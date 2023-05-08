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100.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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100.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
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Enpara.com İhtiyaç Kredisi Sponsor Banka
Enpara.com Enpara.com İhtiyaç Kredisi HangiKrediye Özel Kampanya

Faiz Oranı

%1,42

Aylık Taksit

9.325,78 TL

Toplam Ödeme

111.909,36 TL
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Akbank 0 Faiz 15.000 TL Native Desktop 50k üstü
Yeni Müşterilere Özel Sponsor Banka
ING Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%2,74

Aylık Taksit

10.302,77 TL

Toplam Ödeme

124.133,24 TL
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Yeni Müşterilere Özel Sponsor Banka
QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı

%1,86

Aylık Taksit

9.645,71 TL

Toplam Ödeme

116.248,52 TL
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Garanti İhtiyaç Listeleme 20.000 TL Kredi+TNA Native Desktop
YKB 10K TNA Native Desktop
İş Bankası 10.000 TL 5 ay TNA Native Desktop
QNB İhtiyaç Native 10K TNA Desktop
Vakıf Katılım İhtiyaç Finansmanı İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%1,42

Aylık Taksit

9.325,78 TL

Toplam Ödeme

112.409,36 TL
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ON Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%1,89

Aylık Taksit

9.667,73 TL

Toplam Ödeme

116.012,76 TL
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İş Bankası İhtiyaç Kredisi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%1,95

Aylık Taksit

9.711,86 TL

Toplam Ödeme

117.042,32 TL
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Kuveyt Türk İhtiyaç Kart İhtiyaç Kart

Kâr Payı Oranı

%2,19

Aylık Taksit

9.889,44 TL

Toplam Ödeme

118.673,28 TL
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Finansal Rapor - İhtiyaç Listeleme - Native- Desktop
Akbank Direkt Kredi Direkt Kredi

Faiz Oranı

%3,43

Aylık Taksit

10.833,72 TL

Toplam Ödeme

130.554,64 TL
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Garanti BBVA Bahar Kredisi Bahar Kredisi

Faiz Oranı

%4,10

Aylık Taksit

11.362,22 TL

Toplam Ödeme

136.846,64 TL
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Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

Albaraka Türk İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%2,10

Aylık Taksit

9.822,64 TL

Toplam Ödeme

118.371,68 TL
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FastPay FastKredi

Faiz Oranı

%3,23

Aylık Taksit

10.678,41 TL

Toplam Ödeme

128.140,92 TL
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  • 12 Ay Vadeli 100.000 TL İhtiyaç Kredisi İçin Kredi Notu Kaç Olmalı?

    İhtiyaç kredisi, bankaların müşterilerine acil nakit gereksinimlerini karşılayabilmeleri için sunduğu ürünlerdir. Bu tür ödenekler, aynı zamanda tüketici kredisi adıyla da bilinir. Kredi çekmek isteyen pek çok banka müşterisi, bütçelerine ve ödeme planlarına uygun seçenekleri değerlendirir. Tüketiciler bankaya gitmeden dijital kanallar üzerinden başvuru dâhil olmak üzere tüm süreçleri kolayca yönetebilir.

    KKB; yani Kredi Kayıt Bürosu notu, kredi alma olasılığınızı doğrudan etkileyen bir faktördür. Kredi notu, oldukça geniş bir skalada incelenir. Skor değerleri 0 ile 1900 arasında değişir ve doğrusal olarak ilerler. Kredi puanınız 1900’e ne kadar yakınsa başvurunuzun onaylanma ihtimali o kadar artar.

    Tüm bankalar, kullandırdıkları kredi ürünlerini güvence almak adına başvuru yapan kişilerin daha önceki ödeme düzenlerini kontrol etmek ister. 100.000 TL 12 ay vadeli kredi almayı planlıyorsanız öncelikle kredi notunuzun yeterli seviyede olması gerekir. 100.000 TL 12 aylık kredi başvurusu yapmadan önce KKB’nin resmi sitesinden notunuzu öğrenebilirsiniz.

    Kredi notu, kullandığınız kredilere ve diğer bankacılık işlemlerindeki performansınıza göre belirlenir. Söz konusu puan, anlık değişimlere açık olmadığı gibi oldukça uzun sürede oluştuğu da söylenebilir. Düşük kredi notuna sahip olan kişiler borç durumlarını düzelterek veya düzenli ödeme yaparak kredi notunu yükseltebilir. Örneğin 100 bin TL krediyi 12 ay vadeli olarak almak isteyen birinin puanı 1500 - 1900 arasında ise başvurusunun onaylanma ihtimali oldukça yüksektir.

  • 12 Ay Vadeli 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar Hangileri?

    100 bin kredi 12 ay vadeli olarak pek çok farklı bankadan temin edilebilir. Kredi çekerken öncelikli olarak bankaların teklif ettiği faiz oranlarını göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Kredi notunuz uygun olduğu takdirde 100 bin TL kredi 12 ay ihtiyaç kredisi almanız mümkündür. 100 bin TL 12 ay kredi veren bankalar şu şekilde sıralanabilir:

    • ING Bank
    • Garanti BBVA
    • TEB
    • QNB Finansbank
    • Enpara
    • Türkiye İş Bankası
    • Yapı Kredi
    • VakıfBank
    • Ziraat Bankası
    • Halkbank
    • Kuveyt Türk
    • Akbank

    100.000 tl kredi 12 ay vadeli ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen kişilerin 18 yaşını geçmiş olması ve belgelenebilir bir gelirinin bulunması gerekir. Ayrıca 100 bin TL 12 ay kredi şartları arasında en az 3 ay sigortalılık ve iyi bir kredi notu da bulunur. Dilerseniz HangiKredi kredi hesaplama araçlarını kullanarak 100.000 TL 12 ay vadeli kredi tekliflerini inceleyebilirsiniz. Bu sayede bankaları karşılaştırarak size ne uygun seçeneği belirlemeniz mümkün olur.

  • 12 Ay Vadeli 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Günümüzde bankaların neredeyse tamamı dijital kanallar üzerinden hizmet verir. İnternet bankacılığı sayesinde mobil uygulamalar üzerinden hızlı ve güvenli şekilde işlem yapmak mümkündür. Bankaların resmî web siteleri üzerinden 100 bin TL 12 aylık kredi ürünleri kolayca temin edilebilir. Gerekli formları eksiksiz şekilde tamamlamanız hâlinde daha hızlı geri dönüş almanız mümkün olur. Kredi notunuza bağlı olarak 100.000 TL 12 ay vadeli kredi için farklı faiz uygulamaları ile karşılaşabilirsiniz.

  • 100.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Maliyet Hesaplama Nasıl Yapılır?

    100.000 TL krediye 12 ay vadeyle ödeme şartıyla başvurmadan önce geleceği daha net planlamak adına kendiniz küçük bir hesaplama yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisinin maliyeti, genellikle hizmeti sunan kurum tarafından hesaplanarak tarafınıza sunulur. Hesaplama işlemi, “Ödenecek Tutar = Kalan Anapara x Kredi Faiz Oranı + BSMV + KKDF” formülü üzerinden yapılır.

    KKDF; yani Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, aylık faiz üzerinden hesaplanır. KKDF, taksit tutarı ile geri ödenmesi gereken kalemlerden biridir. Banka Sigorta Muameleleri Vergisi; yani BSMV ise kredi işlemleri ile ortaya çıkan ve devlete ödenmesi gereken verginin adıdır. Bu verginin aylık faizi 10% olarak hesaplanır. Dosya masrafı, konut ya da araç sigortası, ekspertiz ücreti ve ipotek masrafı gibi ek kalemler de hesaba katılmalıdır. Bütün bu gider kalemlerinin hepsi birleştirilerek 100 bin TL kredinin 12 ay vadeyle geri ödemesi için gereken miktar belirlenmiş olur.

  • 12 Ay Vadeli 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Neler?

    12 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranları, bankalara göre farklılık gösterebilir. Faiz oranları, %1,28 ile %1,79 arasında değişir. 100.000 TL kredinin 12 ay faizi ile ne kadara mal olduğunu HangiKredi üzerinden öğrenebilirsiniz. En uygun krediyi bulmak için ihtiyaç kredisi sorgulama araçlarını kullanmanız yeterlidir. Bu sayede faiz oranı, aylık taksit ve toplam ödeme tutarı, dosya masrafı gibi detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Tüm bu veriler, kullanacağınız 100.000 TL kredinin 12 ay faizi ile size ne kadara mâl olacağını gösterir. Bu sayede sizin için en avantajlı olacak krediye karar vermeniz mümkün olur.

Tatil Kredisi Nedir ve Nasıl Alınır?
tarih

8.05.2023

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Tatil Kredisi Nedir ve Nasıl Alınır?

Yoğun geçen günlerin ardından tatil yaparak dinlenmek isteyebilirsiniz ancak planladığınız tatili gerçekleştirmek için öncelikle maddi açıdan hazırlıklı olmalısınız.Tatil destek kredisi, kamu bankaları tarafından verilir. Kullanım ve ödeme şekli gibi yönleriyle emsallerinden ayrılır. Bu kredi türünde toplam tutarın %80’i konaklama bedeli olarak seyahat acentesine aktarılır. Kalan %20’lik kısım ise diğer harcamalar için kullanılır. 
Tüketici Kredilerinde Vade Değişikliği
tarih

28.04.2023

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Tüketici Kredilerinde Vade Değişikliği

Tüketici kredileriyle ilgili tüm faaliyetler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerçekleştirilir. Özerk bir kamu kurumu olan BDDK, Türkiye’de faaliyet gösteren finans kuruluşlarını denetlemekle yükümlüdür. ve bankalar gibi finans kuruluşlarıyla ilgili tüm düzenlemeler BDDK’nın sorumluluk alanları içerisindedir.
Vize İstemeyen Ülkeler Hangileridir?
tarih

14.04.2023

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Vize İstemeyen Ülkeler Hangileridir?

Her günün aynı olduğunu düşünecek kadar monotonluktan sıkılan kişiler için farklı ülkeler gezmek, yepyeni bir enerjiye kavuşmanın en iyi yollarındandır.Konsolosluk işlemleriyle uğraşmamak ve onay alana kadar endişe duymamak için vize gerektirmeyen ülkelere seyahat edebilirsiniz. Sizin için hazırlanan bu yazıda vize almadan gidebileceğiniz ülkeleri öğrenebilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi

Min. Tutar Max. Tutar Vade Süresi Min. Yıllık Maaliyet Oranı Max. Yıllık Maaliyet Oranı
500,00 TL 500.000,00 TL 1 - 36 Ay %0 %84,57

Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 277,78 TL, banka tahsis ücreti 0,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %0,00 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 10.000,08 TL’dir.

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