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50.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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50.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
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BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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QNB %0 Faiz 30K İhtiyaç Listeme Desktop
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir. Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu kampanya ilk defa Enparalı olacak kişiler için geçerlidir. İlk defa Enparalı olacak kişiler de kredi başvurusunun onaylanması durumunda kampanyadan yararlanabilir.
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Enpara İhtiyaç 20K %0 Desktop
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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Akbank 0 Faiz 20.000 TL Native Desktop
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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Garanti İhtiyaç Listeleme 30K Native Desktop
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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İş Bankası İhtiyaç Listeleme 25K 0 Faiz ay Desktop
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Hoş Geldin Kredi Kampanyası kapsamında sunulan, aylık %0’dan başlayan faiz oranı, 10.000 TL ve 6 ay vade için, sigortalı olmak koşulu ile, Findeks notu 1750 ve üzerinde olan ve Banka ile yeni çalışmaya başlamış kişiler için, 01-31 Mayıs 2024 tarih aralığında, tüm dijital kanallarda; teb.com.tr, cepteteb.com.tr, İnternet Şubesi ve CEPTETEB Mobil’de geçerlidir.
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CEPTETEB 35K 0 Faiz İhtiyaç Listeleme Desktop
HangiKredi KOBİ İhtiyaç Listeleme Native
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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Denizbank İhtiyaç Listeleme 25K Desktop
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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Ziraat 1.000 TL İhtiyaç Listeleme Desktop
CEPTETEB Hoş Geldin Kampanyası Hoş Geldin Kampanyası

Faiz Oranı

%3,89

Aylık Taksit

5.659,42 TL

Toplam Ödeme

68.200,54 TL
Detay Hemen Başvur
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka finansman tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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Albaraka İhtiyaç Listeleme %0 Faiz 15.000 TL Desktop
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kampanya faiz oranından sadece son 30 gün içerisinde ilk defa ON’lu olacak ve 1850+ KKB skorundaki müşteriler talebe bağlı hayat sigortalı olacak şekilde 10.000 TL’ye kadar 6 aya varan taksitlerle yararlanılabilir.
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ON %0 Faiz 10K İhtiyaç Listeleme Native Desktop
TEB - Türk Ekonomi Bankası Hoş Geldin Kampanyası Hoş Geldin Kampanyası

Faiz Oranı

%3,89

Aylık Taksit

5.659,42 TL

Toplam Ödeme

68.200,54 TL
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Albaraka Türk Pratik Finansman Kart Pratik Finansman Kart

Kâr Payı Oranı

%3,99

Aylık Taksit

5.700,92 TL

Toplam Ödeme

68.698,54 TL
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ING 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%4,24

Aylık Taksit

5.805,33 TL

Toplam Ödeme

69.913,96 TL
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Finansal Rapor - İhtiyaç Listeleme - Native- Desktop
Garanti BBVA Bahar Kredisi Bahar Kredisi

Faiz Oranı

%4,34

Aylık Taksit

5.847,36 TL

Toplam Ödeme

70.455,82 TL
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QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%4,49

Aylık Taksit

5.910,67 TL

Toplam Ödeme

71.215,54 TL
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İş Bankası İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%4,55

Aylık Taksit

5.936,09 TL

Toplam Ödeme

71.520,58 TL
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Akbank 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%4,57

Aylık Taksit

5.944,58 TL

Toplam Ödeme

71.622,46 TL
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Enpara.com Enpara.com İhtiyaç Kredisi Enpara.com İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%4,79

Aylık Taksit

6.038,29 TL

Toplam Ödeme

72.459,48 TL
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Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%5,29

Aylık Taksit

6.253,90 TL

Toplam Ödeme

75.334,30 TL
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Vakıf Katılım İhtiyaç Finansmanı İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%5,79

Aylık Taksit

6.473,07 TL

Toplam Ödeme

77.926,84 TL
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N Kolay 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%5,99

Aylık Taksit

6.561,71 TL

Toplam Ödeme

79.028,02 TL
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ON Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%5,99

Aylık Taksit

6.561,71 TL

Toplam Ödeme

78.740,52 TL
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Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

Anadolubank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%4,99

Aylık Taksit

6.124,10 TL

Toplam Ödeme

73.489,20 TL
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ICBC Bank Turkey Hesaplı Kredi

Faiz Oranı

%4,99

Aylık Taksit

6.124,10 TL

Toplam Ödeme

73.776,70 TL
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Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Faiz Oranı

%5,34

Aylık Taksit

6.275,65 TL

Toplam Ödeme

75.557,80 TL
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VakıfBank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%5,40

Aylık Taksit

6.301,81 TL

Toplam Ödeme

75.871,72 TL
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HSBC İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%5,49

Aylık Taksit

6.341,14 TL

Toplam Ödeme

76.381,18 TL
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Halkbank Hızlı Kredi

Faiz Oranı

%5,60

Aylık Taksit

6.389,37 TL

Toplam Ödeme

76.959,94 TL
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Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%5,89

Aylık Taksit

6.517,32 TL

Toplam Ödeme

78.495,34 TL
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Alternatif Bank Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%6,00

Aylık Taksit

6.566,16 TL

Toplam Ödeme

79.043,92 TL
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Gazilere Faizsiz Kredi
tarih

20.05.2024

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Gazilere Faizsiz Kredi

Gazilere verilen krediler faizsiz ya da masrafsız olması ile dikkat çekmektedir. Devlet destekli krediler arasında yer alan bu hizmetin şartları ve kapsamı, her yıl güncellenmekte ve değişmektedir. Bu nedenle düzenli olarak takip edilmesinde fayda vardır. Peki gazilere faizsiz kredi 2022 yılında da verilmeye devam ediyor mu?
2024 Yılında Vize İstemeyen Ülkeler Hangileridir?
tarih

20.05.2024

yorumlar

0 Yorum

2024 Yılında Vize İstemeyen Ülkeler Hangileridir?

Her günün aynı olduğunu düşünecek kadar monotonluktan sıkılan kişiler için farklı ülkeler gezmek, yepyeni bir enerjiye kavuşmanın en iyi yollarındandır.Konsolosluk işlemleriyle uğraşmamak ve onay alana kadar endişe duymamak için vize gerektirmeyen ülkelere seyahat edebilirsiniz. Sizin için hazırlanan bu yazıda vize almadan gidebileceğiniz ülkeleri öğrenebilirsiniz.
PTT İhtiyaç Kredisi
tarih

11.03.2024

yorumlar

230 Yorum

PTT İhtiyaç Kredisi

Kredi çekmek isteyenler için aracılık görevi üstlenen PTT, başvurunuzu ilgili bankaya yönlendirir ve başvurunuz banka tarafından değerlendirilir. Kredi başvurunuz banka tarafından onaylanırsa sözleşme imzalayarak kredinizi anında PTT şubesinden kullanabilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
250,00 TL 1.000.000,00 TL 1 - 36 Ay %0,01 %156,47

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi/finansmanı çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz/kar payı oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 57,50 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,39 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.057,50 TL’dir.

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