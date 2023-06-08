Avantajlı Bisiklet Kredileri ile Alınabilecek Farklı İhtiyaçlara Yönelik Bisikletler

Sosyal hayatı destek kredi paketi kapsamında destek verilecek ana başlıklar belirlenirken, bu başlıklar içerisinde en çok dikkat çekenlerden biri bisiklet kredisi oldu. Özellikle de bu pandemi sürecinde oldukça zorlanan minikleri mutlu etmek isteyen, ancak ekonomik sebepler ile bisiklet almakta zorlanan aileler için bu kredi paketi çok tercih ediliyor. Bisiklet fiyatları pandemiden dolayı makul durumda. Bir de bu destekle beraber hem yetişkinler hem de çocuklar mutlulukla kullanacakları bisikletlerine kavuşmuş olacaklar.