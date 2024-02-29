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40.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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40.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
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BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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Enpara İhtiyaç %0 Faiz Desktop
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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QNB İhtiyaç Kredisi Listeme 20K TNA 10K Kredi Desktop
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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Akbank 0 Faiz 20.000 TL Native Desktop
Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel
ING Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%2,99

Aylık Taksit

4.234,19 TL

Toplam Ödeme

51.010,28 TL
Detay Hemen Başvur
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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Garanti İhtiyaç Listeleme 30K TNA Native Desktop
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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İş Bankası İhtiyaç Listeleme 30K 0 Faiz 6 ay Desktop
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 1850-1900 KKB puanı aralığı yeni müşterilere özel 20.000 TL’ye, 6 aya kadar vadeli %0 faiz oranlı ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacaklardır.
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Denizbank İhtiyaç Listeleme 30K Desktop
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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YKB 20K TNA İhtiyaç Listeleme QR Desktop
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sigortalı olma koşulu ve Findeks notunun 1879 ve üzerinde olan yeni müşteriler için geçerlidir.
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CEPTETEB 20K 0 Faiz İhtiyaç Listeleme Desktop
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kampanya faiz oranından sadece son 30 gün içerisinde ilk defa ON’lu olacak ve 1850+ KKB skorundaki müşteriler talebe bağlı hayat sigortalı olacak şekilde 10.000 TL’ye kadar 6 aya varan taksitlerle yararlanılabilir.
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ON %0 Faiz 10K İhtiyaç Listeleme Native Desktop
Albaraka Türk Pratik Finansman Kart Pratik Finansman Kart

Kâr Payı Oranı

%2,99

Aylık Taksit

4.234,19 TL

Toplam Ödeme

51.040,28 TL
Detay Hemen Başvur
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka finansman tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
hangikredi.com
Albaraka İhtiyaç Listeleme %0 Faiz 15.000 TL Desktop
BİLGİLENDİRME
Gösterilen bilgiler banka tarafından iletilmekte olup kampanya katılım şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Kampanyadan ilgili bankanın uygulamasını indirip uzaktan müşteri olma sürecini ilk defa tamamlayan müşteriler faydalanabilir.  Başvuru değerlendirmesi banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
hangikredi.com
ING 20K TNA İhtiyaç Listeleme Native Desktop
Türkiye Finans 3 Ay Ertelemeli Finansman 3 Ay Ertelemeli Finansman

Kâr Payı Oranı

%3,09

Aylık Taksit

4.266,29 TL

Toplam Ödeme

51.395,48 TL
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Vakıf Katılım İhtiyaç Finansmanı İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%3,19

Aylık Taksit

4.298,52 TL

Toplam Ödeme

51.782,24 TL
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Finansal Rapor - İhtiyaç Listeleme - Native- Desktop
CEPTETEB Hoş Geldin Kampanyası Hoş Geldin Kampanyası

Faiz Oranı

%3,29

Aylık Taksit

4.330,87 TL

Toplam Ödeme

52.200,44 TL
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TEB - Türk Ekonomi Bankası Hoş Geldin Kampanyası Hoş Geldin Kampanyası

Faiz Oranı

%3,29

Aylık Taksit

4.330,87 TL

Toplam Ödeme

52.200,44 TL
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N Kolay 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%3,49

Aylık Taksit

4.395,94 TL

Toplam Ödeme

52.981,28 TL
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Akbank Direkt Kredi Direkt Kredi

Faiz Oranı

%3,81

Aylık Taksit

4.501,06 TL

Toplam Ödeme

54.242,72 TL
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İş Bankası İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,81

Aylık Taksit

4.501,06 TL

Toplam Ödeme

54.242,72 TL
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Garanti BBVA Kış Kredisi Kış Kredisi

Faiz Oranı

%3,94

Aylık Taksit

4.544,12 TL

Toplam Ödeme

54.759,44 TL
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QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%3,99

Aylık Taksit

4.560,74 TL

Toplam Ödeme

54.958,88 TL
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Enpara.com Enpara.com İhtiyaç Kredisi Enpara.com İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,99

Aylık Taksit

4.560,74 TL

Toplam Ödeme

54.728,88 TL
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DenizBank İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%4,05

Aylık Taksit

4.580,72 TL

Toplam Ödeme

55.198,64 TL
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Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%4,19

Aylık Taksit

4.627,50 TL

Toplam Ödeme

55.760,00 TL
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Hayat Finans İhtiyaç Finansmanı İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%4,19

Aylık Taksit

4.627,50 TL

Toplam Ödeme

55.530,00 TL
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ON Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%4,29

Aylık Taksit

4.661,06 TL

Toplam Ödeme

55.932,72 TL
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Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

Fibabanka İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,45

Aylık Taksit

4.382,88 TL

Toplam Ödeme

52.824,56 TL
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Kuveyt Türk İhtiyaç Kart

Kâr Payı Oranı

%3,68

Aylık Taksit

4.458,20 TL

Toplam Ödeme

53.498,40 TL
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Alternatif Bank Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,79

Aylık Taksit

4.494,45 TL

Toplam Ödeme

54.133,40 TL
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Anadolubank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,79

Aylık Taksit

4.494,45 TL

Toplam Ödeme

53.933,40 TL
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VakıfBank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,89

Aylık Taksit

4.527,54 TL

Toplam Ödeme

54.530,48 TL
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Halkbank Hızlı Kredi

Faiz Oranı

%4,09

Aylık Taksit

4.594,06 TL

Toplam Ödeme

55.358,72 TL
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ICBC Bank Turkey Hesaplı Kredi

Faiz Oranı

%4,09

Aylık Taksit

4.594,06 TL

Toplam Ödeme

55.358,72 TL
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Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Faiz Oranı

%4,24

Aylık Taksit

4.644,27 TL

Toplam Ödeme

55.931,24 TL
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Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%4,72

Aylık Taksit

4.806,72 TL

Toplam Ödeme

57.910,64 TL
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Odea İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%4,99

Aylık Taksit

4.899,28 TL

Toplam Ödeme

59.021,36 TL
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HSBC İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%5,49

Aylık Taksit

5.072,91 TL

Toplam Ödeme

61.104,92 TL
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Tatil Kredisi Nedir ve Nasıl Alınır?
tarih

29.02.2024

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Tatil Kredisi Nedir ve Nasıl Alınır?

Yoğun geçen günlerin ardından tatil yaparak dinlenmek isteyebilirsiniz ancak planladığınız tatili gerçekleştirmek için öncelikle maddi açıdan hazırlıklı olmalısınız.Tatil destek kredisi, kamu bankaları tarafından verilir. Kullanım ve ödeme şekli gibi yönleriyle emsallerinden ayrılır. Bu kredi türünde toplam tutarın %80’i konaklama bedeli olarak seyahat acentesine aktarılır. Kalan %20’lik kısım ise diğer harcamalar için kullanılır. 
Bedelli Askerlik Kredisi Nedir ve Nasıl Alınır?
tarih

29.02.2024

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Bedelli Askerlik Kredisi Nedir ve Nasıl Alınır?

Bedelli askerlik kredisi, bankaların zorunlu vatani görevini daha kısa süreyle yapmak isteyenlere sunduğu bir seçenektir. İhtiyaç kredisi kapsamındaki bu finansal ürün, yasalardaki şartlara göre bedelli askerlik yapma hakkı olanlara verilir. Bedelli askerlik bedeli, Ocak-Temmuz 2024 dönemi için 182.608,92 TL'dir.  
Yılbaşı Kredisi Veren Bankalar
tarih

29.02.2024

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Yılbaşı Kredisi Veren Bankalar

Yılbaşı kredisi, bankaların sene bitimine az süre kala sunduğu dönemsel bir avantaj olarak tanımlanabilir. Nakit ihtiyacınızı sizi finansal olarak zorlamayacak bir şekilde karşılamanızı sağlar.

İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
250,00 TL 600.000,00 TL 1 - 36 Ay %0 %135,09

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi/finansmanı çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz/kar payı oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 57,50 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,38 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.057,58 TL’dir.

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