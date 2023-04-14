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20.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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20.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
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Enpara.com İhtiyaç Kredisi Sponsor Banka
Enpara.com Enpara.com İhtiyaç Kredisi HangiKrediye Özel Kampanya

Faiz Oranı

%1,42

Aylık Taksit

1.865,16 TL

Toplam Ödeme

22.381,92 TL
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Akbank 0 Faiz 15.000 TL Native Desktop
Yeni Müşterilere Özel Sponsor Banka
ING Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%0,99

Aylık Taksit

1.803,75 TL

Toplam Ödeme

21.745,00 TL
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Yeni Müşterilere Özel Sponsor Banka
QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%1,44

Aylık Taksit

1.868,04 TL

Toplam Ödeme

22.516,48 TL
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Garanti İhtiyaç Listeleme 20.000 TL Kredi+TNA Native Desktop
YKB 10K TNA Native Desktop
İş Bankası 10.000 TL 5 ay TNA Native Desktop
Denizbank 10K TNA Native Desktop
QNB İhtiyaç Native 10K TNA Desktop
ON Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%1,79

Aylık Taksit

1.918,88 TL

Toplam Ödeme

23.026,56 TL
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İş Bankası Anında Bayram Kredisi Anında Bayram Kredisi

Faiz Oranı

%1,95

Aylık Taksit

1.942,37 TL

Toplam Ödeme

23.408,44 TL
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Akbank Direkt Kredi Direkt Kredi

Faiz Oranı

%1,98

Aylık Taksit

1.946,79 TL

Toplam Ödeme

23.471,48 TL
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DenizBank İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%1,98

Aylık Taksit

1.946,79 TL

Toplam Ödeme

23.461,48 TL
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Finansal Rapor - İhtiyaç Listeleme - Native- Desktop
Garanti BBVA Bayram Kredisi Bayram Kredisi

Faiz Oranı

%2,13

Aylık Taksit

1.968,98 TL

Toplam Ödeme

23.727,76 TL
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Kuveyt Türk İhtiyaç Kart İhtiyaç Kart

Kâr Payı Oranı

%2,19

Aylık Taksit

1.977,89 TL

Toplam Ödeme

23.734,68 TL
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N Kolay 3 Ay Ertelemeli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%3,39

Aylık Taksit

2.160,51 TL

Toplam Ödeme

26.026,12 TL
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Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

Halkbank Hızlı Kredi

Faiz Oranı

%1,89

Aylık Taksit

1.933,55 TL

Toplam Ödeme

23.312,60 TL
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Albaraka Türk İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%1,94

Aylık Taksit

1.940,90 TL

Toplam Ödeme

23.390,80 TL
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Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,17

Aylık Taksit

2.126,41 TL

Toplam Ödeme

25.616,92 TL
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FastPay FastKredi

Faiz Oranı

%3,23

Aylık Taksit

2.135,68 TL

Toplam Ödeme

25.628,16 TL
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  • 12 Ay Vadeli 20.000 TL İhtiyaç Kredisi İçin Kredi Notu Kaç Olmalı?

    Bankalar, kredi verirken bazı kriterleri göz önünde tutar. Bireylerin finansal geçmişini gösteren kredi notu da bunlar arasındadır. Kredi skoru, geçmişteki ödeme performansı ve borçlanma limitleri gibi etkenlerle belirlenir. 0 ile 1.900 arasında değişen bu sayısal değer, bankalar için bir güven endeksidir. Yüksek bir skorunuzun olması, ihtiyaç kredisi almanızı kolaylaştırır.

    Düşük kredi notu ise bankaların risk algısını olumsuz etkiler. Kredi skoru düşük olan birinin dilediği tutarda finansman desteği bulması zorlaşır. Dolayısıyla 20 bin TL 12 ay vade kredi almadan önce kredi notuna dair bazı detayları bilmeniz yararlı olabilir. Aşağıda kredi skoru sınırlarını ve risk durumlarını görebilirsiniz.

    • 0 ile 699 arası: Yüksek risk durumunu ifade eder. Findeks notu bu aralıkta yer alanların kredi alması zordur.
    • 700 ile 1.099 arası: Orta riskli kredi skorudur. Kredi alma ihtimali azdır.
    • 1.100 ile 1499 arası: Düşük riskli seviyedir. Limit tercihine ve diğer finansal koşullara göre kredi alma ihtimali bulunur.
    • 1.500 ile 1.699 arası: Kredi notu bu aralıkta olanların risk derecesi iyidir. Kredi başvuruları yüksek ihtimalle onaylanır.
    • 1.700 ile 1.900 arası: Kredi performansı çok iyi olanlar bu grupta yer alır. Kredi başvurusu kesin kabul edilir.

    20 bin TL 12 ay ihtiyaç kredisi talebinizin onaylanması için skorunuz minimum 1.100 olmalıdır. 20.000 TL 12 ay vadeli kredi başvurusundan önce bu notu öğrenmenizde fayda vardır. Kredi notu hesaplaması, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından yapılır. KKB’nin Findeks hizmetinden notunuzu öğrenebilir, 20 bin TL 12 ay krediye başvurabilirsiniz.

  • 12 Ay Vadeli 20.000 TL İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar Hangileri?

    20.000 TL 12 ay vadeli kredi alabileceğiniz farklı bankalar vardır. Bankalar arasında değişen 20.000 tl kredi 12 ay faiz oranlarını inceleyerek sizin için en uygun olanı tercih edebilirsiniz. 12 ay vadeyle 20.000 TL kredi veren bankalardan bazıları aşağıda yer alır.

    • Akbank:
    • ING Bank
    • QNB Finansbank
    • DenizBank
    • Yapı Kredi
    • TEB
    • Alternatif Bank
    • Anadolubank
    • Türkiye İş Bankası
    • Garanti BBVA

    20 bin TL 12 ay kredi veren bankalar, yeni müşterilerine özel bazı fırsatlar sunar. ING Bank, TEB ve Yapı Kredi, 3 ay ertelemeli kredi avantajı sağlar. Ertelemeli 12 ay 20 bin TL kredi seçenekleri sayesinde taksit ödemelerine daha ileri bir tarihte başlayabilirsiniz.

  • 12 Ay Vadeli 20.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

    20 bin TL 12 ay vadeli kredi başvurusu yapmak için bazı şartları taşımanız gerekir. Kredi başvurusu şartları arasında; gelirin belgelenmesi, en az 3 yıldır sigortalı çalışmak ve 18 yaşından büyük olmak yer alır. Bu şartları taşıyorsanız 12 ay 20.000 TL kredi almak için başvuru aşamasına geçebilirsiniz.

    12 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu için yararlanabileceğiniz alternatif yollar bulunur. Bankaların fiziki şubelerinden 20.000 TL 12 ay vadeli kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru işlemleri için tercih edebileceğiniz bir diğer yöntem de dijital bankacılık platformlarıdır. Bu sayede bankaların internet sitesinden ve mobil uygulamasından online form doldurarak kredi çekmek mümkün olur.

    HangiKredi üzerinden bankaların online başvuru sayfalarına ulaşabilirsiniz. İhtiyaç kredisi veren bankaların yanında yer alan “Hemen Başvur” kısmı, sizi ilgili sayfalara yönlendirir. Ardından kredi limitlerini, vadeyi ve diğer detayları içeren bir form açılır. Bu forma bilgileri eksiksiz olarak girmeniz önemlidir. Böylece 20 bin TL ihtiyaç kredisi başvurunuza daha hızlı yanıt alabilirsiniz.

  • 20.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Maliyet Hesaplama Nasıl Yapılır?

    Kredi taksitlerinizi, bütçenize uygun ödeme planıyla finansal açıdan zorlanmadan tamamlayabilirsiniz. Finansal durumunuza uygun olan limiti ve vadeyi belirlemek için öncelikle kredi maliyetini hesaplamanız gerekir. Kredi hesaplama için faydalanabileceğiniz bir formül bulunur. Aşağıda yer alan formül üzerinden 20.000 TL 12 ay vadeli kredinin maliyetini hesaplayabilirsiniz.

    Ödenecek Tutar = (Kalan Anapara x Kredi Faiz Oranı) + BSMV + KKDF

    Bu formülde yer alan kalan anapara, gelecekte ödenecek tutarı gösterir. Kalan anaparaya her taksit döneminde yeniden faiz uygulanır. Toplam faiz tutarından %5 Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV); %15 Kaynak Kullanımı Destek Fonu (KKDF) kesilir. Ardından bu fon ve vergi kesintileri, faiz uygulanmış anapara tutarına eklenir.

  • 12 Ay Vadeli 20.000 TL İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Neler?

    Faiz oranları, aylık taksit tutarında belirleyici olur. Düşük faizli ihtiyaç kredisi aldığınızda geri ödeyeceğiniz tutar daha az artar. İhtiyaç kredisi faiz oranları, vadeye göre değişiklik gösterir. Ayrıca tercih ettiğiniz banka da krediye işleyecek faiz oranını belirler. Bankaları incelerken karşınıza farklı 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranları çıkar.

    20 bin TL 12 ay kredi faizi hesaplamasıyla ödeme planınızı belirleyebilirsiniz. Bunun için güncel faiz oranlarını bilmenizde fayda vardır. HangiKredi, ihtiyaç kredisi sorgulama bölümünden bu oranları öğrenmenizi sağlar. Ayrıca yeni müşterilere özel %0 faiz oranı sunan bankaları gösterir. Bu sayede avantajlı 20 bin tl kredi 12 ay faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.

Vize İstemeyen Ülkeler Hangileridir?
tarih

14.04.2023

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Vize İstemeyen Ülkeler Hangileridir?

Her günün aynı olduğunu düşünecek kadar monotonluktan sıkılan kişiler için farklı ülkeler gezmek, yepyeni bir enerjiye kavuşmanın en iyi yollarındandır.Konsolosluk işlemleriyle uğraşmamak ve onay alana kadar endişe duymamak için vize gerektirmeyen ülkelere seyahat edebilirsiniz. Sizin için hazırlanan bu yazıda vize almadan gidebileceğiniz ülkeleri öğrenebilirsiniz.
Yılbaşı Kredisi Veren Bankalar
tarih

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Yılbaşı Kredisi Veren Bankalar

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Ticaret Bakanlığı’ndan Tüketici ve Konut Kredilerinde Yeni Düzenleme
tarih

3.04.2023

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Ticaret Bakanlığı’ndan Tüketici ve Konut Kredilerinde Yeni Düzenleme

23 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici ve konut kredisi sözleşmelerinde yapılan düzenlemelere dair yeni bir duyuru yayınlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada düzenlemelere dair aktarılan bilgileri HangiKredi okurları için derledik.

İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
500,00 TL 500.000,00 TL 1 - 36 Ay %0 %81,97

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 0,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,00 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.000,08 TL’dir.

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