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20.000 TL 24 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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20.000 TL 24 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
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HangiKredi'ye Özel Kampanya Sponsor Banka
Enpara.com HangiKredi'ye Özel Kampanya HangiKrediye Özel Kampanya

Faiz Oranı

%1,63

Aylık Taksit

1.061,92 TL

Toplam Ödeme

25.486,08 TL
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ON Kredi Native Desktop
CEPTETEB CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,64

Aylık Taksit

1.063,42 TL

Toplam Ödeme

25.622,08 TL
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GarantiBBVA İhtiyaç Listeleme TNA Destop
YapıKredi Taksitli Nakit Avans
TEB - Türk Ekonomi Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,64

Aylık Taksit

1.063,42 TL

Toplam Ödeme

25.622,08 TL
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QNB Cardfinans TNA 5.000TL/0 Faiz Desktop
Finansal Rapor - İhtiyaç Listeleme - Native
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Faiz Oranı

%1,74

Aylık Taksit

1.078,50 TL

Toplam Ödeme

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Kuveyttürk İhtiyaç 5.000TL/0 Faiz Native Desktop
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Faiz Oranı

%2,14

Aylık Taksit

1.139,99 TL

Toplam Ödeme

27.469,76 TL
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Garanti BBVA Sonbahar Kredisi Sonbahar Kredisi

Faiz Oranı

%2,52

Aylık Taksit

1.200,11 TL

Toplam Ödeme

28.902,64 TL
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Toplam Ödeme

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Toplam Ödeme

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Faiz Oranı

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Aylık Taksit

1.306,71 TL

Toplam Ödeme

31.461,04 TL
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FastPay FastKredi

Faiz Oranı

%3,23

Aylık Taksit

1.316,78 TL

Toplam Ödeme

31.602,72 TL
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  • 24 Ay Vade Ne Demek?

    24 ay vade, çeşitli sebeplerle alınan banka kredisinin 24 ay içerisinde taksitler halinde ödenmesi anlamına gelir. Bu süreçte faiz ve anaparanın tamamı geri ödenmelidir. İhtiyaç kredisi almak için bankaya müracaat edildiğinde kredi notuna uygun olan ve ödeme seçenekleri makul olan bir miktar kredi temin edilebilir. Örneğin; kredi çekmek isteyen birisi tüm gereksinimleri sağlıyorsa 20.000 TL kredi 24 ay vade ile alınabilir. Taksit ödeme başlangıcı bankadan bankaya değişen bir özelliktir. Genellikle kredi çekildikten 30 gün son ilk taksit ödenmektedir. 20.000 TL kredi 24 ay vade ile alındığında bankaya geri ödenen miktar toplamını ise faiz oranı belirler.

  • 24 Ay Vadeli 20.000 TL İhtiyaç Kredisi İçin Kredi Notunuz Ne Olmalıdır?

    Tüm bankalar, kullandırdıkları kredileri güvence altına almak için başvuranların daha önceki kredi ödeme düzenlerini kontrol etmek ister. 20.000 TL 24 ay ihtiyaç kredisi almak için öncelikli olarak kredi notunuzun yeterli seviyede olması beklenir. Kredi notu hesaplama işlemi Kredi Kayıt Bürosu yani KKB tarafından yapılmaktadır. 20.000 TL ihtiyaç kredisi 24 ay vade ile veren bankalara başvurmadan önce kredi notunuzu KKB’nin resmi sitesinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca, KKB’nin sunduğu yeni hizmet olan Findeks’i kullanarak da kredi notunuzu öğrenmeniz oldukça kolay.

    Kredi notu, kullandığınız krediler ve bankacılık işlemlerindeki performansınıza göre belirlenen bir puan türüdür. Anlık değişimlere açık bir durumda değildir. Kredi notunun düşük ya da yüksek olması uzun süreler içerisinde belirlenmektedir. Düşük kredi notuna sahip olanlar borç durumlarını düzelterek ve eğer varsa kredi ödemelerini düzenli bir şekilde ödeyerek kredi notunu yükseltebilir. Örneğin; 20.000 TL kredi 24 ay vade ile almak isteyen birinin kredi notunun iyi durumda olması gerekir.
     

  • 24 Ay Vadeli 20.000 TL Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

    20.000 TL kredi 24 ay vadeli olarak çeşitli bankalardan temin edilebilir. Kredi çekilirken dikkat edilmesi gereken öncelikli husus bankanın teklif ettiği faiz oranıdır. Kredi notunuz uygun olduğu sürece 20.000 TL kredi 24 ay vade ile veren bankalara başvuru yapabilirsiniz. Çeşitli faiz oranlarına sahip olan 20.000 TL krediyi 24 ay vade süresi veren bankalar ise şu şekildedir.

    • ING Bank
    • Garanti BBVA
    • TEB
    • QNB Finansbank
    • Enpara
    • Türkiye İş Bankası
    • Yapı Kredi
    • VakıfBank
    • Ziraat Bankası
    • Halkbank
    • Albaraka Türk
    • Kuveyt Türk
    • Fastpay
    • Akbank
    • Şekerbank

  • 24 Ay Vadeli 20.000 TL İhtiyaç Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Bankaların neredeyse tamamı günümüzde internet bankacılığı ile kullanıcılarına daha hızlı hizmet sağlar. Bankaların resmi web sitelerinde bulunan ilgili sayfalardaki formu doldurarak 20.000 TL kredi 24 ay vade ile kolaylıkla temin edilebilir. Formu eksiksiz doldurup göndermeniz geri dönüş açısından hız kazanmanızı sağlar. Kredi notunuzun durumuna göre değişik faizler ile karşılaşabilirsiniz.

    HangiKredi oldukça kolay bir arayüze sahiptir. İhtiyaç duyduğunuz kredi tutarını girip vade süresini seçerek pratik bir şekilde hesaplama yapabilirsiniz. Bu sayede saniyeler içerisinde aylık taksit miktarını ve toplam olarak ne kadar geri ödeme yapacağınızı görebilirsiniz. Dahası, çıkan listedeki bankalara hemen başvurabilirsiniz. Ayrıca, 20.000 TL krediyi 24 ay vadeli olarak temin etmek için bizzat banka şubelerine gidip de başvuru yapabilirsiniz.
     

  • 20.000 TL 24 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Maliyet Hesaplama Nasıl Yapılır?

    Bankaya kredi için başvurmadan önce 20.000 TL kredi 24 ay vade sonunda toplamda ne kadar ettiğini görmek ve geleceği daha net planlamak için mutlaka hesaplanmalı. Genellikle kredi çekilecek kurum tarafından hesaplanan ve kullanıcıya sonucu bildirilen kredi maliyet hesaplama formülü şu şekildedir:

    Ödenecek Tutar = Kalan Anapara X Kredi Faiz Oranı + BSMV + KKDF

    KKDF yani Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, aylık faiz üzerinden hesaplanmaktadır. Taksit tutarı ile birlikte geri ödenmesi gereken kalemlerden biridir. Banka Sigorta Muameleleri Vergisi yani BSMV ise kredi işlemleri ile ortaya çıkan ve krediyi kullanan kişiden alınıp banka tarafından devlete ödenen vergiye verilen isimdir. Bu verginin aylık faizi 5% olarak hesaplanmaktadır. Ayrıca, dosya masrafı, konut ya da araç sigortası, ferdi kaza ve hayat sigortası, ekspertiz ücreti ve ipotek masrafı gibi ek masraflar da vardır. Bütün bu gider kalemlerinin hepsi birleştirilerek geri ödenecek toplam miktar belirlenmiş olur.
     

  • 24 Ay Vadeli 20.000 TL İhtiyaç Kredisinin Şartları Nelerdir?

    20.000 TL kredi 24 ay vadeli olarak alınabilmesi için diğer tüm kredi başvurularında olduğu gibi bazı şartların yerine getirilmesi gereklidir. Bu şartlar bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Örneğin: 20.000 TL kredi 24 ay Ziraat Bankası üzerinden çekilecekse farklı şartlar, başka bankadan çekilecekse farklı şartlarla karşılaşmak mümkündür.

    Bankadan bankaya değişiklik gösteren özel hususlar olduğu gibi genel olarak beklenen şartlar şu şekildedir:

    • 18 yaşını doldurmuş olmak
    • Yeterli seviyede kredi notuna sahip olmak
    • Krediyi geri ödeyebilmek için yeterli bir gelire sahip olmak ve bunun belgelenmesi
    • Yeterli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışmış olmak
    • Banka isterse kefil olarak bir kişinin bulunması
    • İpotek verilecek ise eş rızasının da yazılı olarak bankaya iletilmesi
       

  • 24 Ay Vadeli 20.000 TL İhtiyaç Kredisi İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

    20.000 TL kredi 24 ay vade süreli çekilebilmesi için gerekli belgeler kişinin çalışma durumu ve çalıştığı sektör gibi unsurlar ile farklılıklar gösterir. 20.000 TL kredi 24 ay vadeli olarak çekilebilmesi için gerekli belgeler şu şekildedir:

    Özel Sektör Çalışanları İçin Gerekli Belgeler

    • Nüfus cüzdanı ya da kabul edilebilecek bir kimlik belgesi
    • SGK Dökümü
    • Maaş bordrosu
    • İşyeri imza sirküsü
    • İkamet belgesi
    • Araç ruhsatı veya faturası (taşıt kredisi için)
    • Tapu fotokopisi (Konut kredisi için)
    • Ek gelir belgesi (Varsa)

    Kamu Çalışanları İçin Gerekli Belgeler

    • Nüfus cüzdanı ya da kabul edilebilecek bir kimlik belgesi
    • İkamet belgesi
    • Maaş bordrosu
    • Araç ruhsatı veya faturası(taşıt kredisi için)
    • Tapu fotokopisi(Konut kredisi için)
    • Ek gelir belgesi (Varsa)

    Emekliler İçin Gerekli Belgeler

    • Nüfus cüzdanı ya da kabul edilebilecek bir kimlik belgesi
    • İkamet belgesi
    • Emekli aylık dökümü ya da emekli hesabı cüzdanı
    • Tapu fotokopisi (Konut kredisi için)
    • Araç ruhsatı veya faturası (taşıt kredisi için)
    • Ek gelir belgesi (Varsa)

    Vergi Levhalılar İçin Gerekli Belgeler

    • Nüfus cüzdanı ya da kabul edilebilecek bir kimlik belgesi
    • İmza sirküleri
    • Oda kayıt belgesi
    • Güncel vergi levhası
    • Ticaret sicil gazetesi
    • Bilanço ve gelir tablosu
    • Araç ruhsatı veya faturası(taşıt kredisi için)
    • Tapu fotokopisi (Konut kredisi için)
       
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tarih

13.06.2022

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İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
500,00 TL 500.000,00 TL 1 - 36 Ay %15,9 %66,74

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 387,62 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %26,17 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 14.004,32 TL’dir.

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