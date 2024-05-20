Faiz Oranı
Aylık Taksit
8.330,01 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|100.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|575,00 TL
|Faiz Tutarı
|99.920,24 TL
|Toplam Ödeme
|200.495,24 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
8.674,56 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|100.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|500,00 TL
|Faiz Tutarı
|108.189,44 TL
|Toplam Ödeme
|208.689,44 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
8.794,04 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|100.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|575,00 TL
|Faiz Tutarı
|111.056,96 TL
|Toplam Ödeme
|211.631,96 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
8.824,01 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|100.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|575,00 TL
|Faiz Tutarı
|111.776,24 TL
|Toplam Ödeme
|212.351,24 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
8.974,52 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|100.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|575,00 TL
|Faiz Tutarı
|115.388,48 TL
|Toplam Ödeme
|215.963,48 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
9.339,90 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|100.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|500,00 TL
|Faiz Tutarı
|124.157,60 TL
|Toplam Ödeme
|224.657,60 TL
İhtiyaç kredisi, bankaların müşterilerine sunduğu ödenek türlerinden biridir. Aynı zamanda tüketici kredisi adıyla da bilinir. Bu tür krediler, genellikle acil nakit ihtiyacını karşılama amacıyla kullanılır. Bankalar, tüketicilere 1 ila 36 aya varan vadelerle kredi çekme olanağı sunar. Kredi çekmek isteyen banka müşterileri, bütçelerine ve ödeme imkânlarına uygun seçenekleri değerlendirir. Günümüzde neredeyse tüm işlemler bankaya gitmeden dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebilir.
Kredi Kayıt Bürosu; yani KKB notu, banka müşterilerinin kredi alma olasılığını doğrudan etkileyen bir faktördür. Oldukça geniş kapsamlı değerlendirmeler sonucu belirlenen kredi notu, 0 ila 1900 arasında olabilir. Doğrusal olarak ilerleyen bu skor, ne kadar yüksek olursa kredi başvurunuzun olumlu sonuçlanması da o kadar mümkün olur. Örneğin 100.000 TL kredi çekmeyi düşünüyorsanız kredi notunuz mutlaka yüksek olmalıdır.
Bankalar, müşterilerinin ödeme düzenlerini kontrol ederek kullandırdıkları krediyi güvence altına almayı hedefler. Örneğin 100.000 TL krediyi 24 ay vadeli olarak çekmek isterseniz öncelikle kredi puanınıza bakılır. Eğer kredi skorunuz yeterli düzeyde ise 100.00 TL kredi 24 ay vadeli olarak tarafınıza sunulacaktır.
Kullandığınız krediler ve diğer bankacılık işlemlerindeki performansınız kredi notunuzu belirleyen başlıca unsurlardır. Düşük kredi notuna sahip olan banka müşterileri düzenli ödeme yaparak borç durumlarını düzeltebilir, kredi notunu yükseltebilir. Örneğin 100 bin TL krediyi 24 ay vade ile almak isteyen bir tüketicinin skoru 1500 - 1900 arasında ise başvurusunun olumlu sonuçlanması muhtemeldir.
Günümüzde hemen hemen her banka dijital kanallar üzerinden hizmet vererek müşterilerine pratik ve hızlı bir deneyim sunar. İnternet bankacılığı ve mobil uygulamalar ile pek çok işlem yapılabilir, farklı hizmetlerden yararlanılabilir. Dilerseniz bankaların resmî web siteleri üzerinden 24 ay vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Tarafınıza sunulan formları eksiksiz şekilde tamamlamanız hâlinde başvurunuza daha hızlı geri dönüş almanız mümkün olacaktır.
100.000 TL kredi 24 ay vadeli olarak birçok bankadan temin edilebilir. Kredi almayı planlıyorsanız öncelikle farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını ve ödeme planlarını göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir. 100.000 TL 24 aylık ihtiyaç kredisi veren bankalar şu şekilde sıralanabilir:
18 yaşını doldurmuş olan kişiler, 100.000 TL kredi 24 ay vadeli ihtiyaç kredisinden faydalanabilir. Başvuru yapmak için karşılanması gereken başka şartlar da mevcuttur. Belgelenebilir bir gelirin olması, 3 ay sigortalılık süresi ve iyi bir kredi notu ile 100.000 TL kredi 24 ay vade ile alınabilir. HangiKredi kredi hesaplama araçları ile tek bir tıkla farklı bankaların tekliflerini karşılaştırabilir, sizin için en uygun krediyi kolayca bulabilirsiniz.
İhtiyaç kredisi maliyetleri, bankalar tarafından hesaplanarak müşterilere teklif olarak sunulur. Dilerseniz basit bir hesaplama ile 100.000 TL 24 ay kredinin geri ödemesini ve maliyetini belirleyebilir, geleceğe yönelik daha net planlar yapabilirsiniz. Dilerseniz 100.000 TL kredi 24 ay hesaplama işlemini “Ödenecek Tutar = Kalan Anapara x Kredi Faiz Oranı + BSMV + KKDF” formülü üzerinden yapabilirsiniz.
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), aylık faiz üzerinden hesaplanır. Bu miktar, taksit tutarıyla geri ödenen bir kalemdir. Banka Sigorta Muameleleri (BSMV) ise kredi işlemleri ile ortaya çıkan ve devlete %10 aylık faiz üzerinden ödenmesi gereken bir vergidir. Ayrıca ekspertiz ücreti, araç veya konut sigortası ve ipotek masrafı gibi harcamalar da maliyete dâhil olan kalemlerdir. 100.000 TL kredi 24 ay vadeli olarak çekildiğinde geri ödenecek miktar bu şekilde hesaplanabilir.
100.000 TL 24 ay kredi faizi, bankadan bankaya değişiklik arz edebilir. Bankaların 100.00 TL kredi 24 ay vadeli tekliflerinde faiz oranları, %3,79 ile %6,00 arasında değişir. Dilerseniz HangiKredi’nin web sitesinde yer alan ihtiyaç kredisi sorgulama araçlarını kullanabilir, birkaç tıklamayla 20’den fazla bankanın sunduğu teklifleri karşılaştırabilirsiniz. Üstelik tek bir platform üzerinden faiz oranı, aylık taksit ve toplam ödeme tutarı, dosya masrafı gibi pek çok bilgiye ulaşmanız da mümkün olur.
20.05.2024
Gazilere verilen krediler faizsiz ya da masrafsız olması ile dikkat çekmektedir. Devlet destekli krediler arasında yer alan bu hizmetin şartları ve kapsamı, her yıl güncellenmekte ve değişmektedir. Bu nedenle düzenli olarak takip edilmesinde fayda vardır. Peki gazilere faizsiz kredi 2022 yılında da verilmeye devam ediyor mu?
20.05.2024
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Her günün aynı olduğunu düşünecek kadar monotonluktan sıkılan kişiler için farklı ülkeler gezmek, yepyeni bir enerjiye kavuşmanın en iyi yollarındandır.Konsolosluk işlemleriyle uğraşmamak ve onay alana kadar endişe duymamak için vize gerektirmeyen ülkelere seyahat edebilirsiniz. Sizin için hazırlanan bu yazıda vize almadan gidebileceğiniz ülkeleri öğrenebilirsiniz.
11.03.2024
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Kredi çekmek isteyenler için aracılık görevi üstlenen PTT, başvurunuzu ilgili bankaya yönlendirir ve başvurunuz banka tarafından değerlendirilir. Kredi başvurunuz banka tarafından onaylanırsa sözleşme imzalayarak kredinizi anında PTT şubesinden kullanabilirsiniz.
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|500,00 TL
|1.000.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%0,01
|%152,95
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Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi/finansmanı çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz/kar payı oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 57,50 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,39 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.057,50 TL’dir.
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