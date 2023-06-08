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50.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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50.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
tarih

Yeni Müşterilere Özel Kredi Sponsor Banka
ING Yeni Müşterilere Özel Kredi Yeni Müşterilere Özel Kredi

Faiz Oranı

%1,99

Aylık Taksit

4.870,67 TL

Toplam Ödeme

58.698,04 TL
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Enpara.com İhtiyaç Kredisi Sponsor Banka
Enpara.com Enpara.com İhtiyaç Kredisi HangiKrediye Özel Kampanya

Faiz Oranı

%2,28

Aylık Taksit

4.978,23 TL

Toplam Ödeme

59.738,76 TL
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Akbank 0 Faiz 15.000 TL Native Desktop
Yeni Müşterilere Özel Sponsor Banka
QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%2,50

Aylık Taksit

5.060,66 TL

Toplam Ödeme

60.977,92 TL
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Garanti İhtiyaç Listeleme 10.000 TNA Native Desktop
Vakıf Katılım İhtiyaç Finansmanı İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%2,09

Aylık Taksit

4.907,62 TL

Toplam Ödeme

59.141,44 TL
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TEB - Türk Ekonomi Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%2,28

Aylık Taksit

4.978,23 TL

Toplam Ödeme

59.988,76 TL
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Akbank Direkt Kredi Direkt Kredi

Faiz Oranı

%2,58

Aylık Taksit

5.090,81 TL

Toplam Ödeme

61.364,72 TL
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İş Bankası İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%2,70

Aylık Taksit

5.136,21 TL

Toplam Ödeme

61.884,52 TL
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Garanti BBVA Bayram Kredisi Bayram Kredisi

Faiz Oranı

%3,21

Aylık Taksit

5.331,47 TL

Toplam Ödeme

64.227,64 TL
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Türkiye Finans İhtiyaç Listeleme Native Desktop 12 Haziran
Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%4,29

Aylık Taksit

5.757,19 TL

Toplam Ödeme

69.336,28 TL
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N Kolay 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%4,49

Aylık Taksit

5.837,81 TL

Toplam Ödeme

70.303,72 TL
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Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

ON Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%1,89

Aylık Taksit

4.833,87 TL

Toplam Ödeme

58.006,44 TL
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Albaraka Türk İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%2,99

Aylık Taksit

5.246,78 TL

Toplam Ödeme

63.211,36 TL
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Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,75

Aylık Taksit

5.542,28 TL

Toplam Ödeme

66.757,36 TL
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Tatil Kredisi Nedir ve Nasıl Alınır?
tarih

8.06.2023

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Tatil Kredisi Nedir ve Nasıl Alınır?

Yoğun geçen günlerin ardından tatil yaparak dinlenmek isteyebilirsiniz ancak planladığınız tatili gerçekleştirmek için öncelikle maddi açıdan hazırlıklı olmalısınız.Tatil destek kredisi, kamu bankaları tarafından verilir. Kullanım ve ödeme şekli gibi yönleriyle emsallerinden ayrılır. Bu kredi türünde toplam tutarın %80’i konaklama bedeli olarak seyahat acentesine aktarılır. Kalan %20’lik kısım ise diğer harcamalar için kullanılır. 
Kira Kredisi Nedir? Nasıl Başvurulur?
tarih

7.06.2023

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Kira Kredisi Nedir? Nasıl Başvurulur?

Kira kredisi, gayrimenkulün 1 senelik icar bedelini peşin ödemek isteyen bireylerin başvurduğu bir yöntemdir. Söz konusu kredi sağlandığında başvuru yapılan banka, 1 senelik kira bedelini mülk sahibine peşin olarak öder. Kira kredisi alan birey ise 12 ay vade ile ödemeleri doğrudan bankaya yatırır.
Avantajlı Bisiklet Kredileri ile Alınabilecek Farklı İhtiyaçlara Yönelik Bisikletler
tarih

30.05.2023

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Avantajlı Bisiklet Kredileri ile Alınabilecek Farklı İhtiyaçlara Yönelik Bisikletler

Sosyal hayatı destek kredi paketi kapsamında destek verilecek ana başlıklar belirlenirken, bu başlıklar içerisinde en çok dikkat çekenlerden biri bisiklet kredisi oldu. Özellikle de bu pandemi sürecinde oldukça zorlanan minikleri mutlu etmek isteyen, ancak ekonomik sebepler ile bisiklet almakta zorlanan aileler için bu kredi paketi çok tercih ediliyor. Bisiklet fiyatları pandemiden dolayı makul durumda. Bir de bu destekle beraber hem yetişkinler hem de çocuklar mutlulukla kullanacakları bisikletlerine kavuşmuş olacaklar.

İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
500,00 TL 500.000,00 TL 1 - 36 Ay %0 %125,01

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 0,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,00 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.000,08 TL’dir.

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