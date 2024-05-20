BİLGİLENDİRME

Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir. Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Hoş Geldin Kredi Kampanyası kapsamında sunulan, aylık %0’dan başlayan faiz oranı, 10.000 TL ve 6 ay vade için, sigortalı olmak koşulu ile, Findeks notu 1750 ve üzerinde olan ve Banka ile yeni çalışmaya başlamış kişiler için, 01-31 Mayıs 2024 tarih aralığında, tüm dijital kanallarda; teb.com.tr, cepteteb.com.tr, İnternet Şubesi ve CEPTETEB Mobil’de geçerlidir.