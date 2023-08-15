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50.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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50.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
tarih

Yeni Müşterilere Özel Sponsor Banka
QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%1,99

Aylık Taksit

4.900,07 TL

Toplam Ödeme

59.088,34 TL
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Enpara.com İhtiyaç Kredisi Sponsor Banka
Enpara.com Enpara.com İhtiyaç Kredisi HangiKrediye Özel Kampanya

Faiz Oranı

%2,28

Aylık Taksit

5.012,32 TL

Toplam Ödeme

60.147,84 TL
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Akbank 0 Faiz 15.000 TL Native Desktop
Yeni Müşterilere Özel Sponsor Banka
ING Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%1,99

Aylık Taksit

4.900,07 TL

Toplam Ödeme

59.050,84 TL
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QNB - DOB İhtiyaç Kredisi Listeleme 10K 0 Faiz Desktop
Garanti İhtiyaç Listeleme 10.000 TNA Native Desktop
YKB 15K TNA İhtiyaç Listeleme QR Desktop
Denizbank Kredi 1,89 İhtiyaç Listeleme Desktop
CEPTETEB CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,98

Aylık Taksit

4.896,22 TL

Toplam Ödeme

59.042,14 TL
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TEB - Türk Ekonomi Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,98

Aylık Taksit

4.896,22 TL

Toplam Ödeme

59.042,14 TL
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Kuveyttürk İhtiyaç 10.000TL/0 Faiz Native Desktop
Vakıf Katılım İhtiyaç Finansmanı İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%2,09

Aylık Taksit

4.938,62 TL

Toplam Ödeme

59.513,44 TL
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Alternatif Bank Dijital İhtiyaç Kredisi Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%2,60

Aylık Taksit

5.137,72 TL

Toplam Ödeme

61.902,64 TL
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Akbank Direkt Kredi Direkt Kredi

Faiz Oranı

%2,64

Aylık Taksit

5.153,51 TL

Toplam Ödeme

62.129,62 TL
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İş Bankası İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%2,75

Aylık Taksit

5.197,06 TL

Toplam Ödeme

62.652,22 TL
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Türkiye Finans 3 Ay Ertelemeli Finansman 3 Ay Ertelemeli Finansman

Kâr Payı Oranı

%3,29

Aylık Taksit

5.413,59 TL

Toplam Ödeme

64.963,08 TL
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Garanti BBVA Yaz Kredisi Yaz Kredisi

Faiz Oranı

%3,61

Aylık Taksit

5.544,02 TL

Toplam Ödeme

66.815,74 TL
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Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%3,74

Aylık Taksit

5.597,45 TL

Toplam Ödeme

67.456,90 TL
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N Kolay 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%4,89

Aylık Taksit

6.081,13 TL

Toplam Ödeme

73.261,06 TL
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Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

VakıfBank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%2,75

Aylık Taksit

5.197,06 TL

Toplam Ödeme

62.614,72 TL
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Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Faiz Oranı

%2,84

Aylık Taksit

5.232,83 TL

Toplam Ödeme

63.043,96 TL
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Halkbank Hızlı Kredi

Faiz Oranı

%2,89

Aylık Taksit

5.252,76 TL

Toplam Ödeme

63.320,62 TL
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Albaraka Türk İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%2,99

Aylık Taksit

5.292,74 TL

Toplam Ödeme

63.800,38 TL
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ICBC Bank Turkey Hesaplı Kredi

Faiz Oranı

%3,29

Aylık Taksit

5.413,59 TL

Toplam Ödeme

65.250,58 TL
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Fibabanka İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,36

Aylık Taksit

5.441,98 TL

Toplam Ödeme

65.591,26 TL
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Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,75

Aylık Taksit

5.601,57 TL

Toplam Ödeme

67.506,34 TL
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HSBC İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,90

Aylık Taksit

5.663,56 TL

Toplam Ödeme

68.250,22 TL
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Odea İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%4,99

Aylık Taksit

6.124,10 TL

Toplam Ödeme

73.776,70 TL
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Tatil Kredisi Nedir ve Nasıl Alınır?
tarih

15.08.2023

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Tatil Kredisi Nedir ve Nasıl Alınır?

Yoğun geçen günlerin ardından tatil yaparak dinlenmek isteyebilirsiniz ancak planladığınız tatili gerçekleştirmek için öncelikle maddi açıdan hazırlıklı olmalısınız.Tatil destek kredisi, kamu bankaları tarafından verilir. Kullanım ve ödeme şekli gibi yönleriyle emsallerinden ayrılır. Bu kredi türünde toplam tutarın %80’i konaklama bedeli olarak seyahat acentesine aktarılır. Kalan %20’lik kısım ise diğer harcamalar için kullanılır. 
Mikrofinans Nedir?
tarih

15.08.2023

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Mikrofinans Nedir?

Mikrofinans kuruluşları, finansal kaynakları çeşitli yöntemlerle yoksullukla mücadele amacı doğrultusunda kullanan kurumlara verilen genel isimdir. Çok düşük gelirli kişilere finansal yardımlar sağlayan mikrofinans kuruluşları, yerel kalkınmanın önemli dinamiklerinden biridir. Bu yazıdan mikrofinans ve uygulamanın işleyişi hakkında tüm merak ettiklerinize kolayca ulaşabilirsiniz.
İşletme Kredisi Nedir?
tarih

14.08.2023

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İşletme Kredisi Nedir?

Kalkınmayı desteklemek amacıyla çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmecilere bankalar aracılığıyla finansal destek sağlanır. İşletmelerin sermaye ihtiyaçlarını gidermelerini sağlayan işletme kredileri, iş yeri sahiplerine rahat bir soluk aldırır. Uygun ödeme şartlarıyla ön plana çıkan işletme kredisinin birden fazla türü bulunur. İşletme kredileri hakkında daha fazla bilgiyi yazımızın devamında öğrenebilirsiniz. 

İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
500,00 TL 500.000,00 TL 1 - 36 Ay %0 %140,84

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 0,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,00 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.000,08 TL’dir.

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