İhtiyaç kredisi, bankaların müşterilerine sunduğu ödenek türlerinden biridir. Aynı zamanda tüketici kredisi adıyla da bilinir. Bu tür krediler, genellikle acil nakit ihtiyacını karşılama amacıyla kullanılır. Bankalar, tüketicilere 1 ila 36 aya varan vadelerle kredi çekme olanağı sunar. Kredi çekmek isteyen banka müşterileri, bütçelerine ve ödeme imkânlarına uygun seçenekleri değerlendirir. Günümüzde neredeyse tüm işlemler bankaya gitmeden dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebilir.

Kredi Kayıt Bürosu; yani KKB notu, banka müşterilerinin kredi alma olasılığını doğrudan etkileyen bir faktördür. Oldukça geniş kapsamlı değerlendirmeler sonucu belirlenen kredi notu, 0 ila 1900 arasında olabilir. Doğrusal olarak ilerleyen bu skor, ne kadar yüksek olursa kredi başvurunuzun olumlu sonuçlanması da o kadar mümkün olur. Örneğin 100.000 TL kredi çekmeyi düşünüyorsanız kredi notunuz mutlaka yüksek olmalıdır.

Bankalar, müşterilerinin ödeme düzenlerini kontrol ederek kullandırdıkları krediyi güvence altına almayı hedefler. Örneğin 100.000 TL krediyi 24 ay vadeli olarak çekmek isterseniz öncelikle kredi puanınıza bakılır. Eğer kredi skorunuz yeterli düzeyde ise 100.00 TL kredi 24 ay vadeli olarak tarafınıza sunulacaktır.

Kullandığınız krediler ve diğer bankacılık işlemlerindeki performansınız kredi notunuzu belirleyen başlıca unsurlardır. Düşük kredi notuna sahip olan banka müşterileri düzenli ödeme yaparak borç durumlarını düzeltebilir, kredi notunu yükseltebilir. Örneğin 100 bin TL krediyi 24 ay vade ile almak isteyen bir tüketicinin skoru 1500 - 1900 arasında ise başvurusunun olumlu sonuçlanması muhtemeldir.