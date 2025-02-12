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Faiz Oranı
%0 (Faizsiz)
Toplam
55.000 TL
Faiz Oranı
%0 (Faizsiz)
Tutar
35.000 TL
Faiz Oranı
%0 (Faizsiz)
Toplam
55.000 TL
Faiz Oranı
%0 (Faizsiz)
Toplam
50.000 TL
Faiz Oranı
%0 (Faizsiz)
Tutar
55.000 TL
Faiz Oranı
%0 (Faizsiz)
Toplam
45.000 TL
Faiz Oranı
%0 (Faizsiz)
Toplam
25.000 TL
Faiz Oranı
2,99
Faiz Oranı
%0 (Faizsiz)
Toplam
20.000 TL
Faiz Oranı
%0 (Faizsiz)
Toplam
55.000 TL
Faiz Oranı
%0,99
Tutar
50.000 TL
Finansman Oranı
%0
Vade
6 Ay
Toplam
25.000 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
5.494,92 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|250,00 TL
|Faiz Tutarı
|15.939,04 TL
|Toplam Ödeme
|66.189,04 TL
2,99 faiz oranı ile 10-14 şubat tarihleri arasında yapılan başvurular Kredi Skoru Bağımsız olarak fiyatlandırılacaktır.
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
5.601,57 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|17.218,84 TL
|Toplam Ödeme
|67.218,84 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
5.843,15 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|287,50 TL
|Faiz Tutarı
|20.117,80 TL
|Toplam Ödeme
|70.405,30 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
5.851,57 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|250,00 TL
|Faiz Tutarı
|20.218,84 TL
|Toplam Ödeme
|70.468,84 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
6.124,10 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|287,50 TL
|Faiz Tutarı
|23.489,20 TL
|Toplam Ödeme
|73.776,70 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
6.145,65 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|250,00 TL
|Faiz Tutarı
|23.747,80 TL
|Toplam Ödeme
|73.997,80 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
6.162,91 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Faiz Tutarı
|23.954,92 TL
|Toplam Ödeme
|73.954,92 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
6.236,52 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|287,50 TL
|Faiz Tutarı
|24.838,24 TL
|Toplam Ödeme
|75.125,74 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
6.341,14 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|287,50 TL
|Faiz Tutarı
|26.093,68 TL
|Toplam Ödeme
|76.381,18 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
6.790,26 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|287,50 TL
|Faiz Tutarı
|31.483,12 TL
|Toplam Ödeme
|81.770,62 TL
12.02.2025
Tüketici kredileriyle ilgili tüm faaliyetler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerçekleştirilir. Özerk bir kamu kurumu olan BDDK, Türkiye’de faaliyet gösteren finans kuruluşlarını denetlemekle yükümlüdür. Bankalar gibi finans kuruluşlarıyla ilgili tüm düzenlemeler BDDK’nın sorumluluk alanları içerisindedir.
6.02.2025
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Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılan düzenlemeye göre, artık BES birikimleri teminat gösterilerek banka kredisi kullanılabiliyor. BES teminatlı kredi kullanımı uygulaması 3 Haziran 2024 itibarıyla başladı.
22.01.2025
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Bankaların nakit çözüm için sundukları en önemli iki seçenek ihtiyaç kredisi ve nakit avanstır. Kolay bir şekilde alınabilen bu seçenekler ile anlık ihtiyacınıza göre nakit çekebilirsiniz.Nakit avans nedir, nasıl çekilir, faiz oranları nedir, geri ödemesi nasıl yapılır, kredi ve nakit avans arasındaki fark nedir, kredi faiz oranları nelerdir, kredi başvurusunda gerekli belgeler nelerdir gibi soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|250,00 TL
|10.000.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%0,01
|%172,06
|
Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi/finansmanı çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz/kar payı oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 57,50 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,39 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.057,50 TL’dir.
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