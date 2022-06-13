Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.147,81 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|20.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|100,00 TL
|Faiz Tutarı
|7.547,44 TL
|Toplam Ödeme
|27.647,44 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.147,81 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|20.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Faiz Tutarı
|7.547,44 TL
|Toplam Ödeme
|27.547,44 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
1.173,01 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|20.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|100,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|8.152,24 TL
|Toplam Ödeme
|28.252,24 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
1.196,91 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|20.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|100,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|8.725,84 TL
|Toplam Ödeme
|28.825,84 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.306,71 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|20.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|100,00 TL
|Faiz Tutarı
|11.361,04 TL
|Toplam Ödeme
|31.461,04 TL
24 ay vade, çeşitli sebeplerle alınan banka kredisinin 24 ay içerisinde taksitler halinde ödenmesi anlamına gelir. Bu süreçte faiz ve anaparanın tamamı geri ödenmelidir. İhtiyaç kredisi almak için bankaya müracaat edildiğinde kredi notuna uygun olan ve ödeme seçenekleri makul olan bir miktar kredi temin edilebilir. Örneğin; kredi çekmek isteyen birisi tüm gereksinimleri sağlıyorsa 20.000 TL kredi 24 ay vade ile alınabilir. Taksit ödeme başlangıcı bankadan bankaya değişen bir özelliktir. Genellikle kredi çekildikten 30 gün son ilk taksit ödenmektedir. 20.000 TL kredi 24 ay vade ile alındığında bankaya geri ödenen miktar toplamını ise faiz oranı belirler.
Tüm bankalar, kullandırdıkları kredileri güvence altına almak için başvuranların daha önceki kredi ödeme düzenlerini kontrol etmek ister. 20.000 TL 24 ay ihtiyaç kredisi almak için öncelikli olarak kredi notunuzun yeterli seviyede olması beklenir. Kredi notu hesaplama işlemi Kredi Kayıt Bürosu yani KKB tarafından yapılmaktadır. 20.000 TL ihtiyaç kredisi 24 ay vade ile veren bankalara başvurmadan önce kredi notunuzu KKB’nin resmi sitesinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca, KKB’nin sunduğu yeni hizmet olan Findeks’i kullanarak da kredi notunuzu öğrenmeniz oldukça kolay.
Kredi notu, kullandığınız krediler ve bankacılık işlemlerindeki performansınıza göre belirlenen bir puan türüdür. Anlık değişimlere açık bir durumda değildir. Kredi notunun düşük ya da yüksek olması uzun süreler içerisinde belirlenmektedir. Düşük kredi notuna sahip olanlar borç durumlarını düzelterek ve eğer varsa kredi ödemelerini düzenli bir şekilde ödeyerek kredi notunu yükseltebilir. Örneğin; 20.000 TL kredi 24 ay vade ile almak isteyen birinin kredi notunun iyi durumda olması gerekir.
20.000 TL kredi 24 ay vadeli olarak çeşitli bankalardan temin edilebilir. Kredi çekilirken dikkat edilmesi gereken öncelikli husus bankanın teklif ettiği faiz oranıdır. Kredi notunuz uygun olduğu sürece 20.000 TL kredi 24 ay vade ile veren bankalara başvuru yapabilirsiniz. Çeşitli faiz oranlarına sahip olan 20.000 TL krediyi 24 ay vade süresi veren bankalar ise şu şekildedir.
Bankaların neredeyse tamamı günümüzde internet bankacılığı ile kullanıcılarına daha hızlı hizmet sağlar. Bankaların resmi web sitelerinde bulunan ilgili sayfalardaki formu doldurarak 20.000 TL kredi 24 ay vade ile kolaylıkla temin edilebilir. Formu eksiksiz doldurup göndermeniz geri dönüş açısından hız kazanmanızı sağlar. Kredi notunuzun durumuna göre değişik faizler ile karşılaşabilirsiniz.
HangiKredi oldukça kolay bir arayüze sahiptir. İhtiyaç duyduğunuz kredi tutarını girip vade süresini seçerek pratik bir şekilde hesaplama yapabilirsiniz. Bu sayede saniyeler içerisinde aylık taksit miktarını ve toplam olarak ne kadar geri ödeme yapacağınızı görebilirsiniz. Dahası, çıkan listedeki bankalara hemen başvurabilirsiniz. Ayrıca, 20.000 TL krediyi 24 ay vadeli olarak temin etmek için bizzat banka şubelerine gidip de başvuru yapabilirsiniz.
Bankaya kredi için başvurmadan önce 20.000 TL kredi 24 ay vade sonunda toplamda ne kadar ettiğini görmek ve geleceği daha net planlamak için mutlaka hesaplanmalı. Genellikle kredi çekilecek kurum tarafından hesaplanan ve kullanıcıya sonucu bildirilen kredi maliyet hesaplama formülü şu şekildedir:
Ödenecek Tutar = Kalan Anapara X Kredi Faiz Oranı + BSMV + KKDF
KKDF yani Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, aylık faiz üzerinden hesaplanmaktadır. Taksit tutarı ile birlikte geri ödenmesi gereken kalemlerden biridir. Banka Sigorta Muameleleri Vergisi yani BSMV ise kredi işlemleri ile ortaya çıkan ve krediyi kullanan kişiden alınıp banka tarafından devlete ödenen vergiye verilen isimdir. Bu verginin aylık faizi 5% olarak hesaplanmaktadır. Ayrıca, dosya masrafı, konut ya da araç sigortası, ferdi kaza ve hayat sigortası, ekspertiz ücreti ve ipotek masrafı gibi ek masraflar da vardır. Bütün bu gider kalemlerinin hepsi birleştirilerek geri ödenecek toplam miktar belirlenmiş olur.
20.000 TL kredi 24 ay vadeli olarak alınabilmesi için diğer tüm kredi başvurularında olduğu gibi bazı şartların yerine getirilmesi gereklidir. Bu şartlar bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Örneğin: 20.000 TL kredi 24 ay Ziraat Bankası üzerinden çekilecekse farklı şartlar, başka bankadan çekilecekse farklı şartlarla karşılaşmak mümkündür.
Bankadan bankaya değişiklik gösteren özel hususlar olduğu gibi genel olarak beklenen şartlar şu şekildedir:
20.000 TL kredi 24 ay vade süreli çekilebilmesi için gerekli belgeler kişinin çalışma durumu ve çalıştığı sektör gibi unsurlar ile farklılıklar gösterir. 20.000 TL kredi 24 ay vadeli olarak çekilebilmesi için gerekli belgeler şu şekildedir:
Özel Sektör Çalışanları İçin Gerekli Belgeler
Kamu Çalışanları İçin Gerekli Belgeler
Emekliler İçin Gerekli Belgeler
Vergi Levhalılar İçin Gerekli Belgeler
13.06.2022
Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomide atılacak yeni adımları açıkladı. Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredisi vadeleri ile ilgili yeni kararlarını duyurdu.
4.04.2022
2 Yorum
Acil nakit ihtiyacını karşılamanın en çok kullanılan yollarından birisi ihtiyaç kredisi. Peki nedir ihtiyaç kredisi, nasıl alınır? Daha da önemlisi cayma hakkı var mı ve ödenememesi durumunda neler yapılabilir?
3.02.2022
0 Yorum
Gazilere verilen krediler faizsiz ya da masrafsız olması ile dikkat çekmektedir. Devlet destekli krediler arasında yer alan bu hizmetin şartları ve kapsamı, her yıl güncellenmekte ve değişmektedir. Bu nedenle düzenli olarak takip edilmesinde fayda vardır. Peki gazilere faizsiz kredi 2022 yılında da verilmeye devam ediyor mu?
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|500,00 TL
|500.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%15,9
|%66,54
|
Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 387,62 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %26,17 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 14.004,32 TL’dir.
0 Yorum