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50.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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50.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
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QNB-İhtiyaç Kredisi-Listeleme-55K 3-3Ay 0Faiz Desktop Faizsiz Fırsat Sponsor
Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0 (Faizsiz)

Toplam

55.000 TL

  • 3 ay vadeli, 30.000 TL ihtiyaç kredisi!
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!
Koşullar

Toplam

55.000 TL

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QNB Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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Enpara-İhtiyaç Kredisi-Listeleme-35K 6Ay 0Faiz-All Desktop Faizsiz Fırsat Sponsor
Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0 (Faizsiz)

Tutar

35.000 TL

  • 6 aya varan vade ile, 35.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi!
Koşullar

Tutar

35.000 TL

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Enpara.com Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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Akbank-İhtiyaç Kredisi-Listeleme-55K 3-6Ay 0Faiz-Desktop Faizsiz Fırsat Sponsor
Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0 (Faizsiz)

Toplam

55.000 TL

  • 6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan Kredi!  
  • 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans!
Koşullar

Toplam

55.000 TL

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Akbank Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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Garanti-İhtiyaç Kredisi-Listeleme-50K 3-6Ay 0Faiz-All Faizsiz Fırsat Sponsor
Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0 (Faizsiz)

Toplam

50.000 TL

  • 6 ay vadeli, 25.000 TL kredi!
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!
Koşullar

Toplam

50.000 TL

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Garanti BBVA Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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İşBankası-İhtiyaç Kredisi-Listeleme-55K 3Ay 0Faiz-All Faizsiz Fırsat Sponsor
Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0 (Faizsiz)

Tutar

55.000 TL

  • 3 ay vadel 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans!
  • 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap!
Koşullar

Tutar

55.000 TL

Müşteri Ol
Kampanyaya dair ayrıntılı bilgi ve değerlendirme detayına “koşullar” butonundan ulaşabilirsiniz
İş Bankası Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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Denizbank-İhtiyaç Kredisi-Listeleme-45K 3-6Ay 0Faiz-All Desktop Faizsiz Fırsat Sponsor
Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0 (Faizsiz)

Toplam

45.000 TL

  • 3 ay vadeli, 20.000 TL'ye varan kredi!
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!
Koşullar

Toplam

45.000 TL

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DenizBank Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0 (Faizsiz)

Toplam

25.000 TL

  • 3 ay vadeli  25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans!
  • Kampanya kodu; JETAVANS
Koşullar

Toplam

25.000 TL

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Yapı Kredi Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

2,99

  • 5.000-50.000 TL arasında geçerli  36 ay vade ile ihtiyaç Kredisi!
Koşullar Hemen Başvur Alternatifbank -İhtiyaç Kredisi-Listeleme-50K 36Ay 0Faiz HangiKredi'ye Özel!
2,99 faiz oranı ile 10-14 şubat tarihleri arasında yapılan başvurular Kredi Skoru Bağımsız olarak fiyatlandırılacaktır.
Alternatif Bank Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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getirfinans İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,55

Aylık Taksit

5.519,44 TL

Toplam Ödeme

66.233,28 TL
Detay Hemen Başvur
NBanka İhtiyaç Listeleme Desktop
Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0 (Faizsiz)

Toplam

20.000 TL

  • 6 ay vadeli 20.000 TL'ye varan kredi!
Koşullar

Toplam

20.000 TL

Hemen Başvur OnBank-İhtiyaç Kredisi-Listeleme-50K 3Ay 0Faiz-All Faizsiz
ON Dijital Bankacılık Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
ikon
Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0 (Faizsiz)

Toplam

55.000 TL

  • 6 ay vadeli, 30.000 TL'ye varan kredi!
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!
Koşullar

Toplam

55.000 TL

Hemen Başvur TEB-İhtiyaç Kredisi-Listeleme-55K 3-6Ay 0Faiz-Desktop Faizsiz
TEB - Türk Ekonomi Bankası Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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Yeni Müşterilere Özel
  • 5.000 TL Bankkart Lira Kazanma Fırsatı!
  • Süper Şube müşterilerine kart aidatı yansıtılmamaktadır.
Koşullar Müşteri Ol
Ziraat Bankası Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0,99

Tutar

50.000 TL

  • 6 ay vadeli, 25.000 TL ihtiyaç kredisi!
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli destek hesap!
Koşullar

Tutar

50.000 TL

Hemen Başvur
ING Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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3 Ay Ertelemeli Finansman

Finansman Oranı

%0

Vade

6 Ay

Toplam

25.000 TL

Koşullar Yeni Müşterilere Özel Hemen Başvur
Yeni Müşterilere Özel
Albaraka Türk Mobil Uygulamasını İndirin
QR kodu okutarak mobil uygulamayı indirebilir, uzaktan müşteri olabilirsiniz.
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ON Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,49

Aylık Taksit

5.494,92 TL

Toplam Ödeme

66.226,54 TL
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Alternatif Bank Dijital İhtiyaç Kredisi Dijital İhtiyaç Kredisi Dijital İhtiyaç Kredisi HangiKredi'ye Özel

Faiz Oranı

%3,49

Aylık Taksit

5.494,92 TL

Toplam Ödeme

66.189,04 TL
Detay Hemen Başvur Dijital İhtiyaç Kredisi HangiKredi'ye Özel

2,99 faiz oranı ile  10-14 şubat tarihleri arasında yapılan başvurular Kredi Skoru Bağımsız olarak fiyatlandırılacaktır.

ING 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%3,74

Aylık Taksit

5.597,45 TL

Toplam Ödeme

67.419,40 TL
Detay Hemen Başvur
DenizBank İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,79

Aylık Taksit

5.618,07 TL

Toplam Ödeme

67.704,34 TL
Detay Hemen Başvur
Türkiye Finans 3 Ay Ertelemeli Finansman 3 Ay Ertelemeli Finansman

Kâr Payı Oranı

%3,92

Aylık Taksit

5.671,86 TL

Toplam Ödeme

68.312,32 TL
Detay Hemen Başvur
N Kolay İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,99

Aylık Taksit

5.700,92 TL

Toplam Ödeme

68.698,54 TL
Detay Hemen Başvur
CEPTETEB Sabit Faizli Kredi Kampanyası Sabit Faizli Kredi Kampanyası Sabit Faizli Kredi Kampanyası HangiKredi'ye Özel

Faiz Oranı

%3,99

Aylık Taksit

5.700,92 TL

Toplam Ödeme

68.698,54 TL
Detay Hemen Başvur Sabit Faizli Kredi Kampanyası HangiKredi'ye Özel
TEB - Türk Ekonomi Bankası Sabit Faizli Kredi Kampanyası Sabit Faizli Kredi Kampanyası Sabit Faizli Kredi Kampanyası HangiKredi'ye Özel

Faiz Oranı

%3,99

Aylık Taksit

5.700,92 TL

Toplam Ödeme

68.698,54 TL
Detay Hemen Başvur Sabit Faizli Kredi Kampanyası HangiKredi'ye Özel
Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%3,99

Aylık Taksit

5.700,92 TL

Toplam Ödeme

68.698,54 TL
Detay Hemen Başvur
Albaraka Türk Dijital Müşterilere Özel Finansman Kart Dijital Müşterilere Özel Finansman Kart

Kâr Payı Oranı

%3,99

Aylık Taksit

5.700,92 TL

Toplam Ödeme

68.698,54 TL
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Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%4,01

Aylık Taksit

5.709,24 TL

Toplam Ödeme

68.798,38 TL
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QNB Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%4,04

Aylık Taksit

5.721,73 TL

Toplam Ödeme

68.948,26 TL
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İş Bankası İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%4,05

Aylık Taksit

5.725,90 TL

Toplam Ödeme

68.998,30 TL
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Akbank İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%4,14

Aylık Taksit

5.763,46 TL

Toplam Ödeme

69.449,02 TL
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Enpara.com Enpara.com İhtiyaç Kredisi Enpara.com İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%4,14

Aylık Taksit

5.763,46 TL

Toplam Ödeme

69.161,52 TL
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Vakıf Katılım İhtiyaç Finansmanı İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%4,29

Aylık Taksit

5.826,33 TL

Toplam Ödeme

70.165,96 TL
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Fibabanka İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%4,95

Aylık Taksit

6.106,89 TL

Toplam Ödeme

73.570,18 TL
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Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

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Kâr Payı Oranı

%3,75

Aylık Taksit

5.601,57 TL

Toplam Ödeme

67.218,84 TL
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ICBC Bank Turkey Hesaplı Kredi

Faiz Oranı

%4,33

Aylık Taksit

5.843,15 TL

Toplam Ödeme

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Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Faiz Oranı

%4,35

Aylık Taksit

5.851,57 TL

Toplam Ödeme

70.468,84 TL
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N Kolay İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%4,99

Aylık Taksit

6.124,10 TL

Toplam Ödeme

73.776,70 TL
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VakıfBank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%5,04

Aylık Taksit

6.145,65 TL

Toplam Ödeme

73.997,80 TL
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Anadolubank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%5,08

Aylık Taksit

6.162,91 TL

Toplam Ödeme

73.954,92 TL
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Halkbank Hızlı Kredi

Faiz Oranı

%5,25

Aylık Taksit

6.236,52 TL

Toplam Ödeme

75.125,74 TL
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HSBC İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%5,49

Aylık Taksit

6.341,14 TL

Toplam Ödeme

76.381,18 TL
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Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%6,50

Aylık Taksit

6.790,26 TL

Toplam Ödeme

81.770,62 TL
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Tüketici Kredilerinde Vade Değişikliği
tarih

12.02.2025

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Tüketici Kredilerinde Vade Değişikliği

Tüketici kredileriyle ilgili tüm faaliyetler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerçekleştirilir. Özerk bir kamu kurumu olan BDDK, Türkiye’de faaliyet gösteren finans kuruluşlarını denetlemekle yükümlüdür. Bankalar gibi finans kuruluşlarıyla ilgili tüm düzenlemeler BDDK’nın sorumluluk alanları içerisindedir.
BES Teminatlı İhtiyaç Kredisi Nedir?
tarih

6.02.2025

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BES Teminatlı İhtiyaç Kredisi Nedir?

Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılan düzenlemeye göre, artık BES birikimleri teminat gösterilerek banka kredisi kullanılabiliyor. BES teminatlı kredi kullanımı uygulaması 3 Haziran 2024 itibarıyla başladı.
İhtiyaç Kredisi mi Nakit Avans mı?
tarih

22.01.2025

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İhtiyaç Kredisi mi Nakit Avans mı?

Bankaların nakit çözüm için sundukları en önemli iki seçenek ihtiyaç kredisi ve nakit avanstır. Kolay bir şekilde alınabilen bu seçenekler ile anlık ihtiyacınıza göre nakit çekebilirsiniz.Nakit avans nedir, nasıl çekilir, faiz oranları nedir, geri ödemesi nasıl yapılır, kredi ve nakit avans arasındaki fark nedir, kredi faiz oranları nelerdir, kredi başvurusunda gerekli belgeler nelerdir gibi soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
250,00 TL 10.000.000,00 TL 1 - 36 Ay %0,01 %172,06

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi/finansmanı çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz/kar payı oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 57,50 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,39 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.057,50 TL’dir.

Güncel faiz oranlarını ve finans dünyası gelişmelerini e-posta adresinizi bırakarak hemen öğrenin.

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