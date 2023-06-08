Faiz Oranı
Aylık Taksit
4.833,87 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Faiz Tutarı
|8.006,44 TL
|Toplam Ödeme
|58.006,44 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
5.246,78 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|250,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|12.961,36 TL
|Toplam Ödeme
|63.211,36 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
5.542,28 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|50.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|250,00 TL
|Faiz Tutarı
|16.507,36 TL
|Toplam Ödeme
|66.757,36 TL
8.06.2023
Yoğun geçen günlerin ardından tatil yaparak dinlenmek isteyebilirsiniz ancak planladığınız tatili gerçekleştirmek için öncelikle maddi açıdan hazırlıklı olmalısınız.Tatil destek kredisi, kamu bankaları tarafından verilir. Kullanım ve ödeme şekli gibi yönleriyle emsallerinden ayrılır. Bu kredi türünde toplam tutarın %80’i konaklama bedeli olarak seyahat acentesine aktarılır. Kalan %20’lik kısım ise diğer harcamalar için kullanılır.
7.06.2023
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Kira kredisi, gayrimenkulün 1 senelik icar bedelini peşin ödemek isteyen bireylerin başvurduğu bir yöntemdir. Söz konusu kredi sağlandığında başvuru yapılan banka, 1 senelik kira bedelini mülk sahibine peşin olarak öder. Kira kredisi alan birey ise 12 ay vade ile ödemeleri doğrudan bankaya yatırır.
30.05.2023
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Sosyal hayatı destek kredi paketi kapsamında destek verilecek ana başlıklar belirlenirken, bu başlıklar içerisinde en çok dikkat çekenlerden biri bisiklet kredisi oldu. Özellikle de bu pandemi sürecinde oldukça zorlanan minikleri mutlu etmek isteyen, ancak ekonomik sebepler ile bisiklet almakta zorlanan aileler için bu kredi paketi çok tercih ediliyor. Bisiklet fiyatları pandemiden dolayı makul durumda. Bir de bu destekle beraber hem yetişkinler hem de çocuklar mutlulukla kullanacakları bisikletlerine kavuşmuş olacaklar.
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|500,00 TL
|500.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%0
|%125,01
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Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 0,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,00 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.000,08 TL’dir.
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