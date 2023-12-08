İhtiyaç kredisi, bankaların müşterilerine acil nakit gereksinimlerini karşılayabilmeleri için sunduğu ürünlerdir. Bu tür ödenekler, aynı zamanda tüketici kredisi adıyla da bilinir. Kredi çekmek isteyen pek çok banka müşterisi, bütçelerine ve ödeme planlarına uygun seçenekleri değerlendirir. Tüketiciler bankaya gitmeden dijital kanallar üzerinden başvuru dâhil olmak üzere tüm süreçleri kolayca yönetebilir.

KKB; yani Kredi Kayıt Bürosu notu, kredi alma olasılığınızı doğrudan etkileyen bir faktördür. Kredi notu, oldukça geniş bir skalada incelenir. Skor değerleri 0 ile 1900 arasında değişir ve doğrusal olarak ilerler. Kredi puanınız 1900’e ne kadar yakınsa başvurunuzun onaylanma ihtimali o kadar artar.

Tüm bankalar, kullandırdıkları kredi ürünlerini güvence almak adına başvuru yapan kişilerin daha önceki ödeme düzenlerini kontrol etmek ister. 100.000 TL 12 ay vadeli kredi almayı planlıyorsanız öncelikle kredi notunuzun yeterli seviyede olması gerekir. 100.000 TL 12 aylık kredi başvurusu yapmadan önce KKB’nin resmi sitesinden notunuzu öğrenebilirsiniz.

Kredi notu, kullandığınız kredilere ve diğer bankacılık işlemlerindeki performansınıza göre belirlenir. Söz konusu puan, anlık değişimlere açık olmadığı gibi oldukça uzun sürede oluştuğu da söylenebilir. Düşük kredi notuna sahip olan kişiler borç durumlarını düzelterek veya düzenli ödeme yaparak kredi notunu yükseltebilir. Örneğin 100 bin TL krediyi 12 ay vadeli olarak almak isteyen birinin puanı 1500 - 1900 arasında ise başvurusunun onaylanma ihtimali oldukça yüksektir.