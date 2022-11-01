Tüm bankalar, kullandırdıkları kredileri güvence altına almak için başvuranların daha önceki kredi ödeme düzenlerini kontrol etmek ister. 20.000 TL 24 ay ihtiyaç kredisi almak için öncelikli olarak kredi notunuzun yeterli seviyede olması beklenir. Kredi notu hesaplama işlemi Kredi Kayıt Bürosu yani KKB tarafından yapılmaktadır. 20.000 TL ihtiyaç kredisi 24 ay vade ile veren bankalara başvurmadan önce kredi notunuzu KKB’nin resmi sitesinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca, KKB’nin sunduğu yeni hizmet olan Findeks’i kullanarak da kredi notunuzu öğrenmeniz oldukça kolay.

Kredi notu, kullandığınız krediler ve bankacılık işlemlerindeki performansınıza göre belirlenen bir puan türüdür. Anlık değişimlere açık bir durumda değildir. Kredi notunun düşük ya da yüksek olması uzun süreler içerisinde belirlenmektedir. Düşük kredi notuna sahip olanlar borç durumlarını düzelterek ve eğer varsa kredi ödemelerini düzenli bir şekilde ödeyerek kredi notunu yükseltebilir. Örneğin; 20.000 TL kredi 24 ay vade ile almak isteyen birinin kredi notunun iyi durumda olması gerekir.

