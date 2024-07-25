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100.000 TL 24 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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100.000 TL 24 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
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BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir. Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu kampanya ilk defa Enparalı olacak kişiler için geçerlidir. İlk defa Enparalı olacak kişiler de kredi başvurusunun onaylanması durumunda kampanyadan yararlanabilir. Detaylar www.qnbfinansbank.enpara.com’da
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Enpara-İhtiyaç Kredisi-Listeleme-20K 3Ay 0Faiz-All Desktop
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BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Detaylar www.qnbfinansbank.com’da
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QNB %0 Faiz 30K İhtiyaç Listeme Desktop
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BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Detaylar: www.akbank.com'da
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Akbank 0 Faiz 20.000 TL Native Desktop
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BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir. Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Detaylar www.garantibbva.com.tr’de
hangikredi.com
Garanti İhtiyaç Listeleme 20K Native Desktop
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BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Detaylar:www.isbank.com.tr'de.
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İş Bankası İhtiyaç Listeleme 25K 0 Faiz ay Desktop
İhtiyaç Kredisi Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0 (Faizsiz)

Vade

6 Ay

Tutar

10.000 TL

Yeni Müşterilere Özel Müşteri Ol N Kolay %0 Faiz İhtiyaç Kredisi Listeleme Desktop Faizsiz
N Kolay Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hoş Geldin Kredi Kampanyası kapsamında sunulan, aylık %0’dan başlayan faiz oranı, 10.000 TL ve 6 ay vade için, sigortalı olmak koşulu ile, Findeks notu 1879 ve üzerinde olan ve Banka ile yeni çalışmaya başlamış kişiler için, tüm dijital kanallarda; teb.com.tr, cepteteb.com.tr, İnternet Şubesi ve CEPTETEB Mobil’de geçerlidir. Detaylara banka web sitesinden ulaşabilirsiniz.
hangikredi.com
CEPTETEB 25K 0 Faiz İhtiyaç Listeleme Desktop
ING 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%3,74

Aylık Taksit

7.150,11 TL

Toplam Ödeme

172.102,64 TL
Detay Hemen Başvur
NBanka İhtiyaç Listeleme Desktop
CEPTETEB Hoş Geldin Kampanyası Hoş Geldin Kampanyası

Faiz Oranı

%3,74

Aylık Taksit

7.150,11 TL

Toplam Ödeme

172.177,64 TL
Detay Hemen Başvur
TEB - Türk Ekonomi Bankası Hoş Geldin Kampanyası Hoş Geldin Kampanyası

Faiz Oranı

%3,74

Aylık Taksit

7.150,11 TL

Toplam Ödeme

172.177,64 TL
Detay Hemen Başvur
ON Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,74

Aylık Taksit

7.150,11 TL

Toplam Ödeme

171.602,64 TL
Detay Hemen Başvur
Finansal Rapor - İhtiyaç Listeleme - Native- Desktop
Akbank 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%4,17

Aylık Taksit

7.546,73 TL

Toplam Ödeme

181.696,52 TL
Detay Hemen Başvur
İş Bankası İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%4,25

Aylık Taksit

7.621,61 TL

Toplam Ödeme

183.493,64 TL
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Vakıf Katılım İhtiyaç Finansmanı İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%4,29

Aylık Taksit

7.659,18 TL

Toplam Ödeme

184.320,32 TL
Detay Hemen Başvur
Garanti BBVA Yaz Kredisi Yaz Kredisi

Faiz Oranı

%4,34

Aylık Taksit

7.706,26 TL

Toplam Ödeme

185.525,24 TL
Detay Hemen Başvur
Enpara.com Enpara.com İhtiyaç Kredisi Enpara.com İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%4,39

Aylık Taksit

7.753,48 TL

Toplam Ödeme

186.083,52 TL
Detay Hemen Başvur
QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%4,39

Aylık Taksit

7.753,48 TL

Toplam Ödeme

186.658,52 TL
Detay Hemen Başvur
Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%4,39

Aylık Taksit

7.753,48 TL

Toplam Ödeme

186.658,52 TL
Detay Hemen Başvur
N Kolay 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%5,99

Aylık Taksit

9.329,67 TL

Toplam Ödeme

224.487,08 TL
Detay Hemen Başvur
Calculation Icon Aylık Taksite
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Interest Icon Faiz Oranına
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Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Faiz Oranı

%4,54

Aylık Taksit

7.895,89 TL

Toplam Ödeme

190.001,36 TL
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ICBC Bank Turkey Hesaplı Kredi

Faiz Oranı

%4,99

Aylık Taksit

8.330,01 TL

Toplam Ödeme

200.495,24 TL
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Halkbank Hızlı Kredi

Faiz Oranı

%5,44

Aylık Taksit

8.774,08 TL

Toplam Ödeme

211.152,92 TL
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HSBC İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%5,49

Aylık Taksit

8.824,01 TL

Toplam Ödeme

212.351,24 TL
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  • 24 Ay Vadeli 100.000 TL İhtiyaç Kredisi İçin Kredi Notu Kaç Olmalı?

    İhtiyaç kredisi, bankaların müşterilerine sunduğu ödenek türlerinden biridir. Aynı zamanda tüketici kredisi adıyla da bilinir. Bu tür krediler, genellikle acil nakit ihtiyacını karşılama amacıyla kullanılır. Bankalar, tüketicilere 1 ila 36 aya varan vadelerle kredi çekme olanağı sunar. Kredi çekmek isteyen banka müşterileri, bütçelerine ve ödeme imkânlarına uygun seçenekleri değerlendirir. Günümüzde neredeyse tüm işlemler bankaya gitmeden dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebilir.

    Kredi Kayıt Bürosu; yani KKB notu, banka müşterilerinin kredi alma olasılığını doğrudan etkileyen bir faktördür. Oldukça geniş kapsamlı değerlendirmeler sonucu belirlenen kredi notu, 0 ila 1900 arasında olabilir. Doğrusal olarak ilerleyen bu skor, ne kadar yüksek olursa kredi başvurunuzun olumlu sonuçlanması da o kadar mümkün olur. Örneğin 100.000 TL kredi çekmeyi düşünüyorsanız kredi notunuz mutlaka yüksek olmalıdır.

    Bankalar, müşterilerinin ödeme düzenlerini kontrol ederek kullandırdıkları krediyi güvence altına almayı hedefler. Örneğin 100.000 TL krediyi 24 ay vadeli olarak çekmek isterseniz öncelikle kredi puanınıza bakılır. Eğer kredi skorunuz yeterli düzeyde ise 100.00 TL kredi 24 ay vadeli olarak tarafınıza sunulacaktır.

    Kullandığınız krediler ve diğer bankacılık işlemlerindeki performansınız kredi notunuzu belirleyen başlıca unsurlardır. Düşük kredi notuna sahip olan banka müşterileri düzenli ödeme yaparak borç durumlarını düzeltebilir, kredi notunu yükseltebilir. Örneğin 100 bin TL krediyi 24 ay vade ile almak isteyen bir tüketicinin skoru 1500 - 1900 arasında ise başvurusunun olumlu sonuçlanması muhtemeldir.

  • 24 Ay Vadeli 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar Hangileri?

    100.000 TL kredi 24 ay vadeli olarak birçok bankadan temin edilebilir. Kredi almayı planlıyorsanız öncelikle farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını ve ödeme planlarını göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir. 100.000 TL 24 aylık ihtiyaç kredisi veren bankalar şu şekilde sıralanabilir:

    • ING Bank
    • Garanti BBVA
    • TEB
    • QNB Finansbank
    • Enpara
    • Türkiye İş Bankası
    • Yapı Kredi
    • VakıfBank
    • Ziraat Bankası
    • Halkbank
    • Albaraka Türk
    • Kuveyt Türk
    • Fastpay
    • Akbank
    • Şekerbank

    18 yaşını doldurmuş olan kişiler, 100.000 TL kredi 24 ay vadeli ihtiyaç kredisinden faydalanabilir. Başvuru yapmak için karşılanması gereken başka şartlar da mevcuttur. Belgelenebilir bir gelirin olması, 3 ay sigortalılık süresi ve iyi bir kredi notu ile 100.000 TL kredi 24 ay vade ile alınabilir. HangiKredi kredi hesaplama araçları ile tek bir tıkla farklı bankaların tekliflerini karşılaştırabilir, sizin için en uygun krediyi kolayca bulabilirsiniz.

  • 24 Ay Vadeli 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Günümüzde hemen hemen her banka dijital kanallar üzerinden hizmet vererek müşterilerine pratik ve hızlı bir deneyim sunar. İnternet bankacılığı ve mobil uygulamalar ile pek çok işlem yapılabilir, farklı hizmetlerden yararlanılabilir. Dilerseniz bankaların resmî web siteleri üzerinden 24 ay vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Tarafınıza sunulan formları eksiksiz şekilde tamamlamanız hâlinde başvurunuza daha hızlı geri dönüş almanız mümkün olacaktır.

  • 100.000 TL 24 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Maliyet Hesaplama Nasıl Yapılır?

    İhtiyaç kredisi maliyetleri, bankalar tarafından hesaplanarak müşterilere teklif olarak sunulur. Dilerseniz basit bir hesaplama ile 100.000 TL 24 ay kredinin geri ödemesini ve maliyetini belirleyebilir, geleceğe yönelik daha net planlar yapabilirsiniz. Dilerseniz 100.000 TL kredi 24 ay hesaplama işlemini “Ödenecek Tutar = Kalan Anapara x Kredi Faiz Oranı + BSMV + KKDF” formülü üzerinden yapabilirsiniz.

    Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), aylık faiz üzerinden hesaplanır. Bu miktar, taksit tutarıyla geri ödenen bir kalemdir. Banka Sigorta Muameleleri (BSMV) ise kredi işlemleri ile ortaya çıkan ve devlete %10 aylık faiz üzerinden ödenmesi gereken bir vergidir. Ayrıca ekspertiz ücreti, araç veya konut sigortası ve ipotek masrafı gibi harcamalar da maliyete dâhil olan kalemlerdir. 100.000 TL kredi 24 ay vadeli olarak çekildiğinde geri ödenecek miktar bu şekilde hesaplanabilir.

  • 24 ay Vadeli 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Neler?

    100.000 TL 24 ay kredi faizi, bankadan bankaya değişiklik arz edebilir. Bankaların 100.00 TL kredi 24 ay vadeli tekliflerinde faiz oranları, %3,74 ile %5,99 arasında değişir. Dilerseniz HangiKredi’nin web sitesinde yer alan ihtiyaç kredisi sorgulama araçlarını kullanabilir, birkaç tıklamayla 20’den fazla bankanın sunduğu teklifleri karşılaştırabilirsiniz. Üstelik tek bir platform üzerinden faiz oranı, aylık taksit ve toplam ödeme tutarı, dosya masrafı gibi pek çok bilgiye ulaşmanız da mümkün olur.

BES Teminatlı İhtiyaç Kredisi Nedir?
tarih

25.07.2024

yorumlar

0 Yorum

BES Teminatlı İhtiyaç Kredisi Nedir?

Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılan düzenlemeye göre, artık BES birikimleri teminat gösterilerek banka kredisi kullanılabiliyor. BES teminatlı kredi kullanımı uygulaması 3 Haziran 2024 itibarıyla başladı.
Gazilere Faizsiz Kredi
tarih

20.05.2024

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0 Yorum

Gazilere Faizsiz Kredi

Gazilere verilen krediler faizsiz ya da masrafsız olması ile dikkat çekmektedir. Devlet destekli krediler arasında yer alan bu hizmetin şartları ve kapsamı, her yıl güncellenmekte ve değişmektedir. Bu nedenle düzenli olarak takip edilmesinde fayda vardır. Peki gazilere faizsiz kredi 2022 yılında da verilmeye devam ediyor mu?
2024 Yılında Vize İstemeyen Ülkeler Hangileridir?
tarih

20.05.2024

yorumlar

0 Yorum

2024 Yılında Vize İstemeyen Ülkeler Hangileridir?

Her günün aynı olduğunu düşünecek kadar monotonluktan sıkılan kişiler için farklı ülkeler gezmek, yepyeni bir enerjiye kavuşmanın en iyi yollarındandır.Konsolosluk işlemleriyle uğraşmamak ve onay alana kadar endişe duymamak için vize gerektirmeyen ülkelere seyahat edebilirsiniz. Sizin için hazırlanan bu yazıda vize almadan gidebileceğiniz ülkeleri öğrenebilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
1.000,00 TL 1.000.000,00 TL 1 - 36 Ay %0,01 %151,23

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi/finansmanı çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz/kar payı oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 57,50 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,39 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.057,50 TL’dir.

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