82.374,88 TL
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BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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QNB - DOB İhtiyaç Kredisi Listeleme 10K 0 Faiz Desktop
İş Bankası İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,60

Aylık Taksit

3.511,59 TL

Toplam Ödeme

84.565,66 TL
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Anadolubank İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,79

Aylık Taksit

3.597,86 TL

Toplam Ödeme

86.348,64 TL
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Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%4,09

Aylık Taksit

3.736,09 TL

Toplam Ödeme

89.953,66 TL
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Enpara.com Enpara.com İhtiyaç Kredisi HangiKrediye Özel Kampanya

Faiz Oranı

%4,25

Aylık Taksit

3.810,81 TL

Toplam Ödeme

91.459,44 TL
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Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%4,27

Aylık Taksit

3.820,19 TL

Toplam Ödeme

91.972,06 TL
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N Kolay 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%4,89

Aylık Taksit

4.116,33 TL

Toplam Ödeme

99.079,42 TL
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Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

Kuveyt Türk İhtiyaç Kart

Kâr Payı Oranı

%2,98

Aylık Taksit

3.237,17 TL

Toplam Ödeme

77.692,08 TL
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Albaraka Türk İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%2,99

Aylık Taksit

3.241,51 TL

Toplam Ödeme

78.083,74 TL
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ICBC Bank Turkey Hesaplı Kredi

Faiz Oranı

%3,29

Aylık Taksit

3.373,00 TL

Toplam Ödeme

81.239,50 TL
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BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
hangikredi.com
Türkiye Finans İhtiyaç Listeleme Native Desktop 12 Haziran
VakıfBank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,35

Aylık Taksit

3.399,61 TL

Toplam Ödeme

81.840,64 TL
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Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Faiz Oranı

%3,44

Aylık Taksit

3.439,72 TL

Toplam Ödeme

82.803,28 TL
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Halkbank Hızlı Kredi

Faiz Oranı

%3,49

Aylık Taksit

3.462,10 TL

Toplam Ödeme

83.377,90 TL
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Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,75

Aylık Taksit

3.579,61 TL

Toplam Ödeme

86.198,14 TL
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HSBC İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,90

Aylık Taksit

3.648,26 TL

Toplam Ödeme

87.845,74 TL
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Fibabanka İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,99

Aylık Taksit

3.689,74 TL

Toplam Ödeme

88.841,26 TL
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Odea İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%4,99

Aylık Taksit

4.165,00 TL

Toplam Ödeme

100.247,50 TL
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Tatil Kredisi Nedir ve Nasıl Alınır?
tarih

15.08.2023

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Tatil Kredisi Nedir ve Nasıl Alınır?

Yoğun geçen günlerin ardından tatil yaparak dinlenmek isteyebilirsiniz ancak planladığınız tatili gerçekleştirmek için öncelikle maddi açıdan hazırlıklı olmalısınız.Tatil destek kredisi, kamu bankaları tarafından verilir. Kullanım ve ödeme şekli gibi yönleriyle emsallerinden ayrılır. Bu kredi türünde toplam tutarın %80’i konaklama bedeli olarak seyahat acentesine aktarılır. Kalan %20’lik kısım ise diğer harcamalar için kullanılır. 
Mikrofinans Nedir?
tarih

15.08.2023

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Mikrofinans Nedir?

Mikrofinans kuruluşları, finansal kaynakları çeşitli yöntemlerle yoksullukla mücadele amacı doğrultusunda kullanan kurumlara verilen genel isimdir. Çok düşük gelirli kişilere finansal yardımlar sağlayan mikrofinans kuruluşları, yerel kalkınmanın önemli dinamiklerinden biridir. Bu yazıdan mikrofinans ve uygulamanın işleyişi hakkında tüm merak ettiklerinize kolayca ulaşabilirsiniz.
İşletme Kredisi Nedir?
tarih

14.08.2023

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0 Yorum

İşletme Kredisi Nedir?

Kalkınmayı desteklemek amacıyla çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmecilere bankalar aracılığıyla finansal destek sağlanır. İşletmelerin sermaye ihtiyaçlarını gidermelerini sağlayan işletme kredileri, iş yeri sahiplerine rahat bir soluk aldırır. Uygun ödeme şartlarıyla ön plana çıkan işletme kredisinin birden fazla türü bulunur. İşletme kredileri hakkında daha fazla bilgiyi yazımızın devamında öğrenebilirsiniz. 

İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
500,00 TL 500.000,00 TL 1 - 36 Ay %0 %115,58

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 0,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,00 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.000,08 TL’dir.

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