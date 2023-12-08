Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
10.835,28 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|100.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|575,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|30.023,36 TL
|Toplam Ödeme
|130.598,36 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
11.318,84 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|100.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|575,00 TL
|Faiz Tutarı
|35.826,08 TL
|Toplam Ödeme
|136.401,08 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
11.485,15 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|100.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|575,00 TL
|Faiz Tutarı
|37.821,80 TL
|Toplam Ödeme
|138.396,80 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
11.526,91 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|100.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|500,00 TL
|Faiz Tutarı
|38.322,92 TL
|Toplam Ödeme
|138.822,92 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
12.248,21 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|100.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|575,00 TL
|Faiz Tutarı
|46.978,52 TL
|Toplam Ödeme
|147.553,52 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
12.682,28 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|100.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|575,00 TL
|Faiz Tutarı
|52.187,36 TL
|Toplam Ödeme
|152.762,36 TL
12 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranları, bankalara göre farklılık gösterebilir. Faiz oranları, %1,28 ile %1,79 arasında değişir. 100.000 TL kredinin 12 ay faizi ile ne kadara mal olduğunu HangiKredi üzerinden öğrenebilirsiniz. En uygun krediyi bulmak için ihtiyaç kredisi sorgulama araçlarını kullanmanız yeterlidir. Bu sayede faiz oranı, aylık taksit ve toplam ödeme tutarı, dosya masrafı gibi detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Tüm bu veriler, kullanacağınız 100.000 TL kredinin 12 ay faizi ile size ne kadara mâl olacağını gösterir. Bu sayede sizin için en avantajlı olacak krediye karar vermeniz mümkün olur.
100.000 TL krediye 12 ay vadeyle ödeme şartıyla başvurmadan önce geleceği daha net planlamak adına kendiniz küçük bir hesaplama yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisinin maliyeti, genellikle hizmeti sunan kurum tarafından hesaplanarak tarafınıza sunulur. Hesaplama işlemi, “Ödenecek Tutar = Kalan Anapara x Kredi Faiz Oranı + BSMV + KKDF” formülü üzerinden yapılır.
KKDF; yani Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, aylık faiz üzerinden hesaplanır. KKDF, taksit tutarı ile geri ödenmesi gereken kalemlerden biridir. Banka Sigorta Muameleleri Vergisi; yani BSMV ise kredi işlemleri ile ortaya çıkan ve devlete ödenmesi gereken verginin adıdır. Bu verginin aylık faizi 10% olarak hesaplanır. Dosya masrafı, konut ya da araç sigortası, ekspertiz ücreti ve ipotek masrafı gibi ek kalemler de hesaba katılmalıdır. Bütün bu gider kalemlerinin hepsi birleştirilerek 100 bin TL kredinin 12 ay vadeyle geri ödemesi için gereken miktar belirlenmiş olur.
İhtiyaç kredisi, bankaların müşterilerine acil nakit gereksinimlerini karşılayabilmeleri için sunduğu ürünlerdir. Bu tür ödenekler, aynı zamanda tüketici kredisi adıyla da bilinir. Kredi çekmek isteyen pek çok banka müşterisi, bütçelerine ve ödeme planlarına uygun seçenekleri değerlendirir. Tüketiciler bankaya gitmeden dijital kanallar üzerinden başvuru dâhil olmak üzere tüm süreçleri kolayca yönetebilir.
KKB; yani Kredi Kayıt Bürosu notu, kredi alma olasılığınızı doğrudan etkileyen bir faktördür. Kredi notu, oldukça geniş bir skalada incelenir. Skor değerleri 0 ile 1900 arasında değişir ve doğrusal olarak ilerler. Kredi puanınız 1900’e ne kadar yakınsa başvurunuzun onaylanma ihtimali o kadar artar.
Tüm bankalar, kullandırdıkları kredi ürünlerini güvence almak adına başvuru yapan kişilerin daha önceki ödeme düzenlerini kontrol etmek ister. 100.000 TL 12 ay vadeli kredi almayı planlıyorsanız öncelikle kredi notunuzun yeterli seviyede olması gerekir. 100.000 TL 12 aylık kredi başvurusu yapmadan önce KKB’nin resmi sitesinden notunuzu öğrenebilirsiniz.
Kredi notu, kullandığınız kredilere ve diğer bankacılık işlemlerindeki performansınıza göre belirlenir. Söz konusu puan, anlık değişimlere açık olmadığı gibi oldukça uzun sürede oluştuğu da söylenebilir. Düşük kredi notuna sahip olan kişiler borç durumlarını düzelterek veya düzenli ödeme yaparak kredi notunu yükseltebilir. Örneğin 100 bin TL krediyi 12 ay vadeli olarak almak isteyen birinin puanı 1500 - 1900 arasında ise başvurusunun onaylanma ihtimali oldukça yüksektir.
100 bin kredi 12 ay vadeli olarak pek çok farklı bankadan temin edilebilir. Kredi çekerken öncelikli olarak bankaların teklif ettiği faiz oranlarını göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Kredi notunuz uygun olduğu takdirde 100 bin TL kredi 12 ay ihtiyaç kredisi almanız mümkündür. 100 bin TL 12 ay kredi veren bankalar şu şekilde sıralanabilir:
100.000 tl kredi 12 ay vadeli ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen kişilerin 18 yaşını geçmiş olması ve belgelenebilir bir gelirinin bulunması gerekir. Ayrıca 100 bin TL 12 ay kredi şartları arasında en az 3 ay sigortalılık ve iyi bir kredi notu da bulunur. Dilerseniz HangiKredi kredi hesaplama araçlarını kullanarak 100.000 TL 12 ay vadeli kredi tekliflerini inceleyebilirsiniz. Bu sayede bankaları karşılaştırarak size ne uygun seçeneği belirlemeniz mümkün olur.
Günümüzde bankaların neredeyse tamamı dijital kanallar üzerinden hizmet verir. İnternet bankacılığı sayesinde mobil uygulamalar üzerinden hızlı ve güvenli şekilde işlem yapmak mümkündür. Bankaların resmî web siteleri üzerinden 100 bin TL 12 aylık kredi ürünleri kolayca temin edilebilir. Gerekli formları eksiksiz şekilde tamamlamanız hâlinde daha hızlı geri dönüş almanız mümkün olur. Kredi notunuza bağlı olarak 100.000 TL 12 ay vadeli kredi için farklı faiz uygulamaları ile karşılaşabilirsiniz.
8.12.2023
Acil nakit ihtiyacını karşılamanın en çok kullanılan yollarından birisi ihtiyaç kredisi. Peki nedir ihtiyaç kredisi, nasıl alınır? Daha da önemlisi cayma hakkı var mı ve ödenememesi durumunda neler yapılabilir?
29.11.2023
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Yeni kurulması planlanan Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla yeni evlenen çiftlere faizsiz evlilik kredisi verilmesi planı açıklandı. Kredi, faizsiz, 48 ay vadeli ve 150.000 TL değerinde olacak, ilk 24 ay boyunca ödeme alınmayacak.
27.11.2023
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Bedelli askerlik kredisi, bankaların zorunlu vatani görevini daha kısa süreyle yapmak isteyenlere sunduğu bir seçenektir. İhtiyaç kredisi kapsamındaki bu finansal ürün, yasalardaki şartlara göre bedelli askerlik yapma hakkı olanlara verilir. Bedelli askerlik bedeli, 2023 Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 TL'dir.
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|500,00 TL
|600.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%0
|%131,86
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Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi/finansmanı çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz/kar payı oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 0,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,00 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.000,08 TL’dir.
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