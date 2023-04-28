Bankalar, kredi verirken bazı kriterleri göz önünde tutar. Bireylerin finansal geçmişini gösteren kredi notu da bunlar arasındadır. Kredi skoru, geçmişteki ödeme performansı ve borçlanma limitleri gibi etkenlerle belirlenir. 0 ile 1.900 arasında değişen bu sayısal değer, bankalar için bir güven endeksidir. Yüksek bir skorunuzun olması, ihtiyaç kredisi almanızı kolaylaştırır.

Düşük kredi notu ise bankaların risk algısını olumsuz etkiler. Kredi skoru düşük olan birinin dilediği tutarda finansman desteği bulması zorlaşır. Dolayısıyla 20 bin TL 12 ay vade kredi almadan önce kredi notuna dair bazı detayları bilmeniz yararlı olabilir. Aşağıda kredi skoru sınırlarını ve risk durumlarını görebilirsiniz.

0 ile 699 arası: Yüksek risk durumunu ifade eder. Findeks notu bu aralıkta yer alanların kredi alması zordur.

Yüksek risk durumunu ifade eder. Findeks notu bu aralıkta yer alanların kredi alması zordur. 700 ile 1.099 arası: Orta riskli kredi skorudur. Kredi alma ihtimali azdır.

Orta riskli kredi skorudur. Kredi alma ihtimali azdır. 1.100 ile 1499 arası: Düşük riskli seviyedir. Limit tercihine ve diğer finansal koşullara göre kredi alma ihtimali bulunur.

Düşük riskli seviyedir. Limit tercihine ve diğer finansal koşullara göre kredi alma ihtimali bulunur. 1.500 ile 1.699 arası: Kredi notu bu aralıkta olanların risk derecesi iyidir. Kredi başvuruları yüksek ihtimalle onaylanır.

Kredi notu bu aralıkta olanların risk derecesi iyidir. Kredi başvuruları yüksek ihtimalle onaylanır. 1.700 ile 1.900 arası: Kredi performansı çok iyi olanlar bu grupta yer alır. Kredi başvurusu kesin kabul edilir.

20 bin TL 12 ay ihtiyaç kredisi talebinizin onaylanması için skorunuz minimum 1.100 olmalıdır. 20.000 TL 12 ay vadeli kredi başvurusundan önce bu notu öğrenmenizde fayda vardır. Kredi notu hesaplaması, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından yapılır. KKB’nin Findeks hizmetinden notunuzu öğrenebilir, 20 bin TL 12 ay krediye başvurabilirsiniz.