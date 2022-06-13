Faiz Oranı
Aylık Taksit
948,50 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|1.382,00 TL
|Toplam Ödeme
|11.432,00 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
966,77 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|1.601,24 TL
|Toplam Ödeme
|11.651,24 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
988,94 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Faiz Tutarı
|1.867,28 TL
|Toplam Ödeme
|11.867,28 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
1.006,87 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|2.082,44 TL
|Toplam Ödeme
|12.132,44 TL
Kâr Payı Oranı
Aylık Taksit
1.012,13 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Finansman Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Kâr Payı Tutarı
|2.145,56 TL
|Toplam Ödeme
|12.195,56 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.063,20 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|2.758,40 TL
|Toplam Ödeme
|12.808,40 TL
Bir parayı ödemeniz için size sunulan yasal zamana "vade" denir. 12 ay vade, kredi borcunuzu yapılandırmak ve ödemek için 12 ay zamanınız olduğu anlamına gelir. İhtiyaç kredisi almak istediğiniz zaman karşınıza vade imkânları sunulmaktadır. Ödeyeceğiniz para tercih ettiğiniz vadeye ve faiz oranına göre değişiklik gösterir. Bankalar tüketicilere kısa, orta ve uzun vade imkânları sunar. 5 yıldan uzun olan vadeler uzun, 12-60 ay arası olanlar orta ve 12 aya kadar olan vadeler de kısa olarak adlandırılır. 12 ay vade imkânı ödenmesi en kolay olan ihtiyaç kredisi olarak bilinmektedir. 10.000 TL kredi 12 ay vadeli seçeneğinde aldığınız para daha kısa süre boyunca faize tabi tutulacağı için geri ödeyeceğiniz miktar da daha az olur.
10.000 TL ihtiyaç kredisi 12 ay vadeli şekilde alınabilir. Bunun için en önemli kriter kredi notunuzdur. Bankalar tüketicilerin kredi notunu hesaplayarak ihtiyaç kredisini geri ödeyip ödeyemeyeceğini tespit eder. Kişiler gelir durumlarına ve banka hareketlerine göre risk gruplarına ayrılır. Risk açısından incelendiği zaman kredi notu 1500-1699 arası olanlar iyi ve 1700-1900 arası olanlar çok iyi olarak değerlendirilir. Bu kişilerin ihtiyaç kredisi alması oldukça kolaydır. Kredi notu düştükçe ihtiyaç kredisinin onaylanma ihtimali de aynı şekilde düşmektedir. Kredi notu 1100-1499 arasındakiler az risk ve 700-1099 arasında olanlar orta risk grubuna girer. 0-699 arası ise en riskli gruptur ve kredi alması en zor olarak değerlendirilir. Ayrıca 0 kredi notuna sahip olan kişilerin 10.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi alması mümkün görülmez.
10.000 TL ihtiyaç kredisini 12 ay vadeli geri ödeme imkânı sunan pek çok banka bulunur. Her banka Merkez Bankası tarafından belirlenen alt ve üst faiz sınırları dahilinde kendi faiz oranını belirler. Bundan dolayı bankaların faiz oranları değişiklik gösterebilir. Aynı şekilde ödenecek miktar da değişir. HangiKredi her bankanın kredi ve faiz imkânlarını incelemeniz için size kolaylık sunar. Bunları inceleyerek kendi ihtiyacınıza uygun olanı tercih edebilir ve yapılandırma yaparak taksitler hâlinde ödeyebilirsiniz. 10.000 TL kredi 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi veren bankalar şunlardır;
HangiKredi ile 10.000 TL kredi 12 ay vadeli ihtiyaç kredi başvurusu yapmak artık çok kolay. Kullanıcı dostu internet sitemizden tüm bankaları ve size sunulan imkânları inceleyebilir ve sonrasında tek tıkla online başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Artık şubeye gitmeye gerek kalmadan, hatta yerinizden bile kalkmadan 12 ay vadeli kredinizi alabilirsiniz.
10.000 TL kredi 12 ay vadeli alınırken en uğraştırıcı işlemlerden bir tanesi maliyet oranı hesaplamaktır. Her bankanın tüketicilere sunduğu maliyet oranı değişiklik gösterir. Kredi işlemlerinize kolaylık sağlamak için kurulan hangikredi.com ile maliyet hesaplama derdinden kurtulursunuz. İnternet sitemizde her bankanın maliyet oranını tek tıkla görebilir, inceleyebilir ve seçiminizi yapabilirsiniz.
Her banka 10.000 TL 12 ay ihtiyaç kredisi için farklı faiz oranları sunmaktadır. Bankaların faiz oranlarını inceleyebilirsiniz;
13.06.2022
Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomide atılacak yeni adımları açıkladı. Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredisi vadeleri ile ilgili yeni kararlarını duyurdu.
4.04.2022
2 Yorum
Acil nakit ihtiyacını karşılamanın en çok kullanılan yollarından birisi ihtiyaç kredisi. Peki nedir ihtiyaç kredisi, nasıl alınır? Daha da önemlisi cayma hakkı var mı ve ödenememesi durumunda neler yapılabilir?
3.02.2022
0 Yorum
Gazilere verilen krediler faizsiz ya da masrafsız olması ile dikkat çekmektedir. Devlet destekli krediler arasında yer alan bu hizmetin şartları ve kapsamı, her yıl güncellenmekte ve değişmektedir. Bu nedenle düzenli olarak takip edilmesinde fayda vardır. Peki gazilere faizsiz kredi 2022 yılında da verilmeye devam ediyor mu?
Min. Tutar: 500,00 TL
Max. Tutar: 500.000,00 TL
Vade Süresi 1 - 36 Ay
Min. Yıllık Maaliyet Oranı: %25,89
Max. Yıllık Maaliyet Oranı: %76,39
Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 388,40 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %26,36’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 14.032,40 TL’dir.
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