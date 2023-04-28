Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.933,55 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|20.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|110,00 TL
|Faiz Tutarı
|3.202,60 TL
|Toplam Ödeme
|23.312,60 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
1.964,53 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|20.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|100,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|3.574,36 TL
|Toplam Ödeme
|23.674,36 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
2.135,68 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|20.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Faiz Tutarı
|5.628,16 TL
|Toplam Ödeme
|25.628,16 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
2.213,76 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|20.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|100,00 TL
|Faiz Tutarı
|6.565,12 TL
|Toplam Ödeme
|26.665,12 TL
Bankalar, kredi verirken bazı kriterleri göz önünde tutar. Bireylerin finansal geçmişini gösteren kredi notu da bunlar arasındadır. Kredi skoru, geçmişteki ödeme performansı ve borçlanma limitleri gibi etkenlerle belirlenir. 0 ile 1.900 arasında değişen bu sayısal değer, bankalar için bir güven endeksidir. Yüksek bir skorunuzun olması, ihtiyaç kredisi almanızı kolaylaştırır.
Düşük kredi notu ise bankaların risk algısını olumsuz etkiler. Kredi skoru düşük olan birinin dilediği tutarda finansman desteği bulması zorlaşır. Dolayısıyla 20 bin TL 12 ay vade kredi almadan önce kredi notuna dair bazı detayları bilmeniz yararlı olabilir. Aşağıda kredi skoru sınırlarını ve risk durumlarını görebilirsiniz.
20 bin TL 12 ay ihtiyaç kredisi talebinizin onaylanması için skorunuz minimum 1.100 olmalıdır. 20.000 TL 12 ay vadeli kredi başvurusundan önce bu notu öğrenmenizde fayda vardır. Kredi notu hesaplaması, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından yapılır. KKB’nin Findeks hizmetinden notunuzu öğrenebilir, 20 bin TL 12 ay krediye başvurabilirsiniz.
20.000 TL 12 ay vadeli kredi alabileceğiniz farklı bankalar vardır. Bankalar arasında değişen 20.000 tl kredi 12 ay faiz oranlarını inceleyerek sizin için en uygun olanı tercih edebilirsiniz. 12 ay vadeyle 20.000 TL kredi veren bankalardan bazıları aşağıda yer alır.
20 bin TL 12 ay kredi veren bankalar, yeni müşterilerine özel bazı fırsatlar sunar. ING Bank, TEB ve Yapı Kredi, 3 ay ertelemeli kredi avantajı sağlar. Ertelemeli 12 ay 20 bin TL kredi seçenekleri sayesinde taksit ödemelerine daha ileri bir tarihte başlayabilirsiniz.
20 bin TL 12 ay vadeli kredi başvurusu yapmak için bazı şartları taşımanız gerekir. Kredi başvurusu şartları arasında; gelirin belgelenmesi, en az 3 yıldır sigortalı çalışmak ve 18 yaşından büyük olmak yer alır. Bu şartları taşıyorsanız 12 ay 20.000 TL kredi almak için başvuru aşamasına geçebilirsiniz.
12 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu için yararlanabileceğiniz alternatif yollar bulunur. Bankaların fiziki şubelerinden 20.000 TL 12 ay vadeli kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru işlemleri için tercih edebileceğiniz bir diğer yöntem de dijital bankacılık platformlarıdır. Bu sayede bankaların internet sitesinden ve mobil uygulamasından online form doldurarak kredi çekmek mümkün olur.
HangiKredi üzerinden bankaların online başvuru sayfalarına ulaşabilirsiniz. İhtiyaç kredisi veren bankaların yanında yer alan “Hemen Başvur” kısmı, sizi ilgili sayfalara yönlendirir. Ardından kredi limitlerini, vadeyi ve diğer detayları içeren bir form açılır. Bu forma bilgileri eksiksiz olarak girmeniz önemlidir. Böylece 20 bin TL ihtiyaç kredisi başvurunuza daha hızlı yanıt alabilirsiniz.
Kredi taksitlerinizi, bütçenize uygun ödeme planıyla finansal açıdan zorlanmadan tamamlayabilirsiniz. Finansal durumunuza uygun olan limiti ve vadeyi belirlemek için öncelikle kredi maliyetini hesaplamanız gerekir. Kredi hesaplama için faydalanabileceğiniz bir formül bulunur. Aşağıda yer alan formül üzerinden 20.000 TL 12 ay vadeli kredinin maliyetini hesaplayabilirsiniz.
Ödenecek Tutar = (Kalan Anapara x Kredi Faiz Oranı) + BSMV + KKDF
Bu formülde yer alan kalan anapara, gelecekte ödenecek tutarı gösterir. Kalan anaparaya her taksit döneminde yeniden faiz uygulanır. Toplam faiz tutarından %5 Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV); %15 Kaynak Kullanımı Destek Fonu (KKDF) kesilir. Ardından bu fon ve vergi kesintileri, faiz uygulanmış anapara tutarına eklenir.
Faiz oranları, aylık taksit tutarında belirleyici olur. Düşük faizli ihtiyaç kredisi aldığınızda geri ödeyeceğiniz tutar daha az artar. İhtiyaç kredisi faiz oranları, vadeye göre değişiklik gösterir. Ayrıca tercih ettiğiniz banka da krediye işleyecek faiz oranını belirler. Bankaları incelerken karşınıza farklı 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranları çıkar.
20 bin TL 12 ay kredi faizi hesaplamasıyla ödeme planınızı belirleyebilirsiniz. Bunun için güncel faiz oranlarını bilmenizde fayda vardır. HangiKredi, ihtiyaç kredisi sorgulama bölümünden bu oranları öğrenmenizi sağlar. Ayrıca yeni müşterilere özel %0 faiz oranı sunan bankaları gösterir. Bu sayede avantajlı 20 bin tl kredi 12 ay faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.
28.04.2023
Tüketici kredileriyle ilgili tüm faaliyetler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerçekleştirilir. Özerk bir kamu kurumu olan BDDK, Türkiye’de faaliyet gösteren finans kuruluşlarını denetlemekle yükümlüdür. ve bankalar gibi finans kuruluşlarıyla ilgili tüm düzenlemeler BDDK’nın sorumluluk alanları içerisindedir.
14.04.2023
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Her günün aynı olduğunu düşünecek kadar monotonluktan sıkılan kişiler için farklı ülkeler gezmek, yepyeni bir enerjiye kavuşmanın en iyi yollarındandır.Konsolosluk işlemleriyle uğraşmamak ve onay alana kadar endişe duymamak için vize gerektirmeyen ülkelere seyahat edebilirsiniz. Sizin için hazırlanan bu yazıda vize almadan gidebileceğiniz ülkeleri öğrenebilirsiniz.
3.04.2023
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Yılbaşı kredisi, bankaların sene bitimine az süre kala sunduğu dönemsel bir avantaj olarak tanımlanabilir. Nakit ihtiyacınızı sizi finansal olarak zorlamayacak bir şekilde karşılamanızı sağlar.
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|500,00 TL
|500.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%0
|%84,57
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Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 0,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,00 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.000,08 TL’dir.
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