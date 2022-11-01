Faiz Oranı
Aylık Taksit
966,77 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|1.601,24 TL
|Toplam Ödeme
|11.651,24 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
988,94 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|1.867,28 TL
|Toplam Ödeme
|11.917,28 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
996,39 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|1.956,68 TL
|Toplam Ödeme
|12.006,68 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.067,84 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|0,00 TL
|Faiz Tutarı
|2.814,08 TL
|Toplam Ödeme
|12.814,08 TL
Faiz Oranı
Aylık Taksit
1.075,59 TL
Toplam Ödeme
|Toplam Ödemeye Dahil Olan Ücretler
|Kredi Tutarı
|10.000,00 TL
|Tahsis Ücreti
|50,00 TL
|Faiz Tutarı
|2.907,08 TL
|Toplam Ödeme
|12.957,08 TL
Bir parayı ödemeniz için size sunulan yasal zamana "vade" denir. 12 ay vade, kredi borcunuzu yapılandırmak ve ödemek için 12 ay zamanınız olduğu anlamına gelir. İhtiyaç kredisi almak istediğiniz zaman karşınıza vade imkânları sunulmaktadır. Ödeyeceğiniz para tercih ettiğiniz vadeye ve faiz oranına göre değişiklik gösterir. Bankalar tüketicilere kısa, orta ve uzun vade imkânları sunar. 5 yıldan uzun olan vadeler uzun, 12-60 ay arası olanlar orta ve 12 aya kadar olan vadeler de kısa olarak adlandırılır. 12 ay vade imkânı ödenmesi en kolay olan ihtiyaç kredisi olarak bilinmektedir. 10.000 TL kredi 12 ay vadeli seçeneğinde aldığınız para daha kısa süre boyunca faize tabi tutulacağı için geri ödeyeceğiniz miktar da daha az olur.
10.000 TL ihtiyaç kredisi 12 ay vadeli şekilde alınabilir. Bunun için en önemli kriter kredi notunuzdur. Bankalar tüketicilerin kredi notunu hesaplayarak ihtiyaç kredisini geri ödeyip ödeyemeyeceğini tespit eder. Kişiler gelir durumlarına ve banka hareketlerine göre risk gruplarına ayrılır. Risk açısından incelendiği zaman kredi notu 1500-1699 arası olanlar iyi ve 1700-1900 arası olanlar çok iyi olarak değerlendirilir. Bu kişilerin ihtiyaç kredisi alması oldukça kolaydır. Kredi notu düştükçe ihtiyaç kredisinin onaylanma ihtimali de aynı şekilde düşmektedir. Kredi notu 1100-1499 arasındakiler az risk ve 700-1099 arasında olanlar orta risk grubuna girer. 0-699 arası ise en riskli gruptur ve kredi alması en zor olarak değerlendirilir. Ayrıca 0 kredi notuna sahip olan kişilerin 10.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi alması mümkün görülmez.
10.000 TL ihtiyaç kredisini 12 ay vadeli geri ödeme imkânı sunan pek çok banka bulunur. Her banka Merkez Bankası tarafından belirlenen alt ve üst faiz sınırları dahilinde kendi faiz oranını belirler. Bundan dolayı bankaların faiz oranları değişiklik gösterebilir. Aynı şekilde ödenecek miktar da değişir. HangiKredi her bankanın kredi ve faiz imkânlarını incelemeniz için size kolaylık sunar. Bunları inceleyerek kendi ihtiyacınıza uygun olanı tercih edebilir ve yapılandırma yaparak taksitler hâlinde ödeyebilirsiniz. 10.000 TL kredi 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi veren bankalar şunlardır;
HangiKredi ile 10.000 TL kredi 12 ay vadeli ihtiyaç kredi başvurusu yapmak artık çok kolay. Kullanıcı dostu internet sitemizden tüm bankaları ve size sunulan imkânları inceleyebilir ve sonrasında tek tıkla online başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Artık şubeye gitmeye gerek kalmadan, hatta yerinizden bile kalkmadan 12 ay vadeli kredinizi alabilirsiniz.
10.000 TL kredi 12 ay vadeli alınırken en uğraştırıcı işlemlerden bir tanesi maliyet oranı hesaplamaktır. Her bankanın tüketicilere sunduğu maliyet oranı değişiklik gösterir. Kredi işlemlerinize kolaylık sağlamak için kurulan hangikredi.com ile maliyet hesaplama derdinden kurtulursunuz. İnternet sitemizde her bankanın maliyet oranını tek tıkla görebilir, inceleyebilir ve seçiminizi yapabilirsiniz.
Her banka 10.000 TL 12 ay ihtiyaç kredisi için farklı faiz oranları sunmaktadır. Bankaların faiz oranlarını inceleyebilirsiniz;
1.11.2022
Dijital bankacılığın gelişmesi ile birlikte şubeye gitmeden kredi başvurusu yapmak da mümkün hâli geldi. Bu yöntem ile kredi doğrudan mevduat hesabına aktarılır.
12.10.2022
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Günümüz ekonomik dünyasının bir gerekliliği olarak her tür gelire sahip tüketici tipi artık kredi kullanıyor. Kredi alırken öncelikli olarak faiz oranlarına bakan tüketiciler, ellerine geçen miktarın azaldığını fark ediyor. Bu sürpriz azalmanın sebebi ise her kredi tipinin kendine özel belirlediği kredi masraflarından başka bir şey değil…
26.09.2022
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23 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici ve konut kredisi sözleşmelerinde yapılan düzenlemelere dair yeni bir duyuru yayınlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada düzenlemelere dair aktarılan bilgileri HangiKredi okurları için derledik.
|Min. Tutar
|Max. Tutar
|Vade Süresi
|Min. Yıllık Maaliyet Oranı
|Max. Yıllık Maaliyet Oranı
|500,00 TL
|500.000,00 TL
|1 - 36 Ay
|%20,27
|%66,74
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Örnek: 36 Ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz oranına göre aylık taksit ödemesi 364,54 TL, banka tahsis ücreti 50,00 TL, yıllık maliyet oranı ise %20,70 TL’dir. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 13.173,44 TL’dir.
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