Faiz Oranı
Aylık Taksit
4.382,88 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|40.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|230,00 TL
|Faiz Tutarı
|12.594,56 TL
|Toplam Ödeme
|52.824,56 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
4.458,20 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|40.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|13.498,40 TL
|Toplam Ödeme
|53.498,40 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
4.494,45 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|40.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|200,00 TL
|Faiz Tutarı
|13.933,40 TL
|Toplam Ödeme
|54.133,40 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
4.494,45 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|40.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Faiz Tutarı
|13.933,40 TL
|Toplam Ödeme
|53.933,40 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
4.527,54 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|40.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|200,00 TL
|Faiz Tutarı
|14.330,48 TL
|Toplam Ödeme
|54.530,48 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
4.594,06 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|40.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|230,00 TL
|Faiz Tutarı
|15.128,72 TL
|Toplam Ödeme
|55.358,72 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
4.594,06 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|40.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|230,00 TL
|Faiz Tutarı
|15.128,72 TL
|Toplam Ödeme
|55.358,72 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
4.644,27 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|40.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|200,00 TL
|Faiz Tutarı
|15.731,24 TL
|Toplam Ödeme
|55.931,24 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
4.806,72 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|40.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|230,00 TL
|Faiz Tutarı
|17.680,64 TL
|Toplam Ödeme
|57.910,64 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
4.899,28 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|40.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|230,00 TL
|Faiz Tutarı
|18.791,36 TL
|Toplam Ödeme
|59.021,36 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
5.072,91 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|40.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|230,00 TL
|Faiz Tutarı
|20.874,92 TL
|Toplam Ödeme
|61.104,92 TL
29.02.2024
Yoğun geçen günlerin ardından tatil yaparak dinlenmek isteyebilirsiniz ancak planladığınız tatili gerçekleştirmek için öncelikle maddi açıdan hazırlıklı olmalısınız.Tatil destek kredisi, kamu bankaları tarafından verilir. Kullanım ve ödeme şekli gibi yönleriyle emsallerinden ayrılır. Bu kredi türünde toplam tutarın %80’i konaklama bedeli olarak seyahat acentesine aktarılır. Kalan %20’lik kısım ise diğer harcamalar için kullanılır.
29.02.2024
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Bedelli askerlik kredisi, bankaların zorunlu vatani görevini daha kısa süreyle yapmak isteyenlere sunduğu bir seçenektir. İhtiyaç kredisi kapsamındaki bu finansal ürün, yasalardaki şartlara göre bedelli askerlik yapma hakkı olanlara verilir. Bedelli askerlik bedeli, Ocak-Temmuz 2024 dönemi için 182.608,92 TL'dir.
29.02.2024
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Yılbaşı kredisi, bankaların sene bitimine az süre kala sunduğu dönemsel bir avantaj olarak tanımlanabilir. Nakit ihtiyacınızı sizi finansal olarak zorlamayacak bir şekilde karşılamanızı sağlar.
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|250,00 TL
|600.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%0
|%135,09
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Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi/finansmanı çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz/kar payı oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 57,50 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,38 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.057,58 TL’dir.
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